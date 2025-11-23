Đồng Nai: Thủy điện xả tràn không báo trước gây ngập lụt, thiệt hại 40 tỉ đồng

Ngày 23.11, bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cùng đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và môi trường tỉnh đã đến thăm, tặng quà và động viên bà con nhân dân bị ảnh hưởng nặng do ngập lụt tại xã Đak Lua, do thủy điện xả tràn.

Trước đó, từ đêm 20.11 đến chiều 22.11, Công ty thủy điện Đồng Nai 5 xả tràn điều tiết hồ chứa, làm mực nước sông Đồng Nai dâng nhanh, gây ngập lụt diện rộng trên địa bàn xã Đak Lua.

Theo thống kê của địa phương, có 366 căn nhà bị ngập, trong đó có 89 căn ngập sâu từ 0,5 m đến 2,7 m; gần 400 ha cây ăn trái, hoa màu và ao cá bị ngập; 12 km đường dân sinh bị ngập; 81 chuồng trại của người dân bị ảnh hưởng, ước thiệt hại khoảng 40 tỉ đồng.

Nhiều diện tích cây cối, hoa màu tại xã Đak Lua bị ngập úng ẢNH: C.T.V

Từ sáng 22.11, nước bắt đầu rút dần, chính quyền địa phương xã Đak Lua đã chủ động triển khai các biện pháp khắc phục; huy động lực lượng tổng vệ sinh đường đi, nhà ở bị ngập, đưa vật nuôi, tài sản người dân đã di chuyển đến nơi an toàn trước đó về lại cho người dân.

Xả tràn không báo trước khiến công tác ứng phó bị động

Đáng chú ý, theo báo cáo từ UBND xã Đak Lua, UBND xã đã không nhận được thông báo chính thức từ Công ty thủy điện Đồng Nai 5 về việc xả lũ. Tốc độ nước lên quá nhanh (đặc biệt là sau khi thủy điện Đồng Nai 5 tăng lưu lượng xả đột ngột) khiến công tác chuẩn bị ứng phó của xã bị động.

Nguồn lực địa phương còn hạn chế, trong khi các trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống lụt bão của xã còn thiếu và xuống cấp; một số khu vực trũng sâu nhưng không có kênh, mương thoát nước dẫn đến nước rút chậm, ảnh hưởng cây trồng…

Một chiến sĩ công an giúp người dân di chuyển vật nuôi đến nơi an toàn ẢNH: C.T.V

Xã Đak Lua cũng kiến nghị được hỗ trợ 1 xuồng máy (trọng tải 1 tấn), 600 phao và áo phao; 60 đèn pin chuyên dụng, 30 bộ đàm, bộ dụng cụ cứu hộ cơ bản… nhằm đảm bảo năng lực cơ động, phục vụ công tác ứng cứu, sơ tán kịp thời; hỗ trợ kinh phí khôi phục sản xuất cho nhân dân.

Tại UBND xã Đak Lua, bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã ghi nhận và chia sẻ những thiệt hại, khó khăn mà bà con nhân dân vừa trải qua trong đợt ngập lụt vừa qua, cũng như công tác ứng phó của chính quyền địa phương, góp phần hạn chế những thiệt hại có thể gây ra cho người dân.

Dịp này, UBND tỉnh cũng đã trao hơn 60 phần quà hỗ trợ cho các hộ chính sách, hộ nghèo và các hộ dân bị ảnh hưởng nặng do ngập lụt tại xã Đak Lua.

Bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai (thứ 4, từ phải sang) tặng quà các hộ dân bị ảnh hưởng nặng do ngập úng ẢNH: H.G

Trước đó, ngày 22.11, ông Nguyễn Tuấn Anh, Giám đốc Sở Nông nghiệp - Môi trường tỉnh Đồng Nai cùng đoàn công tác của sở đã có buổi kiểm tra thực tế, đánh giá thiệt hại và chỉ đạo khẩn trương các biện pháp khắc phục thiệt hại do thủy điện xả lũ tại xã Đak Lua.

Một diện tích lớn hoa màu của người dân tại xã Đak Lua bị thiệt hại ẢNH: H.G

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp - Môi Trường tỉnh Đồng Nai cũng ghi nhận nỗ lực của chính quyền xã Đak Lua trong việc ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ", huy động lực lượng hỗ trợ sơ tán dân, di dời tài sản và đảm bảo an toàn.

Đoàn công tác của Sở Nông nghiệp - Môi trường tỉnh Đồng Nai đi khảo sát, đánh giá thiệt hại do thủy điện xả tràn ẢNH: H.G

Ông Tuấn Anh cũng đề nghị chính quyền địa phương cần tiếp tục các hoạt động hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng; khẩn trương triển khai nạo vét, bơm tiêu thoát nước tại khu vực cây ăn trái ấp 5 đang bị ngập sâu nhằm giảm thiểu thiệt hại cho người dân; rà soát đầy đủ các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ chính sách, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người già neo đơn, trẻ em và phụ nữ đơn thân… để đề xuất hỗ trợ khẩn cấp, không bỏ sót đối tượng.