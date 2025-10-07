Tê người, nghi bị điện giật khi đi qua điểm ngập ở Hà Nội

Trao đổi với Thanh Niên chiều 7.10, một lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông số 6 - Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội cho biết, vụ việc nêu trên xảy ra sáng cùng ngày, tại điểm ngập ở khu vực nút giao Tú Mỡ - Phạm Hùng (P.Yên Hòa).

Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội túc trực tại điểm ngập để hướng dẫn người dân lưu thông ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Khi đó, một phụ nữ đi qua điểm ngập thì cảm thấy tê tê, nghi bị điện giật nên đã báo với cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 6.

"Ngay sau đó, đơn vị đã liên hệ với điện lực để phối hợp kiểm tra. Ngành điện đã cắt điện ở cột đèn. Vụ việc không gây thiệt hại về người", vị lãnh đạo cho biết thêm.

Theo bà Trịnh Thị Dung, Chủ tịch UBND P.Yên Hòa, tiếp nhận thông tin người dân nghi bị điện giật khi đi qua điểm ngập, phường đã báo ngành điện đến kiểm tra tổng thể khu vực này. Tuy nhiên, đến chiều 7.10, phường chưa có phản hồi từ ngành điện, bà Dung nói.

Trước đó, rạng sáng 7.10, hoàn lưu bão Matmo (bão số 11) đã gây ra mưa lớn diện rộng trên địa bàn Hà Nội. Nhiều điểm nước ngập sâu tới 1 m, người dân phải dắt xe đi bộ hoặc đi thuyền tự chế. Một số người cố vượt qua chỗ ngập khiến xe chết máy. Trên nhiều tuyến phố, người dân phải dùng bao cát, thanh gỗ ngăn nước tràn vào nhà.

Cảnh báo mưa lớn tiếp tục kéo dài, Hà Nội ngập sâu trên 1 mét

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lượng mưa trong 3 giờ, từ 6 - 8 giờ sáng nay, phổ biến 30 - 60 mm, một số nơi có mưa lớn hơn như P.Từ Liêm 240 mm, P.Phú Diễn 178 mm, P.Phú Lương 152 mm...