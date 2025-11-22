Vừa gượng dậy sau lũ, người Huế hướng về vùng lũ Đắk Lắk, Khánh Hòa

Chứng kiến trận lũ lịch sử nhấn chìm Khánh Hòa, Đắk Lắk (Phú Yên cũ) trong những ngày qua, người dân xứ Huế hầu như không ai không nóng lòng hướng về đồng bào vùng lũ dù chính họ cũng vừa trải qua trận lũ lịch sử. Khi biết các nhóm thiện nguyện tổ chức nhận hàng cứu trợ chuyển vào vùng lũ phía nam, người Huế lập tức gom góp hàng để tìm đến các điểm tập kết để gửi tặng.

Tại điểm tiếp nhận hàng cứu trợ lũ lụt của Đội 0 đồng SOS75 Huế (địa chỉ số 13 Chu Văn An, TP.Huế), rất đông người dân xứ Huế từ thành thị đến nông thôn đến góp hàng.

Tại điểm nhận hàng cứu trợ đồng bào Phú yên ở số 13 Chu Văn An (TP.Huế), các bạn trẻ đã trắng đêm bốc hàng lên xe để kịp lên đường

Trong dòng người đến góp hàng, có không ít những cụ ông, cụ bà, các em nhỏ, học sinh, sinh viên. Họ mang theo những phần hàng vừa nhận được từ các đợt cứu trợ để san sẻ lại cho đồng bào vùng lũ Đắk Lắk.

Các em nhỏ mang theo mì gói mua từ tiền đập heo đất, gửi vào bà con vùng lũ Đắk Lắk

Sau lời kêu gọi của thầy giáo Trương Thế Quy, giảng viên Trường ĐH Sư phạm - ĐH Huế, hàng trăm bạn sinh viên đã có mặt mang theo gạo, mì gói đến san sẻ lại với bà con vùng lũ Khánh Hòa, Đắk Lắk. Thầy giáo Quy chính là người đã tổ chức đội hình phản ứng nhanh sinh viên Huế và cứu trợ hàng ngàn suất lương thực, thực phẩm cho sinh viên Huế trong đợt lũ lụt vừa qua.

Không chỉ góp hàng, các bạn sinh viên Huế còn phụ giúp bốc xếp hàng để xe kịp lăn bánh vào vùng lũ.

Nhóm của thầy Trương Thế Quy (bìa trái) gửi quà cho đồng bào vùng lũ Đắk Lắk

Nghĩa tình người Huế hướng về vùng lũ

Trong dòng người đến góp hàng cứu trợ, có rất nhiều em nhỏ, cụ già, người buôn bán rong và cả du khách nước ngoài.

Chị Thu Trà, một người bán hàng rong ở TP.Huế, mang theo số tiền mà chị đã gom được sau mấy ngày đi bán hàng đến gửi cho nhóm thiện nguyện. "Mình không biết mua cái gì là cần thiết cho bà con vùng lũ, nên có bao nhiêu tôi xin góp hết. Nhờ các bạn khi vào đó thấy giúp gì được cho bà con thì giúp. Cảm ơn các bạn!", chị Trà xúc động.

Một mệ già mang bánh đến gửi chuyển vào bà con vùng lũ Đắk Lắk

Còn cụ ông Lê Văn Bình (hơn 80 tuổi) ở vùng rốn lũ Quảng Điền nhờ con gái chở đến điểm góp hàng, chở theo cả bao gạo và chiếc chăn ấm mà gia đình mới nhận được chưa dùng để gửi vào cho bà con vùng lũ. "Bây giờ nước rút xuống, người dân chắc chắn sẽ rất cần chăn ấm, áo quần và thức ăn. Nên tôi xin nhường lại những phần quà này cho bà con Phú Yên cũ", ông cụ nói.

Một du khách nước ngoài đang ở Huế cũng góp hàng để hướng về vùng lũ Đắk Lắk

"Nhìn thấy bà con Khánh Hòa, Đắk Lắk bị nước lũ nhấn chìm, bản thân tôi không biết phải làm gì để giúp. Một miếng khi đói bằng gói khi no, vậy nên có gì xin góp nấy để gửi đến đồng bào đang chịu cảnh lũ lụt", mang theo những hũ ruốc do tự tay mình kho nấu, chị Lê Thị Minh chia sẻ.

Những em học sinh mang thùng sữa đến góp

Chỉ trong thời gian ngắn kêu gọi và nhận hàng, Đội 0 đồng SOS75 Huế đã gom đầy 4 xe container với hơn 100 tấn hàng. Đây là những container chở theo biết bao yêu thương, tình cảm của người xứ Huế đến với bà con vùng lũ phía nam.

Những chuyến xe chất đầy nghĩa tình của người Huế đang gấp rút và vùng lũ Đắk Lắk

Cùng với nhóm Đội 0 đồng SOS75 Huế, nhóm "ATM gạo" của nhà báo Nguyễn Đăng Hậu cũng đã gom hàng tức tốc lên đường.

Hôm nay 22.11, nhóm xuất phát từ Huế mang theo "Bếp 0 đồng" cùng 30 tấn nhu yếu phẩm, 6 chiếc ca nô gấp rút vào Đắk Lắk (Phú Yên cũ) để cứu trợ bà con vùng lũ.

Những chuyến xe chở tấm lòng người Huế đến với đồng bào vùng lũ Đắk Lắk

ẢNH: THẾ QUY