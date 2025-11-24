'Vỡ trận' đăng ký, 1.000 tình nguyện viên chen nhau xin trực vì vùng lũ miền Trung

Những ngày qua, khi miền Trung oằn mình trong đợt thiên tai lịch sử, hàng triệu trái tim trên khắp cả nước lại hướng về vùng lũ. Tại TP.HCM, tinh thần "lá lành đùm lá rách" thể hiện qua từng thùng hàng, từng chuyến xe xuyên đêm để kịp tiếp sức cho đồng bào.

Bùng nổ đăng ký: Hơn 1.000 tình nguyện viên sau 6 giờ

Ghi nhận của PV Báo Thanh Niên sáng 23.11, tinh thần thiện nguyện như "bùng nổ" tại Nhà văn hóa sinh viên (Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM, phường Đông Hòa). Mở đăng ký trưa 22.11, chỉ sau 6 giờ đã có hơn 1.000 người gửi đơn đăng ký. Nhiều sinh viên vừa tan học đã chạy thẳng đến điểm tập kết xin làm ca sớm nhất.

Đa số lực lượng tình nguyện viên là sinh viên ẢNH: HÀ THƯƠNG

3 khung giờ 6 - 12 giờ, 12 - 18 giờ và 18 - 23 giờ luôn kín người. Ngoài sinh viên còn có cán bộ, giáo viên, giảng viên… họ tạm gác công việc để "góp sức khi bà con cần".

Tiếng dán thùng, kéo pallet, gọi nhau chuyền hàng sôi nổi liên tục từ sáng đến khuya. Trưa 23.11, cao điểm có hơn 500 người cùng lúc bốc xếp khung cảnh nhộn nhịp nhưng chan chứa nghĩa tình.

Chị Bùi Huỳnh Kiều My, Phó giám đốc Nhà văn hóa sinh viên TP.HCM, cho biết: "Chỉ tối 22.11 đã nhận 60 tấn hàng. Đến hôm nay (23.11 - PV) vượt 120 tấn. Chậm chút thôi là hàng không kịp với bà con".

Nụ cười không bao giờ "vắng mặt" tại điểm tập kết hàng hóa cứu trợ vùng lũ miền Trung ẢNH: HÀ THƯƠNG

Những giọt nước mắt ở lại, để hàng hóa được đến kịp vùng lũ miền Trung

Nhiều tình nguyện viên quê Phú Yên cũ mất liên lạc với gia đình suốt nhiều giờ. Dẫu lòng đầy lo lắng, họ vẫn chọn ở lại bốc hàng thay vì trở về phòng trọ chờ tin. Với họ, mỗi thùng hàng đi nhanh một phút là quê hương bớt khó một phút.

Bạn Lưu Khánh Huyền (18 tuổi, Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM) chuẩn bị vé về nhà từ 20.11, nhưng lũ lên quá nhanh. Sáng hôm sau, điện thoại im bặt. Huyền vừa làm vừa khóc: "Tôi muốn phụ để hàng tới Phú Yên sớm... để còn được về nhà".

Các tình nguyện viên vững tinh thần lạc quan giữa không khí làm việc khẩn trương ẢNH: HÀ THƯƠNG

Tương tự, bạn Nguyễn Ái Tiên (18 tuổi, Trường Đại học Quốc tế TP.HCM) gần như ngã quỵ khi mất liên lạc với mẹ cả ngày. "Chỉ khi nhận được tin cả nhà bình an, tôi bật khóc và cảm giác như chết đi sống lại vậy", Tiên nghẹn ngào.

Còn bạn Cẩm Ly, sinh viên Trường Đại học Công nghệ thông tin TP.HCM vẫn ám ảnh đoạn video gia đình ba người kẹt 3 ngày giữa lũ: "Tôi chỉ mong hàng của mình tới sớm nhất".

Các tình nguyện viên vững tinh thần lạc quan giữa không khí làm việc khẩn trương ẢNH: HÀ THƯƠNG

Những câu chuyện ấy hòa vào tiếng xe nâng, tiếng băng keo sột soạt, thành dòng cảm xúc mạnh mẽ thúc đẩy cả ngàn con người cùng tiến về một hướng.

