Đắk Lắk: Thầy cô cùng học sinh xắn tay dọn dẹp trường học sau lũ lụt

Lũ về nhanh, trường học tan hoang sau lũ

Ngày 23.11, tại Trường mầm non Hòa Xuân Tây, Đắk Lắk (TX.Đông Hòa, Phú Yên cũ), PV Thanh Niên ghi nhận nhiều giáo viên tất bật dọn dẹp sau trận lũ lụt lịch sử xảy ra trên địa bàn phía đông tỉnh Đắk Lắk. Căn phòng học tầng một vẫn còn loang lổ bùn đất, nhiều thiết bị điện được kê tạm trên bàn ghế để tránh ướt, không ít đồ dùng đã hư hỏng.

Thầy, cô Trường mầm non Hòa Xuân Tây, Đắk Lắk (TX.Đông Hòa, Phú Yên cũ dọn rửa bàn ghế sau lũ lụt ẢNH: HỮU TÚ

Cô Trương Thị Minh Huy, Hiệu trưởng Trường mầm non Hòa Xuân Tây, cho biết đợt mưa lũ vừa qua ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động dạy và học của trường.

"Trường có khoảng 200 học sinh, lũ về nhanh quá, chúng tôi không kịp trở tay. Sách vở của các cháu ướt hết, ti vi, máy tính và nhiều thiết bị điện bị nước tràn vào nên gần như không còn sử dụng được nữa", cô Huy chia sẻ.

Trường mầm non Hòa Xuân Tây ngập bùn đất sau trận lụt lịch sử ẢNH: HỮU TÚ

Theo cô Huy, sáng 20.11, sau khi thông báo cho học sinh nghỉ học, nhiều tuyến đường vào trường bị ngập sâu, chỉ có cô Huy và hai giáo viên ở gần trường chạy đến kịp thời kê một số đồ đạc lên bàn ghế.

"Nước lũ dâng rất nhanh, ngập toàn bộ tầng 1 và chực tràn lên tầng 2. Chúng tôi chỉ kịp cứu những vật dụng nhẹ, còn lại hầu như bị nước ngập hư hỏng", cô Huy nói.

Ngay sau khi nước rút vào tối 22.11, sáng 23.11 giáo viên Trường mầm non Hòa Xuân Tây tranh thủ quay lại dọn dẹp trường học. Lực lượng bộ đội cũng sẽ tham gia hỗ trợ trong ngày để trường sớm ổn định, chuẩn bị đón học sinh trở lại.

Kịp thời đưa máy móc chạy lũ

Trong khi đó, ghi nhận tại Trường THPT Nguyễn Huệ, P.Tuy Hòa (TP.Tuy Hòa, Phú Yên cũ) thầy, cô và học sinh nhà trường đang tích cực dọn dẹp bùn đất, vệ sinh phòng học sau lũ lụt để đón học sinh trở lại trường vào ngày 24.11.

Thầy, cô Trường THPT Nguyễn Huệ, P.Tuy Hòa, Đắk Lắk (TP.Tuy Hòa, Phú Yên) dọn dẹp phòng học sau lũ lụt ẢNH: T.P

Học sinh và thầy, cô Trường THPT Nguyễn Huệ cùng nhau dọn dẹp sau lũ lụt ẢNH: T.P

Theo ông Lê Thành Phương, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Huệ, đợt mưa lũ vừa qua nước tràn vào các phòng học lên khoảng 0,7 m, ước tính thiệt hại khoảng 124 triệu đồng.

"Sáng 19.11, Ban phòng chống lũ lụt nhà trường đã họp và chuyển toàn bộ hồ sơ, máy móc của các phòng chức năng dưới tầng 1 lên tầng 2 để tránh ngập nước gây hư hỏng nên không bị thiệt hại phần này. Sau khi nước rút, thầy cô nhà trường đã đến dọn dẹp, vệ sinh phòng học. Trong ngày mai, 1.656 học sinh của trường sẽ quay lại học tập bình thường", ông Phương cho biết.

Theo Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk ngành giáo dục toàn tỉnh thiệt hại sau mưa lũ ước tính gần 29 tỉ đồng ẢNH: T.P

Ngành giáo dục Đắk Lắk thiệt hại gần 29 tỉ đồng

Theo Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk, tính đến 10 giờ ngày 23.11, toàn tỉnh có 481/1.379 cơ sở giáo dục phải cho học sinh nghỉ học từ ngày 21.11 đến nay, có 372 cơ sở bị ngập nước. Dự kiến đến ngày 24.11 sẽ có thêm 191 cơ sở giáo dục hoạt động trở lại khi điều kiện cho phép.

Qua rà soát, có 27 đơn vị trực thuộc Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk bị ảnh hưởng trong đợt mưa lũ, với tổng thiệt hại về cơ sở vật chất, hạ tầng và thiết bị dạy học ước tính hơn 10 tỉ đồng. Ngoài ra, 42 trường thuộc các xã, phường cũng chịu thiệt hại gần 19 tỉ đồng.

Tính đến 10 giờ ngày 23.11, toàn tỉnh có 481/1.379 cơ sở giáo dục phải cho học sinh nghỉ học từ ngày 21.11 đến nay ẢNH: T.P

Bà Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk, cho biết: "Chúng tôi đang đến hiện trường các trường học bị ngập lụt do đợt mưa lũ vừa qua để khảo sát nắm tình hình, đồng thời động viên thầy cô cố gắng khắc phục, dọn dẹp trường lớp để sớm đón các em học sinh trở lại trường học tập".

Theo Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk, toàn ngành giáo dục của tỉnh chịu thiệt hại trên diện rộng, tổng giá trị ước tính gần 29 tỉ đồng. Hiện các địa phương đang khẩn trương vệ sinh trường lớp, kiểm kê thiệt hại và đề xuất hỗ trợ để đảm bảo việc dạy và học sớm trở lại bình thường.