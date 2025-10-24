Rò rỉ điện chiếu sáng ở công viên, 2 bé trai bị điện giật tử vong

Sáng 24.10, tin từ Công an xã Phong Điền (TP.Cần Thơ) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ rò rỉ điện chiếu sáng khiến 2 bé trai bị điện giật tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 ngày 23.10, triều cường dâng cao gây ngập cục bộ tại công viên Nguyễn Phương Danh và tuyến đường phía trước công viên (thuộc ấp Thị Tứ, xã Phong Điền, TP.Cần Thơ - trước đây là H.Phong Điền, TP.Cần Thơ).

Hiện trường vụ rò rỉ điện chiếu sáng ở công viên khiến 2 bé trai bị điện giật tử vong ẢNH: DUY TÂN

Lúc này, em N.G.T (10 tuổi, ở ấp Mỹ Phước, P.An Bình, TP.Cần Thơ) đạp xe vào công viên vui chơi thì bị điện giật gần trụ điện chiếu sáng bằng cột nhôm. Phát hiện vụ việc, người dân hô hoán, đưa N.G.T đi cấp cứu, đồng thời cảnh báo những em nhỏ khác không được đạp xe vào công viên vui chơi.

Tuy nhiên, 2 em L.H.V (15 tuổi) và Đ.N.T (15 tuổi), không chú ý nghe nên tiếp tục đạp xe vào công viên chơi và bị điện giật. Đ.N.T nhảy ra được.

Người dân nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Trung tâm y tế khu vực Cái Răng Phong Điền, nhưng N.G.T và L.H.V đã tử vong.

Công an xã Phong Điền đang phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an TP.Cần Thơ điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ rò rỉ điện chiếu sáng ở công viên khiến 2 bé trai bị điện giật tử vong.