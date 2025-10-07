Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tê người, nghi bị điện giật khi đi qua điểm ngập ở Hà Nội

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
07/10/2025 14:21 GMT+7

Khi đi qua một điểm ngập ở Hà Nội, một người dân thấy tê tê, nghi bị điện giật liền báo cho lực lượng chức năng để xử lý.

Trao đổi với Thanh Niên chiều 7.10, một lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông số 6 - Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội cho biết, vụ việc nêu trên xảy ra sáng cùng ngày, tại điểm ngập ở khu vực nút giao Tú Mỡ - Phạm Hùng (P.Yên Hòa).

Tê người, nghi bị điện giật khi đi qua điểm ngập ở Hà Nội - Ảnh 1.

Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội túc trực tại điểm ngập để hướng dẫn người dân lưu thông

ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Khi đó, một phụ nữ đi qua điểm ngập thì cảm thấy tê tê, nghi bị điện giật nên đã báo với cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 6.

"Ngay sau đó, đơn vị đã liên hệ với điện lực để phối hợp kiểm tra. Ngành điện đã cắt điện ở cột đèn. Vụ việc không gây thiệt hại về người", vị lãnh đạo cho biết thêm.

Theo bà Trịnh Thị Dung, Chủ tịch UBND P.Yên Hòa, tiếp nhận thông tin người dân nghi bị điện giật khi đi qua điểm ngập, phường đã báo ngành điện đến kiểm tra tổng thể khu vực này. Tuy nhiên, đến chiều 7.10, phường chưa có phản hồi từ ngành điện, bà Dung nói.

Trước đó, rạng sáng 7.10, hoàn lưu bão Matmo (bão số 11) đã gây ra mưa lớn diện rộng trên địa bàn Hà Nội. Nhiều điểm nước ngập sâu tới 1 m, người dân phải dắt xe đi bộ hoặc đi thuyền tự chế. Một số người cố vượt qua chỗ ngập khiến xe chết máy. Trên nhiều tuyến phố, người dân phải dùng bao cát, thanh gỗ ngăn nước tràn vào nhà.

Cảnh báo mưa lớn tiếp tục kéo dài, Hà Nội ngập sâu trên 1 mét

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lượng mưa trong 3 giờ, từ 6 - 8 giờ sáng nay, phổ biến 30 - 60 mm, một số nơi có mưa lớn hơn như P.Từ Liêm 240 mm, P.Phú Diễn 178 mm, P.Phú Lương 152 mm...

Tin liên quan

Cập nhật 29 điểm ngập nặng không thể lưu thông ở Hà Nội

Cập nhật 29 điểm ngập nặng không thể lưu thông ở Hà Nội

Tính đến 10 giờ sáng nay, toàn thành phố còn 122 vị trí ngập nước, trong đó có 29 vị trí không lưu thông được, 93 vị trí vẫn lưu thông được.

Khám phá thêm chủ đề

hà nội Cảnh sát giao thông Điện giật rò rỉ điện Đội CSGT số 6 mưa lớn bão Matmo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận