Dòng người đổ về ga metro TP.HCM, các điểm tập kết: Tất cả vì đồng bào vùng lũ

Hôm nay 22.11, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cho biết, các điểm tiếp nhận hàng cứu trợ trên địa bàn, đặc biệt là 14 điểm tại nhà ga metro số 1 tiếp tục ghi nhận lượng người dân đến ủng hộ tăng mạnh. Không khí hỗ trợ đồng bào vùng ngập lụt miền Trung đang diễn ra khẩn trương, liên tục từ đêm qua đến sáng nay.

Hàng cứu trợ chật kín Nhà Văn hóa Thanh Niên ẢNH: TRÚC QUỲNH

Ai có sức góp sức, có của góp của: Vì đồng bào miền Trung

Sáng 22.11, tại nhà ga Bến Thành, Suối Tiên và nhiều ga dọc tuyến metro số 1, PV Thanh Niên ghi nhận hàng trăm người dân mang theo thùng mì gói, nước uống, chăn mền, quần áo đã được phân loại gọn gàng để gửi về miền Trung. Nhiều ga đặt riêng các khu vực tập kết để nhân viên metro kiểm đếm, ghi chú và chuyển lên xe chuyên dụng đưa về trụ sở MTTQ Thành phố.

Không khí tất bật tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM ẢNH: THANH MAI

11 giờ 30 phút, tại Nhà Văn hóa Thanh Niên, không khí càng tất bật hơn. Hơn 70 người gồm học sinh cấp 3, đoàn thanh niên phường, sinh viên và người dân đã cùng nhau xếp hàng, đóng gói, phân loại từng thùng nhu yếu phẩm. Số lượng đồ ủng hộ phong phú: bánh mì, sữa, nước lọc, gạo, gia vị nấu ăn, quần áo, giày dép, áo phao, áo mưa…

Nhiều người dân mang đồ đến rồi ở lại luôn để tiếp tục phụ giúp công tác xếp hàng hóa.

Từ quận 8 cũ, tranh thủ vừa hết giờ làm, chị Nguyễn Thị Thu Minh (35 tuổi) chạy xe máy chở 25 kg gạo đến Nhà Văn hóa Thanh Niên gửi: “Nghe tin miền Trung bão lũ, tôi xót xa lắm. Một cơn bão đi qua, nhiều gia đình mất hết: nhà cửa, tài sản, thậm chí cả mạng sống. Những cảnh màn trời chiếu đất những ngày qua chạm đến nỗi đau của tôi. Là người Việt Nam, ai cũng muốn đùm bọc nhau. Thấy mọi người cùng chung tay, tôi thấy rất ấm lòng, ai có sức góp sức, ai có của góp của, vì đồng bào miền Trung”.

Đến 15 giờ cùng ngày, hai xe tải đến chở hàng tiếp tế rời Nhà Văn hóa đi Phú Yên.

Tại Thành đoàn TP.HCM trên đường Đinh Tiên Hoàng, lúc 13 giờ, hơn 30 người liền tay bốc xếp đồ từ xe tải vào kho trung chuyển. Dự kiến ngày 23.11 sẽ có một xe tải 10 tấn cùng 5 xe bán tải xuất phát đưa hàng hỗ trợ xuống tỉnh Khánh Hòa.

Tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, lượng hàng dồn về từ sáng sớm khiến khu vực sân trụ sở chật kín. Các tình nguyện viên, cán bộ mặt trận làm việc liên tục, chia thành từng nhóm phân loại quần áo, kiểm tra hạn sử dụng của nhu yếu phẩm, đóng gói thùng hàng theo từng chủng loại.

Từ học sinh đến lao động tự do, không phân biệt tuổi tác, mọi người đều muốn góp sức hướng về đồng bào miền Trung ẢNH: TRÚC QUỲNH

Người dân tất bật đưa hàng cứu trợ tới Nhà Văn hóa Thanh Niên ẢNH: TRÚC QUỲNH

“Chúng tôi làm suốt từ tối 21.11 đến sáng nay vẫn chưa dứt việc. Hàng về liên tục, có lúc xe chở hàng xếp hàng dài trước cổng”, một cán bộ MTTQ chia sẻ.

