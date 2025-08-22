Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Cháy xưởng bóng đèn, một phụ nữ hoảng loạn ngất xỉu
Cháy xưởng bóng đèn, một phụ nữ hoảng loạn ngất xỉu

22/08/2025 09:38 GMT+7

Một vụ cháy xưởng bóng đèn vừa xảy ra trên đường Bình Long, phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân cũ) TP.HCM, thiêu rụi nhiều tài sản.

Cháy xưởng bóng đèn, một phụ nữ hoảng loạn ngất xỉu

Cháy xưởng bóng đèn, một phụ nữ hoảng loạn ngất xỉu

Đến 8 giờ ngày 22.8, lực lượng chức năng vẫn đang cho phong tỏa một phần đoạn đường Bình Long, phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân cũ giáp quận Tân Phú cũ) để tiến hành chữa cháy xưởng bóng đèn huỳnh quang.

Cháy xưởng bóng đèn, một phụ nữ hoảng loạn ngất xỉu

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, người dân phát hiện cháy tại xưởng bóng đèn huỳnh quang ở đường Bình Long, phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân cũ giáp với quận Tân Phú cũ) TP.HCM, sau đó ngọn lửa nhanh chóng lan rộng.

Do liền kề xưởng bóng đèn là nhà dân, ki ốt kinh doanh nên sợ cháy lan, các hộ kinh doanh này di dời tài sản ra ngoài.

Nhận tin báo, Đội PCCC và cứu nạn cứu hộ khu vực 9 điều động nhiều xe cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn.

Ghi nhận tại hiện trường, đến 8 giờ, khói vẫn còn tỏa ra bên trong xưởng bóng đèn, lính cứu hỏa vẫn đang tiến hành dập lửa tàn bên trong. Vụ cháy khiến khung sắt, mái tôn nhà xưởng đổ sập.

Người dân ngất xỉu vì cháy xưởng bóng đèn ở TP.HCM lúc rạng sáng - Ảnh 1.

Lính cứu hỏa tiến hành chữa cháy

ẢNH: C.T.V

Theo người dân, xưởng bóng đèn rộng hơn 500 m2. Thời điểm xảy ra cháy bên trong xưởng không có người. Nhiều người dân xung quanh khi thấy cháy đã hô hoán kịp tháo chạy ra ngoài an toàn.

"Cháy lớn lắm. Một người phụ nữ khoảng 40 tuổi thấy cháy sợ quá chạy ra đường thì ngất xỉu. Mọi người gọi xe cấp cứu đưa người này vào bệnh viện", một người dân tại hiện trường cho biết.

Theo một cán bộ công an tại hiện trường, vụ cháy không có thiệt hại về người. Nguyên nhân cũng như thiệt hại từ vụ cháy xưởng bóng đèn đang được công an làm rõ.

