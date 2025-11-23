Lũ dữ tàn phá Hòa Xuân ở Đắk Lắk, cả nước hướng về cứu giúp dân

Trưa 23.11, PV Thanh Niên có mặt tại vùng lũ thôn Phú Khê 1 và Phú Khê 2, thuộc xã Hòa Xuân, Đắk Lắk (thuộc TX.Đông Hòa, tỉnh Phú Yên cũ) để ghi nhận tình hình sau đợt lũ kinh hoàng nhất mấy ngày qua mà người dân nơi đây vừa trải qua.

Dù nước đã rút hai ngày nay, QL1 đoạn qua xã Hòa Xuân đã thông, nhưng hậu quả mà trận lũ kinh hoàng này để lại là rất ghê gớm, khó có thể miêu tả.

Ông Phạm Việt, 70 tuổi, người dân thôn Phú Khê 2, vừa khóc vừa nói: "Tôi đã sống ở đây 70 năm rồi, chưa bao giờ thấy nước lũ khủng khiếp và nhanh như vậy. Không kịp làm gì cả, nước đổ về ầm ầm, trôi hết đồ đạc, nhà cửa. Nhà nào cũng như nhà nấy, giàu nghèo gì như nhau, không còn gì nữa, trắng tay hết rồi chú à".

Ông Phạm Việt, 70 tuổi, người dân thôn Phú Khê 2, vừa khóc vừa kể lại trận lũ lụt kinh hoàng mà gia đình ông và dân làng vừa trải qua ẢNH: QUẾ HÀ

Chia sẻ ý nghĩ của mình khi chứng kiến các đoàn từ thiện khắp nơi đổ về đây cứu trợ bà con, ông Phạm Việt nói: "Hai ngày nay có rất nhiều đoàn từ thiện của bà con khắp nơi đến với xã Hòa Xuân nói riêng và tỉnh Phú Yên cũ nói chung, chúng tôi tri ân tấm lòng của bà con "giúp một miếng lúc này cũng quý".

Tại thôn Phú Khê 1, nhìn từ đường quốc lộ sang ngôi làng phía Đông, cả ngôi làng vẫn còn ngập nước dù đã rút đi rất nhiều.

Chúng tôi ghi nhận ngay tại ven đường có hàng chục chiếc ô tô tải của hàng chục đoàn từ thiện tự nguyện đến từ khắp nơi, từ TP.HCM, Lâm Đồng, Đà Nẵng… đều có mặt.

Người dân thôn Phú Khê 1, xã Hòa Xuân nhận hàng cứu trợ từ các đoàn thiện nguyện sáng 23.11 ẢNH: QUẾ HÀ

Tiếp cận 'rốn lũ' Hòa Xuân: Biển nước mênh mông, nhiều thôn vẫn bị cô lập

Nhiều nhất vẫn là các xe chở mì gói, nước uống, bánh ngọt, gạo, cá khô đến phát cho bà con. Nhưng nhiều đoàn không chỉ đem lương thực thực phẩm, mà còn đem cả ca nô nước đến để hỗ trợ bà con vận chuyển hàng hóa, người già, trẻ em từ trong vùng lũ đi ra mặt đường, đến nơi khô ráo, an toàn.

Dù trời mưa suốt buổi sáng nay (23.11), nhưng đoàn từ thiện của ông Lê Văn Thiện (P.Bình Thạnh, TP.HCM) cùng hàng chục người vẫn miệt mài khuân vác nước uống, mì tôm và các nhu yếu phẩm phát cho bà con.

Ông Thiện cho biết đoàn của ông đã có 2 chuyến hàng từ TP.HCM huy động được từ anh em bạn bè, đem ra giúp bà con.

"Nhìn cảnh bà con rét mướt, lũ cuốn trôi sạch không còn gì, thương lắm, hết chuyến hàng này chúng tôi sẽ về TP.HCM gom hàng hóa tiếp và cả quần áo nữa mang ra giúp người dân Phú Yên", ông Thiện nói.

Các đoàn tự nguyện vẫn đang liên tục vào xóm ngập đưa người già, trẻ em ra vùng an toàn ẢNH: QUẾ HÀ

Khác với ông Thiện, sư thầy Thích Phước Thiện cùng hàng chục thanh niên, phật tử từ Đà Nẵng, Bình Định cũ, đưa vào Hòa Xuân 4 chiếc ca nô nước.

Đoàn của sư thầy Thích Phước Thiện đã vào đây từ hôm qua, và đã mang theo cả quần áo, gạo, cá giúp đỡ bà con. Những chuyến ca nô nước vào xóm ngập đưa bà con ra khỏi vùng ngập như con thoi, nhưng những thanh niên đến từ Đà Nẵng hình như không biết mệt.

Xã Hòa Xuân vẫn còn nhiều vùng ngập trắng ẢNH: QUẾ HÀ

Ông Nguyễn Quả, chủ khu du lịch Triều Trang - Bàu Trắng, xã Hòa Thắng, và anh Lê Nhựt, một người dân P.Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng (TP.Phan Thiết cũ) là 2 người mà chúng tôi tiếp xúc đã có những hoạt động đưa người dân từ vùng lũ Hòa Xuân ra nơi an toàn suốt 2 ngày qua.

Ông Nguyễn Quả cho biết bản thân ông và nhóm từ thiện của gia đình đã đưa được nhiều người ở xã Hòa Xuân ra khỏi vùng ngập bằng ca nô nước.

Còn anh Lê Nhựt thì đã cùng với 20 người trong đoàn thiện nguyện của mình từ TP.HCM, Đồng Nai quần đảo suốt 2 ngày qua trên 2 chiếc ca nô nước. Anh Lê Nhựt cho biết đoàn anh mang ra Phú Yên khoảng 6 tấn hàng hỗ trợ bà con, nay đoàn về nhưng sẽ ra tiếp với 6 tấn hàng hóa đợt sau.

CSGT các tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng cũng đưa ca nô đến xã Hòa Xuân giúp bà con ẢNH: QUẾ HÀ

Trước đó, đoàn của anh Nguyễn Văn Hà, cũng từ P.Phan Thiết (TP.Phan Thiết cũ) đã đến vùng lũ xã Hòa Thịnh, Hòa Xuân đưa được hàng chục người từ vùng ngập ra nơi an toàn.

Theo ghi nhận của chúng tôi, dù nước đã rút nhiều, nhưng hậu quả mà trận lũ để lại là rất khủng khiếp.

Hàng nghìn ngôi nhà bị ngập, sập đổ, thiệt hại đối với người dân vùng Phú Yên cũ là rất lớn.

Ngoài nguồn lực chính quyền địa phương huy động tại chỗ, cũng rất cần huy động nhiều nguồn lực xã hội, thiện nguyện để giúp đỡ bà con ổn định cuộc sống những lúc khó khăn này.

Trạm Y tế xã Hòa Xuân bị lũ xé nát ẢNH: QUẾ HÀ

Nhiều ca nô nước của các đoàn thiện nguyện vẫn đang miệt mài giúp đỡ người dân vùng lũ Hòa Xuân ẢNH: QUẾ HÀ

Khắc phục hư hỏng dải phân cách cứng do lũ cuốn trôi ở QL1 đoạn qua xã Hòa Xuân ẢNH: QUẾ HÀ

Rác chất đống trong con hẻm ở thôn Phú Khê 1, xã Hòa Xuân ẢNH: QUẾ HÀ

Nhiều đoàn đem ca nô nước từ khắp nơi đến giúp bà con Hòa Xuân ẢNH: QUẾ HÀ