Nhiều người dân cho biết họ tranh thủ mang hàng đến trước 7 giờ để kịp đợt vận chuyển sáng nay theo thông báo khẩn của MTTQ, với mong muốn hàng cứu trợ sớm đến tay bà con vùng lũ.

Mở thêm điểm tiếp nhận hàng hóa

Theo Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1, được sự đồng ý của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, từ chiều 21.11, toàn bộ 14 nhà ga metro số 1 được kích hoạt làm điểm tập kết hàng hóa cứu trợ.

Khung giờ nhận hàng từ 5 giờ – 22 giờ mỗi ngày, thứ bảy và chủ nhật đến 23 giờ. Các mặt hàng ưu tiên gồm quần áo mới hoặc đồ đã giặt sạch, phơi khô, mì gói, đồ hộp, gạo, nước uống, sữa chăn mền, áo mưa cùng các vật dụng cần thiết sau lũ như đèn pin, pin dự phòng, khăn, xà phòng, bột giặt, thuốc thông thường.

Đại diện công ty cho biết, chỉ sau vài giờ tối 21.11, tất cả 14 nhà ga đều ghi nhận người dân mang đồ tới quyên góp.

Người dân TP.HCM dồn dập đưa hàng hóa đến ủng hộ ẢNH: THANH MAI

Trưa 22.11, TP.HCM mở thêm 3 cơ sở tiếp nhận hàng hóa gồm: 201 Nguyễn Thị Minh Khai (phường Cầu Ông Lãnh), 106 đường 30 Tháng 4 (phường Phú Lợi) và 68 Lê Lợi (phường Vũng Tàu). Điểm tập kết chung tại Nhà Văn hóa Thanh Niên trên đường Phạm Ngọc Trạch (phường Sài Gòn). Thời gian tiếp nhận khẩn đến trước 10 giờ ngày 24.11.

Ngoài ra, còn có các điểm tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM (đường Mạc Đĩnh Chi, phường Tân Định) và Trung tâm Công tác xã hội TP.HCM (đường Đinh Tiên Hoàng, phường Sài Gòn).

Trụ sở MTTQ TP.HCM sáng đèn xuyên đêm

Tối 21.11 đến rạng sáng 22.11, trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM luôn sáng đèn. Các xe tải, xe bán tải, xe máy chở hàng ra vào liên tục.

Không chỉ những điểm do MTTQ kêu gọi, tại TP.HCM còn nhiều điểm tự phát kêu gọi ủng hộ, chung lòng hướng về bà con miền Trung ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Theo thông tin từ Ủy ban MTTQ TP.HCM, chỉ tính riêng khuya 21.11, chuyến xe chở 15 tấn hàng cứu trợ tiếp nhận khẩn cấp đã lăn bánh và đến tỉnh Khánh Hoà sáng 22.11. Lực lượng chức năng và đoàn công tác đã triển khai nhanh chóng chuyển ngay hàng hóa đến các vùng bị chia cắt, cô lập để kịp thời hỗ trợ bà con.

Khu vực miền Trung đang hứng chịu đợt mưa lũ bất thường, cường độ lớn, diễn biến nhanh.

Tính đến 6 giờ sáng nay 22.11, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, đã có 68 người chết và mất tích. Ước tính tổng thiệt hại tài sản do mưa lũ, ngập lụt trong những ngày qua ở các tỉnh miền Trung tăng lên hơn 8.980 tỉ đồng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM kêu gọi cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo, đoàn thể và người dân tiếp tục ủng hộ: Quần áo còn tốt, sạch, phân loại rõ; nhu yếu phẩm còn hạn sử dụng; chăn mền, áo mưa; vật dụng sinh hoạt tạm thời; thuốc cơ bản theo hướng dẫn y tế; thành phố cam kết công khai, minh bạch, đúng người, đúng nhu cầu, ưu tiên hộ nghèo, hộ có người chết, mất tích, bị thương và các khu vực vùng sâu còn bị chia cắt.