Giữa nhịp sống hối hả của TP.HCM, hơn 1.000 tình nguyện viên vẫn lặng lẽ làm việc mỗi ngày. Những đôi tay trẻ nâng từng thùng mì, từng bao gạo như gửi theo cả nỗi lo, cả yêu thương.

Nhà văn hóa sinh viên là nơi tập kết hàng cứu trợ của các ga metro gần đây ẢNH: HÀ THƯƠNG

"Sinh viên có sức thì góp sức", các bạn trẻ nói giản dị như vậy. Nhưng từ sự giản dị ấy, những chuyến xe nặng đầy yêu thương tiếp tục rời TP.HCM, mang hơi ấm phương Nam vượt qua lũ dữ, tìm đến bà con vùng lũ miền Trung - nơi vẫn đang chờ từng thùng hàng trở về cùng hy vọng.

Chị Kiều My, Phó giám đốc Nhà văn hóa sinh viên TP.HCM, tất bật sắp xếp tình nguyện viên sao cho hợp lý để vận chuyển hàng hóa nhanh hơn ẢNH: HÀ THƯƠNG

20 tấn hàng trong vài giờ, có bàn tay bé xíu góp sức lớn

Không chỉ ở Nhà văn hóa sinh viên TP.HCM, trưa 21.11, ngay khi lời kêu gọi hỗ trợ được phát ra tại khu đô thị Vinhomes Grand Park (thành phố Thủ Đức cũ), hàng trăm gia đình đã lập tức mang đồ đến điểm tập kết. Họ mang những thứ thiết thực nhất cho vùng lũ: quần áo, sữa, gạo, đèn pin...

Giữa dòng người tấp nập, nhiều phụ huynh dắt theo con nhỏ. Những bàn tay bé xíu nâng từng hộp sữa, từng gói mì bỏ vào thùng quyên góp như gieo vào con trẻ một mầm thiện lành, dạy con về sự sẻ chia bằng chính hành động giản dị nhất.

Người dân tập trung gom hàng để xếp đưa lên xe trong đêm để kịp gửi hàng ra đồng bào miền Trung ẢNH: L.C

Chỉ trong vài giờ, gần 20 tấn hàng cứu trợ được phân loại, đóng gói và đưa lên xe. Những chuyến xe nặng nghĩa tình nối nhau lăn bánh xuyên đêm, mang theo hơi ấm của thành phố mang tên Bác đến miền Trung.

Sáng 22.11, chuyến hàng đầu tiên đã đến tay người dân tại các khu vực ngập sâu, trở thành điểm tựa giữa những ngày khó khăn. Ở điểm tập kết, dòng người tiếp tục đổ về, phân loại và chất hàng cho chuyến xe tiếp theo khởi hành lúc 23 giờ, hướng về Đắk Lắk (khu vực Phú Yên cũ), kịp đến nơi vào sáng 23.11.

Các tình nguyện viên tất bật chuyển từng thùng hàng lên chuyến xe đầu tiên hướng về Phú Yên cũ, bắt đầu hành trình mang hơi ấm từ TP.HCM đến vùng lũ ẢNH: HÀ THƯƠNG

Những thùng hàng không chỉ chứa nhu yếu phẩm, mà còn có cả những lời nhắn gửi mộc mạc như "miền Trung cố lên!", "cầu mong bà con sớm vượt qua khó khăn!". Chính sự chân thành ấy đã biến từng món quà vật chất thành điểm tựa tinh thần, sưởi ấm hành trình vượt lũ dữ.

Cơ quan chức năng TP.HCM đưa ra hướng dẫn cụ thể để người dân ủng hộ đúng cách, tránh lãng phí. Nhờ sự chung tay của người dân, quần áo cứu trợ đã cơ bản đủ; hiện TP.HCM ưu tiên tiếp nhận nhu yếu phẩm cùng chăn, mền ấm. Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM khuyến khích đóng góp các vật dụng sinh hoạt tạm như dép, tất, khăn mặt, xà phòng, bột giặt, dung dịch vệ sinh môi trường, khẩu trang, dầu và một số thuốc thông thường theo hướng dẫn ngành y tế. Người dân lưu ý không gửi thực phẩm tươi sống hoặc dễ hư hỏng, đồng thời cần kiểm tra kỹ hạn sử dụng trước khi chuyển hàng.