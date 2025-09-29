Công an Vĩnh Long thông tin vụ 3 người tử vong trong chòi, nghi bị điện giật

Tối 29.9, tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, liên quan đến vụ 3 người cùng 1 gia đình được phát hiện tử vong trong căn chòi ở địa phương, lực lượng công an xác định nguyên nhân là do điện giật.

Theo đó, sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc 3 người tử vong trong chòi lá ở xã Trà Ôn, Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Công an xã Trà Ôn (Vĩnh Long) và lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc.

Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh xác định nguyên nhân tử vong là do điện giật; hiện đã bàn giao tử thi cho gia đình mai táng theo quy định.

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 10 giờ ngày 28.9, Công an xã Trà Ôn (Vĩnh Long) nhận tin báo của người dân về việc phát hiện 3 người tử vong trong căn chòi của ông H.V.N ở ấp Cây Gòn, xã Trà Ôn, Vĩnh Long. Ngay sau đó, lực lượng Công an xã Trà Ôn đã đến bảo vệ hiện trường, phối hợp xác minh. Danh tính 3 người tử vong được xác định gồm ông H.V.N (66 tuổi) và vợ là bà H.T.Nh (68 tuổi), cùng con trai H.V.S (37 tuổi, ở ấp Cây Gòn, xã Trà Ôn, Vĩnh Long).



