Thời sự

2.000 người đi bộ đồng hành, phường Thủ Đức góp 1 tỉ đồng hỗ trợ ngập lụt

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
23/11/2025 11:02 GMT+7

Phường Thủ Đức đã quyên góp 1 tỉ đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung bị ngập lụt trong chương trình đi bộ đồng hành với hơn 2.000 người tham gia.

Sáng 23.11, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thủ Đức (TP.HCM) tổ chức chương trình đi bộ đồng hành với hơn 2.000 người tham gia.

2.000 người đi bộ đồng hành, phường Thủ Đức góp 1 tỉ đồng hỗ trợ ngập lụt- Ảnh 1.

Thông qua chương trình, phường Thủ Đức ủng hộ 1 tỉ đồng gửi đến bà con vùng ngập lụt

ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Với chủ đề: “Chung tay xây dựng phường Thủ Đức nghĩa tình - vươn mình phát triển”, sự kiện nhằm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, hưởng ứng tháng cao điểm “Vì người nghèo”.

Trong khuôn khổ chương trình, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thủ Đức đã tiếp nhận 1 tỉ đồng từ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn để gửi hỗ trợ đồng bào miền Trung đang chịu thiệt hại sau ngập lụt.

Ông Trần Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thủ Đức cho biết, chương trình đi bộ đồng hành không chỉ là hoạt động rèn luyện thể chất mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng và nhân văn của người dân địa phương.

“Đây là dịp thiết thực để cùng xây dựng quỹ Vì người nghèo, quỹ Đền ơn đáp nghĩa và chăm lo an sinh xã hội, hướng đến hỗ trợ kịp thời cho các gia đình chính sách, hộ khó khăn và các vùng bị thiên tai, lũ lụt,” ông nói.

Ban tổ chức cũng ghi nhận sự đồng hành của 74 cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp với tổng giá trị đóng góp hơn 3 tỉ đồng thông qua quỹ, công trình và các phần việc an sinh xã hội.

Cũng trong sáng cùng ngày, phường Thủ Đức tổ chức khám chữa bệnh, trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

2.000 người đi bộ đồng hành, phường Thủ Đức góp 1 tỉ đồng hỗ trợ ngập lụt- Ảnh 2.

Phường Thủ Đức quyên góp ủng hộ đồng bào thiệt hại do ngập lụt

ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

2.000 người đi bộ đồng hành, phường Thủ Đức góp 1 tỉ đồng hỗ trợ ngập lụt- Ảnh 3.

Từ sáng sớm, 2.000 người tham gia chương trình đi bộ đồng hành

ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Theo thống kê, từ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đến nay, phường Thủ Đức đã vận động hơn 1,6 tỉ đồng cho quỹ Vì người nghèo, trao 2.576 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo, sửa chữa 5 căn nhà tình thương; duy trì bếp ăn 0 đồng với hơn 7.000 suất ăn miễn phí; trao gần 500 suất học bổng cho học sinh; cùng nhiều hỗ trợ an sinh khác với tổng giá trị lên đến hàng tỉ đồng.

Dòng người đổ về ga metro TP.HCM, các điểm tập kết: Tất cả vì đồng bào vùng lũ

Người dân TP.HCM nghĩa tình, dồn dập đưa hàng hóa cứu trợ đến 14 điểm tại nhà ga metro số 1 và nhiều điểm tự phát, tập kết chờ chuyển ra miền Trung hỗ trợ đồng bào vùng lũ.

Xem thêm bình luận