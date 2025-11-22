Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Vừa gượng dậy sau lũ, người Huế hướng về vùng lũ Đắk Lắk, Khánh Hòa

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
22/11/2025 17:32 GMT+7

Người dân xứ Huế vừa trải qua trận lũ lịch sử, quá thấu hiểu nỗi thống khổ mà đồng bào vùng lũ Đắk Lắk (Phú Yên cũ), Khánh Hòa đang gánh chịu trận lũ kinh hoàng nên gấp rút gom góp hàng quà để gửi vào...

Chứng kiến trận lũ lịch sử nhấn chìm Khánh Hòa, Đắk Lắk (Phú Yên cũ) trong những ngày qua, người dân xứ Huế hầu như không ai không nóng lòng hướng về đồng bào vùng lũ dù chính họ cũng vừa trải qua trận lũ lịch sử. Khi biết các nhóm thiện nguyện tổ chức nhận hàng cứu trợ chuyển vào vùng lũ phía nam, người Huế lập tức gom góp hàng để tìm đến các điểm tập kết để gửi tặng.

Tấm lòng người Huế hướng về vùng lũ Phú Yên sau thiên tai lũ lụt - Ảnh 1.

Các bạn trẻ Huế gấp rút gom hàng gửi vào vùng lũ Đắk Lắk

ẢNH: THẾ QUY

Tại điểm tiếp nhận hàng cứu trợ lũ lụt của Đội 0 đồng SOS75 Huế (địa chỉ số 13 Chu Văn An, TP.Huế), rất đông người dân xứ Huế từ thành thị đến nông thôn đến góp hàng.

Tấm lòng người Huế hướng về vùng lũ Phú Yên sau thiên tai lũ lụt - Ảnh 2.

Tại điểm nhận hàng cứu trợ đồng bào Phú yên ở số 13 Chu Văn An (TP.Huế), các bạn trẻ đã trắng đêm bốc hàng lên xe để kịp lên đường

ẢNH: THẾ QUY

Trong dòng người đến góp hàng, có không ít những cụ ông, cụ bà, các em nhỏ, học sinh, sinh viên. Họ mang theo những phần hàng vừa nhận được từ các đợt cứu trợ để san sẻ lại cho đồng bào vùng lũ Đắk Lắk.

Tấm lòng người Huế hướng về vùng lũ Phú Yên sau thiên tai lũ lụt - Ảnh 3.

Các em nhỏ mang theo mì gói mua từ tiền đập heo đất, gửi vào bà con vùng lũ Đắk Lắk

ẢNH: THẾ QUY

Sau lời kêu gọi của thầy giáo Trương Thế Quy, giảng viên Trường ĐH Sư phạm - ĐH Huế, hàng trăm bạn sinh viên đã có mặt mang theo gạo, mì gói đến san sẻ lại với bà con vùng lũ Khánh Hòa, Đắk Lắk. Thầy giáo Quy chính là người đã tổ chức đội hình phản ứng nhanh sinh viên Huế và cứu trợ hàng ngàn suất lương thực, thực phẩm cho sinh viên Huế trong đợt lũ lụt vừa qua.

Không chỉ góp hàng, các bạn sinh viên Huế còn phụ giúp bốc xếp hàng để xe kịp lăn bánh vào vùng lũ.

Tấm lòng người Huế hướng về vùng lũ Phú Yên sau thiên tai lũ lụt - Ảnh 4.

Nhóm của thầy Trương Thế Quy (bìa trái) gửi quà cho đồng bào vùng lũ Đắk Lắk

ẢNH: NVCC

Nghĩa tình người Huế hướng về vùng lũ

Trong dòng người đến góp hàng cứu trợ, có rất nhiều em nhỏ, cụ già, người buôn bán rong và cả du khách nước ngoài.

Chị Thu Trà, một người bán hàng rong ở TP.Huế, mang theo số tiền mà chị đã gom được sau mấy ngày đi bán hàng đến gửi cho nhóm thiện nguyện. "Mình không biết mua cái gì là cần thiết cho bà con vùng lũ, nên có bao nhiêu tôi xin góp hết. Nhờ các bạn khi vào đó thấy giúp gì được cho bà con thì giúp. Cảm ơn các bạn!", chị Trà xúc động.

Tấm lòng người Huế hướng về vùng lũ Phú Yên sau thiên tai lũ lụt - Ảnh 5.

