Tuổi trẻ Metro chung tay sẻ chia khó khăn với đồng bào vùng lũ lụt miền Trung

H.Thắng
H.Thắng
22/11/2025 15:07 GMT+7

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phối hợp Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 triển khai điểm tiếp nhận hàng hóa hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại các tỉnh miền Trung.

Hàng hóa cứu trợ sẽ tổ chức tiếp nhận hàng hóa tại 14 nhà ga thuộc tuyến Metro số 1, sau đó vận chuyển về trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM (ở địa chỉ: 55 Mạc Đĩnh Chi, phường Tân Định, TP.HCM).

Tuổi trẻ Metro chung tay sẻ chia khó khăn với đồng bào vùng lũ lụt miền Trung - Ảnh 1.

Tuổi trẻ HCMC Metro tiếp nhận nhu yếu phẩm của người dân hỗ trợ bà con vùng lũ lụt các tỉnh miền Trung

ẢNH: METRO

Cùng với việc hòa trong không khí phấn khởi của Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tuổi trẻ HCMC Metro tự hào phát huy tinh thần "Xung kích – Tiên phong - trách nhiệm", lan tỏa hình ảnh đẹp của đoàn viên tuyến đường sắt đô thị.

Tuổi trẻ Metro chung tay sẻ chia khó khăn với đồng bào vùng lũ lụt miền Trung - Ảnh 2.

Bạn trẻ tại TP.HCM tham gia ủng hộ quần áo, nhu yếu phẩm giúp người dân vùng lũ lụt các tỉnh miền Trung

ẢNH: METRO

Với nhiệt huyết của tuổi trẻ và tinh thần "Metro - vì cộng đồng", Đoàn Thanh niên HCMC Metro đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực như: hỗ trợ vận chuyển và quyên góp nhu yếu phẩm hướng về miền Trung, chung tay sẻ chia khó khăn với đồng bào vùng lũ.

Tuổi trẻ Metro chung tay sẻ chia khó khăn với đồng bào vùng lũ lụt miền Trung - Ảnh 3.

Tiếp nhận mì gói, nước uống của người dân TP.HCM hỗ trợ bà con vùng lũ lụt các tỉnh miền Trung

ẢNH: METRO

Mỗi phần quà mang theo tấm lòng, trách nhiệm và niềm tin của tuổi trẻ vào một cộng đồng đoàn kết - nhân ái. Đây là dịp để Tuổi trẻ Metro tiếp tục khẳng định quyết tâm rèn luyện - cống hiến - sáng tạo, góp phần xây dựng tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) ngày càng văn minh, hiện đại, phục vụ tốt hơn cho nhân dân.

Tuổi trẻ Metro chung tay sẻ chia khó khăn với đồng bào vùng lũ lụt miền Trung - Ảnh 4.

Một bạn trẻ tặng nhu yếu phẩm để hỗ trợ bà con vùng lũ lụt các tỉnh miền Trung

ẢNH: METRO

Tuổi trẻ Metro chung tay sẻ chia khó khăn với đồng bào vùng lũ lụt miền Trung - Ảnh 5.

Một điểm tiếp nhận hàng cứu trợ trên tuyến Metro

ẢNH: METRO

🔸 Ưu tiên tiếp nhận

• Quần áo mới, cũ đã giặt sạch, phơi khô; phân loại nam, nữ, trẻ em và ghi rõ bên ngoài.

• Nhu yếu phẩm còn hạn sử dụng, bao bì nguyên vẹn (mì gói, đồ hộp, gạo, nước uống, chăn, mền, áo mưa…).

📍 Điểm tiếp nhận tập trung: 14 nhà ga thuộc tuyến Metro số 1.

📍 Khung giờ tiếp nhận tập trung: 5 giờ - 22 giờ các ngày trong tuần. Riêng, thứ 7 và chủ nhật tiếp nhận đến 23 giờ.

⏰ Thời gian tiếp nhận khẩn

• Đợt 1: Chuyển về các địa điểm tiếp nhận trước 7 giờ 30, ngày 22.11.2025.

• Đợt 2: Chuyển về các địa điểm tiếp nhận trước 7 giờ 30, ngày 24.11.2025.

Kính mong quý hành khách cùng thành phố và tuyến Metro số 1 chia sẻ, hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ.


miền Trung tiếp nhận hàng hóa hỗ trợ Tuổi trẻ Metro Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 đồng bào bị lũ lụt
RSS

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
