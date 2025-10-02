Nam thanh niên nguy kịch vì bị điện giật khi tháo bóng đèn

Ngày 2.10, Công an xã Bà Điểm lập hồ sơ, lấy lời khai, làm rõ vụ nam thanh niên được cho bị điện giật tại điểm rửa xe trên đường Dương Công Khi.

Người dân hỗ trợ sơ cứu, hô hấp nhân tạo cho nạn nhân bị điện giật ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, vào chiều cùng ngày, người dân nghe tiếng hô hoán, kêu cứu phát ra từ bên trong một tiệm rửa xe trên đường Dương Công Khi, xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn cũ), TP.HCM.

Khi chạy đến kiểm tra, họ phát hiện một nam thanh niên nằm bất động trên nền xi măng. Người trong tiệm cho biết nạn nhân bị điện giật khi đang sửa chữa hệ thống điện.

Mọi người sơ cứu cho nạn nhân, sau đó gọi xe cứu thương đến chở vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Xe cứu thương đến đưa nạn nhân bị điện giật vào bệnh viện ẢNH: CTV

Theo một người làm trong tiệm rửa xe, thời điểm trên họ tiến hành sửa điện. Lúc này, người đàn ông định thay bóng đèn chiếu sáng nhưng thiếu đồ nghề nên đi ra khu vực phía sau lấy dụng cụ. Lúc này, nam thanh niên còn lại đã đứng lên cao, tháo bóng đèn nhưng bị điện giật.

Người đàn ông sau khi đi lấy dụng cụ, đồ nghề quay lại thì phát hiện nam thanh niên bị điện giật nên hô hoán, cầu cứu người dân xung quanh.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng và công an địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc nam thanh niên nghi bị điện giật, theo đúng quy định.