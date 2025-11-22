Xuyên đêm vào tâm lũ cứu đồng bào miền Trung

Chạy đua từng phút cứu bà con trong tâm lũ

Trưa 22.11, nhóm thiện nguyện gần 20 thành viên của anh Trương Minh Khoa (ở Phan Thiết, Bình Thuận, nay là tỉnh Lâm Đồng) trên đường di chuyển ra Đắk Lắk (Phú Yên cũ). Nhóm mang theo 3 chiếc jetski (mô tô nước) nhằm hỗ trợ công tác cứu nạn, cứu hộ tại các khu vực còn bị chia cắt.

Anh Khoa cùng các thành viên trên đường đến Phú Yên cũ để hỗ trợ bà con ẢNH: NVCC

Hành trình vào tâm lũ không hề dễ dàng. Giao thông tê liệt, nhiều đoạn kẹt cứng khiến đoàn gần như “chôn chân” giữa quốc lộ. Trên trang cá nhân, anh Khoa chia sẻ khoảnh khắc cả đội phải nhờ cảnh sát giao thông dẫn đường, chạy ngược chiều quốc lộ 1 để kịp tìm đến với bà con vùng lũ.

“Phú Yên cũ đang vẫn còn ngập sâu. Anh em trong đội đang cố gắng tiếp cận để hỗ trợ bà con. Thấy tình hình mưa lũ như thế này, thương bà con vô cùng”, anh Khoa bày tỏ.

Nhóm mang theo 3 chiếc jetski để đưa bà con ở khu vực bị cô lập đến nơi an toàn ẢNH: NVCC

Trước đó, khuya 20.11, khi vừa đặt chân đến xã Diên Thạnh và Diên An cũ (Khánh Hòa), nhóm gần như không có phút nghỉ.

Họ băng trên dòng nước lũ lạnh buốt, dầm mình suốt hơn 10 giờ đồng hồ để đưa từng người dân bị cô lập ra ngoài. Từ nửa đêm 20.11 đến trưa 21.11, đội thiện nguyện đã đưa được khoảng 300 người đến nơi an toàn.

Những chuyến xe nghĩa tình nối dài từ TP.HCM ra vùng lũ

Tại TP.HCM, những ngày này, từng đoàn xe cứu trợ vẫn miệt mài lăn bánh, mang theo tấm lòng của người dân gửi về miền Trung đang gồng mình trong lũ lụt.

Khuya 21.11, chị Nguyễn Hồng Hà (Báo Công lý) đã trực tiếp lái xe bán tải, theo sau là 2 chiếc xe cứu trợ đầy ắp hàng hóa cứu trợ khoảng 7 tấn hướng về Phú Yên cũ.

Chị Nguyễn Hồng Hà lái xe từ TP.HCM ra Phú Yên cũ để cứu trợ cho người dân ẢNH: NVCC

Trong ngày đầu tiên phát động, bên cạnh nguồn tiền ủng hộ thông qua tài khoản, đoàn còn tiếp nhận một lượng lớn hàng hóa do người dân TP.HCM đóng góp. Đặc biệt, nhiều người dân còn mang đến những món quà mộc mạc nhưng thấm đượm nghĩa tình như bó mía, buồng chuối, đu đủ và rau củ…

Những món quà giản dị nhưng chan chứa nghĩa tình của người dân TP.HCM gửi cho bà con vùng lũ ẢNH: NVCC

Dịp này, đoàn mang theo hơn 800 thùng mì gói, 200 thùng nước, 200 thùng bánh, 100 thùng sữa cùng nhiều thực phẩm thiết yếu như xúc xích, cá hộp, lương khô… Tất cả đều được đóng gói kỹ lưỡng để kịp trao tay người dân.

Điểm đến đầu tiên của đoàn sẽ là Phú Yên cũ. Tại đây, hàng hóa sẽ được tập kết và phối hợp với lực lượng Bộ đội biên phòng để trao đến từng hộ dân.

Báo Thanh Niên trao quà cho người dân xã Diên Điền, Khánh Hòa

Ngày 22.11, Báo Thanh Niên phối hợp Công an tỉnh Khánh Hòa và các tình nguyện viên kịp thời trao những phần quà thiết thực cho người dân xã Diên Điền, Khánh Hòa. Đây là một trong những khu vực ngập sâu, chịu thiệt hại nặng nề trong đợt ngập lụt lịch sử kéo dài suốt 4 ngày qua.

Nhà báo Hải Thành - Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên cùng đi với đoàn cứu trợ đến xã Diên Điền, Khánh Hòa ẢNH: BÁ DUY

Nhà báo Nguyễn Ngọc Phúc - Trưởng Văn phòng đại diện Nam Trung bộ của Báo Thanh Niên tham gia đoàn cứu trợ ẢNH: BÁ DUY

Báo Thanh Niên phối hợp Công an tỉnh Khánh Hòa và các tình nguyện viên trao quà cho người dân xã Diên Điền ẢNH: BÁ DUY