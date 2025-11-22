Cập nhật thiệt hại mưa lũ miền Trung mới nhất

Thiệt hại mưa lũ miền Trung tiếp tục gia tăng nhanh. Theo thống kê mới nhất cập nhật sáng 22.11, toàn khu vực ghi nhận 68 người chết và mất tích, hàng chục nghìn ngôi nhà bị ngập sâu, nhiều tài sản và hạ tầng hư hỏng nặng.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), đến 6 giờ sáng 22.11, số nạn nhân trong đợt mưa lũ, ngập lụt miền Trung gồm 68 người chết và mất tích, tăng 10 người chết và 4 người mất tích tại Đắk Lắk so với ngày 21.11.

Trong đó, 55 người chết (Huế 2 người, Đà Nẵng 2 người, Gia Lai 5 người, Đắk Lắk 27 người, Khánh Hòa 14 người, Lâm Đồng 5 người); 13 người mất tích (Quảng Trị 1 người, Đà Nẵng 2 người, Đắk Lắk 8 người, Khánh Hòa 2 người).

Ước tính tổng thiệt hại tài sản do mưa lũ, ngập lụt trong những ngày qua ở các tỉnh miền Trung tăng lên hơn 8.980 tỉ đồng.

Thiệt hại về tài sản và nhà cửa

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, thống kê đến cuối giờ chiều ngày 21.11, mưa lũ ở miền Trung gây thiệt hại, hư hỏng 945 ngôi nhà (Quảng Trị 3 nhà, Đà Nẵng 46 nhà, Quảng Ngãi 79 nhà, Gia Lai 29 nhà, Đắk Lắk 9 nhà, Khánh Hòa 5 nhà, Lâm Đồng 774 nhà).

Đặc biệt, ở 3 tỉnh miền Trung còn 28.460 nhà bị ngập, trong đó Gia Lai 6.500 nhà, Đắk Lắk 11.586 nhà và Khánh Hòa 10.374 nhà.

Dự báo thời tiết hôm nay, 4 tỉnh miền Trung vẫn còn mưa lớn (xem tại đây).