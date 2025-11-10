Đi bộ nhanh giúp ‘trẻ hóa’ cơ quan nào của bạn?

Đi bộ nhanh giúp phục hồi và tăng cường sức khỏe của những bộ phận sau:

Tim và hệ mạch máu

Khi đi bộ nhanh, tim phải bơm nhiều máu hơn và mạch máu hoạt động tích cực hơn để vận chuyển ô xy và dưỡng chất tới mọi tế bào. Nhờ đó, đi bộ nhanh mỗi ngày giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, giảm huyết áp, cải thiện lưu thông và tăng độ linh hoạt của mạch máu, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Với những người ít vận động, đi bộ nhanh có thể phục hồi độ chắc chắn của khung xương và dẻo dai của cơ bắp ẢNH: AI

Đi bộ nhanh cũng kích hoạt hệ thần kinh giao cảm, tăng hoạt động enzyme nội mô để tạo nitric oxide. Đây là chất làm giãn mạch tự nhiên.

Kết quả là mạch máu trở nên linh hoạt hơn, sức cản mạch giảm. Hay nói cách khác, tim và mạch máu hoạt động dễ dàng hơn, khỏe hơn, đồng thời giảm đáng kể nguy cơ bệnh tim, đột quỵ, xơ vữa động mạch và huyết áp cao. Thời lượng đi bộ nhanh nên ít nhất là 30 phút mỗi ngày.

Đi bộ nhanh tốt cho xương, khớp và cơ

Với những người ít vận động, đi bộ nhanh giúp phục hồi độ chắc chắn của khung xương và dẻo dai của hệ cơ. Khi bạn đi bộ nhanh, mỗi bước đi sẽ dồn sức lên xương chân, hông và cột sống, nhờ đó kích thích tế bào tạo xương hoạt động.

Tác động này đặc biệt rõ với chân và cột sống, từ đó làm tăng mật độ xương và giảm nguy cơ loãng xương. Đồng thời, cơ ở chân, mông và thân trên cũng được tăng cường sức bền.

Ngoài ra, đi bộ nhanh thường xuyên cũng giúp khớp được bôi trơn và bơm dịch khớp tốt hơn. Nhiều bằng chứng nghiên cứu cho thấy đi bộ nhanh 30-40 phút/ngày, 5-7 ngày/tuần là đủ để cơ xương trở nên linh hoạt và giảm đau khớp.

Hệ tiêu hóa và vòng eo

Khi đi bộ nhanh lúc còn đói hoặc sau bữa ăn, hệ tiêu hóa được kích hoạt nhẹ, tăng lưu lượng máu tới đường ruột, giúp tiêu hóa và chuyển hóa thực phẩm hiệu quả hơn. Cùng lúc, hoạt động thể lực cũng cải thiện độ nhạy insulin và giảm tích tụ mỡ bụng. Ngoài ra, đi bộ làm tăng chuyển hóa năng lượng và tạo thâm hụt calo.

Để kích hoạt cơ chế tiêu hóa và chuyển hóa mỡ tốt hơn, mọi người hãy thử đi bộ nhanh khoảng 10-15 phút sau bữa ăn chính. Trong ngày, nếu điều kiện cho phép thì có thể đi bộ 30 phút trước hoặc sau giờ làm việc.

Não bộ và tâm trạng

Đi bộ nhanh còn kích thích tế bào thần kinh và mạch máu não phát triển. Nhiều bằng chứng nghiên cứu cho thấy đi bộ làm chậm suy giảm trí nhớ và cải thiện chức năng vùng hippocampus trong não.

Mọi người có thể chọn đi bộ nhanh mỗi sáng trong 20-30 phút để khởi động ngày mới. Nếu muốn giải tỏa căng thẳng thì có thể đi sau giờ làm việc hoặc vào buổi tối, theo Medical News Today.