Một mệ già mang bánh đến gửi chuyển vào bà con vùng lũ Đắk Lắk

ẢNH: THẾ QUY

Còn cụ ông Lê Văn Bình (hơn 80 tuổi) ở vùng rốn lũ Quảng Điền nhờ con gái chở đến điểm góp hàng, chở theo cả bao gạo và chiếc chăn ấm mà gia đình mới nhận được chưa dùng để gửi vào cho bà con vùng lũ. "Bây giờ nước rút xuống, người dân chắc chắn sẽ rất cần chăn ấm, áo quần và thức ăn. Nên tôi xin nhường lại những phần quà này cho bà con Phú Yên cũ", ông cụ nói.

Tấm lòng người Huế hướng về vùng lũ Phú Yên sau thiên tai lũ lụt - Ảnh 6.

Một du khách nước ngoài đang ở Huế cũng góp hàng để hướng về vùng lũ Đắk Lắk

ẢNH: THẾ QUY

"Nhìn thấy bà con Khánh Hòa, Đắk Lắk bị nước lũ nhấn chìm, bản thân tôi không biết phải làm gì để giúp. Một miếng khi đói bằng gói khi no, vậy nên có gì xin góp nấy để gửi đến đồng bào đang chịu cảnh lũ lụt", mang theo những hũ ruốc do tự tay mình kho nấu, chị Lê Thị Minh chia sẻ.

Tấm lòng người Huế hướng về vùng lũ Phú Yên sau thiên tai lũ lụt - Ảnh 7.

Những em học sinh mang thùng sữa đến góp

ẢNH: THẾ QUY

Chỉ trong thời gian ngắn kêu gọi và nhận hàng, Đội 0 đồng SOS75 Huế đã gom đầy 4 xe container với hơn 100 tấn hàng. Đây là những container chở theo biết bao yêu thương, tình cảm của người xứ Huế đến với bà con vùng lũ phía nam.

Tấm lòng người Huế hướng về vùng lũ Phú Yên sau thiên tai lũ lụt - Ảnh 8.

Những chuyến xe chất đầy nghĩa tình của người Huế đang gấp rút và vùng lũ Đắk Lắk

ẢNH: THẾ QUY

Cùng với nhóm Đội 0 đồng SOS75 Huế, nhóm "ATM gạo" của nhà báo Nguyễn Đăng Hậu cũng đã gom hàng tức tốc lên đường.

Hôm nay 22.11, nhóm xuất phát từ Huế mang theo "Bếp 0 đồng" cùng 30 tấn nhu yếu phẩm, 6 chiếc ca nô gấp rút vào Đắk Lắk (Phú Yên cũ) để cứu trợ bà con vùng lũ.

Tấm lòng người Huế hướng về vùng lũ Phú Yên sau thiên tai lũ lụt - Ảnh 9.

Những chuyến xe chở tấm lòng người Huế đến với đồng bào vùng lũ Đắk Lắk

ẢNH: THẾ QUY

Tại Đắk Lắk, nhóm sẽ đặt bếp tại khách sạn Farmer Community (đường Độc Lập, P. 9, Tuy Hòa cũ) để nhóm lửa nấu cơm phục vụ người dân vùng lũ.
Tấm lòng người Huế hướng về vùng lũ Phú Yên sau thiên tai lũ lụt - Ảnh 10.

Nhóm thiện nguyện ATM gạo Huế với "Bếp 0 đồng" lên đường đến với vùng lũ Đắk Lắk

ẢNH: THẾ QUY

Cửa ít lòng nhiều, những chuyến xe chở đầy tấm lòng của người dân xứ Huế đang lăn bánh khẩn cấp mang yêu thương hướng về vùng lũ phía nam, với hy vọng kịp đến với đồng bào đang đối mặt với bao khó khăn trong cơn lũ dữ.


Tin liên quan

Công an giải cứu người dân Phú Yên cũ mắc kẹt trên cây, mái nhà

Công an giải cứu người dân Phú Yên cũ mắc kẹt trên cây, mái nhà

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk dùng xuồng máy, ca nô vào vùng ngập nặng cứu người. Nhiều người mắc kẹt trên mái nhà, ngọn cây được lực lượng cứu hộ ứng cứu đến nơi an toàn.

Khám phá thêm chủ đề

vùng lũ Khánh Hòa Đắk Lắk Phú Yên người huế Cứu trợ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận