Công an giải cứu người dân Phú Yên cũ mắc kẹt trên cây, mái nhà

Theo thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 20 - 21.11, lực lượng Công an tỉnh tiếp tục phối hợp, tiếp cận, giải cứu người dân Phú Yên cũ ở những vùng ngập lụt nặng.

Tại tỉnh Đắk Lắk, mưa lớn vẫn đổ xuống khu vực xã Tây Hòa, Đông Hòa, Tuy An Bắc, Đồng Xuân, Xuân Lộc và phường Bình Kiến (Phú Yên cũ).

Một số người già, trẻ nhỏ được lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp cận, ứng cứu khỏi vùng nguy hiểm ẢNH: CÔNG AN ĐẮK LẮK

Hai điểm ngập sâu nhất tỉnh là xã Hòa Thịnh và Hòa Đồng (huyện Tây Hòa cũ). Hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk đã dùng xuồng máy, ca nô vào cứu người.

Trong đó có nhiều trường hợp người dân bị mắc kẹt tại khu vực các xã Hòa Thịnh, Hòa Đồng (cũ), Phú Hòa 1, Phú Hòa 2.

Theo đó, lực lượng công an giải cứu thành công nhiều người trong cùng một gia đình, nhiều người dân bị mắc kẹt, trú tránh trên mái nhà, ngọn cây...

Người dân bám vào ngọn cây được lực lượng công an giải cứu ẢNH: CÔNG AN ĐẮK LẮK

Hiện, công tác cứu nạn, cứu hộ tại các xã, địa bàn, khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ) vẫn đang được cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk thực hiện tốc lực.

Dùng máy bay không người lái cứu người đàn ông bị lũ cuốn

Trưa cùng ngày, lực lượng Công an xã Ea Ô, Công an tỉnh Đắk Lắk đã kịp thời phối hợp người dân, dùng máy bay không người lái cứu sống anh Phạm Văn Trường (44 tuổi, ở thôn Thanh Sơn, xã Vụ Bổn, tỉnh Đắk Lắk) bị lũ cuốn trôi, lật thuyền khi đi đánh cá trên sông Krông Pắc.

Công an xã Ea Ô, Đắk Lắk đã kịp thời phối hợp người dân, dùng máy bay không người lái cứu sống anh Phạm Văn Trường ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Cùng với tập trung cứu nạn, cứu hộ, đến 22 giờ ngày 21.11, nhiều tấn hàng hóa, lương thực, nước uống cũng được cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk xuyên đêm vận chuyển, tập kết, nhanh chóng chuyển đến tay đồng bào vùng lũ.

Lực lượng công an vận chuyển nhu yếu phẩm, lương thực đến người dân ẢNH: CÔNG ANH ĐẮK LẮK

Trước đó, Công an phường Bình Kiến, Công an phường Tuy Hòa cũng đã chia thành nhiều tổ, phát hơn 3.000 suất nhu yếu phẩm cho bà con các khu vực rốn lũ.

Lực lượng công an đã vượt sông, băng qua dòng nước lũ, tiếp cận cứu nạn, cứu hộ; hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân khu vực cầu Bến Củi, xã Hòa Thịnh và các địa bàn ngập sâu.

Công an tiếp cận bằng xuồng máy, đưa nhu yếu phẩm đến người dân vùng ngập nặng ẢNH: CÔNG AN ĐẮK LẮK

Công an tỉnh Đắk Lắk xin quần áo giúp dân vùng ngập lụt

Cùng ngày, Ban giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk ra công văn, khẩn thiết kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức và các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh cùng chung tay thực hiện đợt vận động quyên góp quần áo cứu trợ khẩn cấp, nhằm kịp thời hỗ trợ đồng bào vùng lũ vượt qua giai đoạn khó khăn này. Mỗi người góp ít nhất 1 bộ quần áo (cũ hoặc mới), yêu cầu sạch sẽ và được gói cẩn thận.

Công an tiếp cận, đưa lương thực đến người dân ẢNH: CÔNG AN ĐẮK LẮK

Quần áo quyên góp sẽ được tập hợp về địa điểm: Số 06 Nguyễn Công Trứ, phường Buôn Ma Thuột (trụ sở Đội Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 1).

Đầu mối tiếp nhận: Liên hệ qua Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị, thông qua Ban Phụ nữ Công an tỉnh Đắk Lắk để phối hợp.