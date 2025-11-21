Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

'Cháy máy' cuộc gọi cầu cứu, Công an phường Tuy Hòa cứu dân xuyên ngày đêm

Dương Quỳnh Trang - Hoài Nhiên
21/11/2025 17:04 GMT+7

Công an phường Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên cũ) tiếp tục huy động phương tiện, lực lượng nhằm ứng cứu bà con các vùng còn ngập lụt nặng. Nhiều tấn hàng hóa, lương thực, nước uống được cán bộ chiến sĩ vận chuyển đến người dân.

Ngày 21.11, Công an phường Tuy Hòa (địa bàn Phú Yên cũ, nay thuộc tỉnh Đắk Lắk) cho biết tiếp tục huy động phương tiện, lực lượng nhằm triển khai công tác ứng cứu bà con các vùng còn ngập nặng. Đồng thời, công an phường cũng khẩn trương tiếp nhận hàng hóa cứu trợ để vận chuyển đến người dân.

'Cháy máy' cuộc gọi cầu cứu, Công an phường Tuy Hòa cứu dân xuyên ngày đêm- Ảnh 1.

Công an phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ) chuẩn bị phương tiện cứu hộ

ẢNH: CÔNG AN TUY HÒA

Theo công an phường Tuy Hòa, trong điều kiện mưa lớn kéo dài gây ngập nặng, lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tối đa để tiếp cận, hỗ trợ người dân. Tuy nhiên, lượng thông tin yêu cầu cứu hộ gửi về quá lớn khiến các tổng đài và đội ngũ trực tiếp ứng cứu rơi vào tình trạng quá tải.

Do tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, nhiều vùng nước còn ngập sâu, công an phường Tuy Hòa mong bà con cố gắng chủ động tìm phương án, đảm bảo an toàn bước đầu trước khi lực lượng chức năng tiếp cận.

'Cháy máy' cuộc gọi cầu cứu, Công an phường Tuy Hòa cứu dân xuyên ngày đêm- Ảnh 2.

Lực lượng công an phường vận chuyển nước và lương thực đến người dân

ẢNH: CÔNG AN TUY HÒA

Người dân gọi cầu cứu liên tục

Cùng đồng hành với lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại hiện trường các điểm ngập lụt. Tổ hậu cần - Công an phường Tuy Hòa cũng liên tục hoạt động hết công suất nhằm tiếp nhận các cuộc gọi, tin nhắn nhờ hỗ trợ của bà con.

Tổ hậu cần cho biết họ tiếp nhận thông tin về vị trí cần cứu trợ, số hộ dân gặp nạn, đường đi, tình trạng nguy hiểm... để báo cáo nhanh cho đơn vị, nhằm chỉ đạo triển khai lực lượng ứng cứu kịp thời.

'Cháy máy' cuộc gọi cầu cứu, Công an phường Tuy Hòa cứu dân xuyên ngày đêm- Ảnh 3.

Tổ hậu cần - Công an phường Tuy Hòa liên tục tiếp nhận điện thoại cầu cứu từ người dân

ẢNH: CÔNG AN TUY HÒA

Trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết lực lượng đang triển khai nhiều tổ công tác để cứu hộ tại các khu vực ngập sâu. Hiện toàn bộ địa bàn đều trong tình trạng ngập nặng, nhiều điểm bị cô lập và liên tục ghi nhận người dân gọi kêu cứu.

"Nhiệm vụ cấp bách lúc này là đưa nhu yếu phẩm đến tất cả các khu vực bị cô lập, đồng thời di chuyển những người có vấn đề sức khỏe đến nơi an toàn. Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực mở lối, tiếp tế liên tục và duy trì hỗ trợ cho bà con", vị lãnh đạo cho hay.

'Cháy máy' cuộc gọi cầu cứu, Công an phường Tuy Hòa cứu dân xuyên ngày đêm- Ảnh 4.

Công an phường Tuy Hòa mang nhu yếu phẩm cho bà con

ẢNH: CÔNG AN TUY HÒA

Trước đó, lực lượng công an phường Tuy Hòa cũng đã phối hợp với đội xuồng hơi thể thao TP Đà Nẵng, tìm cách len lỏi vào các thôn xóm ngập sâu như khu vực Đông Bình (xã Hòa An cũ), xã Hòa Trị (huyện Phú Hòa cũ) để di chuyển người dân khỏi vùng nguy hiểm.

Đồng thời, trong ngày 21.11, Công an phường Tuy Hòa đã phối hợp lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy, Cảnh sát cơ động tiếp nhận, phát hơn 2.000 suất nhu yếu phẩm cho bà con vùng lũ Hoà An, Hoà Trị (cũ). Số nhu yếu phẩm này do Công an tỉnh Đắk Lắk, UBND phường Tuy Hoà và các nhà hảo tâm hỗ trợ.

'Cháy máy' cuộc gọi cầu cứu, Công an phường Tuy Hòa cứu dân xuyên ngày đêm- Ảnh 5.

Công an phường Tuy Hòa phối hợp lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy vận chuyển thực phẩm thiết yếu cho bà con vùng lũ

ẢNH: CÔNG AN TUY HÒA

Từ tối 20.11 đến sáng 21.11, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã khẩn trương cứu nạn cứu hộ thành công nhiều trường hợp người dân bị mắc kẹt tại các khu vực xã Hòa Thịnh, xã Hòa Đồng, xã Phú Hòa 1, Phú Hòa 2 (tỉnh Phú Yên cũ, nay thuộc tỉnh Đắk Lắk)...

Công tác cứu nạn, cứu hộ tại các địa bàn đang được Công an tỉnh Đắk Lắk dốc sức, toàn lực triển khai. Lực lượng đã giải cứu thành công nhiều trường hợp người dân bị mắc kẹt, trú tránh trên mái nhà, ngọn cây. Nhiều tấn hàng hóa, lương thực, nước uống đã được cán bộ chiến sĩ xuyên đêm vận chuyển, tập kết, kịp thời chuyển đến người dân.

'Cháy máy' cuộc gọi cầu cứu, Công an phường Tuy Hòa cứu dân xuyên ngày đêm- Ảnh 6.

Lực lượng chức năng giải cứu người dân bị mắc kẹt

ẢNH: CÔNG AN TUY HÒA

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, đến chiều 21.11, trên mạng xã hội, nhiều người dân ở các vùng Hòa Trị cũ, Hòa An, khu Nam Bình, Bàn Thạch, Phú Hòa (tỉnh Phú Yên cũ) vẫn liên tục đăng bài cầu cứu, mong được giúp đỡ do ngập sâu, hết pin điện thoại không thể liên lạc, đói và rét...

