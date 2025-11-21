Bộ đội, công an lăn xả cứu dân ngập lụt lịch sử, lay động lòng bao người

Các anh căng mình giữa mưa lũ khắc nghiệt, đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm và trao tận tay từng phần cứu trợ cho những hộ còn bị cô lập.

Trận "đại hồng thủy" đang xảy ra với các tỉnh Nam Trung bộ và Tây nguyên đã đẩy hàng chục vạn dân ở các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa đứng trước thảm họa chưa từng có. Từ nhiều ngày qua, hàng triệu người Việt cả nước đã và đang dõi theo từng centimet nước lũ dâng lên để cùng hồi hộp, cùng lo âu trước số phận của hàng vạn đồng bào mình.

Và tất cả như cùng vỡ òa sau mỗi lần nhìn thấy những chị phụ nữ, những cụ già và trẻ em được cứu thoát khỏi dòng nước lũ. Chưa lúc nào mà nghĩa đồng bào lại vang lên trong từng hơi thở, trong từng nhịp đập của mỗi trái tim người Việt như lúc này!

Hình ảnh các anh bộ đội, công an, tình nguyện viên kiên cường vượt lũ dữ, đưa người dân ra khỏi vùng hiểm nguy đã trở thành biểu tượng đẹp ẢNH: TRỊ BÌNH

Những ngày qua, trên các phương tiện truyền thông dày đặc tin tức nhói lòng. Những tiếng kêu thất thanh cầu cứu trong đêm mưa gió. Chỗ này là xóm có 5 gia đình đang ngồi trên mái ngói cần cứu gấp; chỗ nọ là cụm dân cư có hàng chục hộ dân chờ trong tuyệt vọng vì lũ lên quá nhanh mà không cách gì thoát ra được...

Tiếng trẻ con khóc la trong hoảng loạn, tiếng người già nấc nghẹn như bất lực trước sự hung hãn của thiên nhiên… Tất cả những âm thanh khẩn thiết mong được cầu cứu ấy tưởng chừng như chìm trong tiếng thét gào của lũ dữ.

Nhưng không! Có một đội quân đã nghe thấy tất cả. Đó là những người lính thuộc các lực lượng vũ trang ở các tỉnh đội, ở quân khu; là lực lượng công an ở các tỉnh và ở các xã; là dân quân du kích ở mỗi thôn, mỗi cụm dân cư; là lực lượng tình nguyện viên tại chỗ và ở hầu khắp các nơi đổ về.

Họ đã băng mình trong mưa gió và lũ dữ. Họ căng mắt trong đêm tối mịt mùng để có thể nhìn ra những người cần cứu giúp, họ mở hết thính lực ra để có thể nghe được âm thanh gào kêu trong vô vọng…

Bộ đội sẵn sàng xông vào hiểm nguy, vượt lũ dữ để cứu trợ cho người dân ẢNH: MAI THANH HẢI

Những chiếc ca nô nổ giòn, những chiếc xuồng mỏng manh nương theo dòng nước, thậm chí cả những bè chuối ghép vội trong đêm… tất cả được các lực lượng cứu hộ trưng dụng, len lỏi trong những góc khuất của từng cụm dân cư, luồn lách vào từng ngõ nhỏ.

Không một ai có thể đếm hết là trong những ngày qua, lực lượng cứu hộ đã cứu được bao nhiêu người thoát khỏi lưỡi hái của thủy thần ngay trong đêm tối lũ lên.

Không một ai có thể tính được trong những ngày qua, các thành viên của đội quân này đã đi hết bao nhiêu quãng sông, đã vượt qua bao nhiêu bất trắc giữa dòng nước xiết, nhịn đói, nhịn khát, quên thân mình lao vào nơi hiểm nguy nhất để cứu dân.

Chỉ biết rằng, các anh thật sự xứng đáng để mỗi người dân Việt nói lời cảm ơn về sự hy sinh quên mình đó.

Chưa năm nào mà thiên nhiên lại hung hãn như năm nay. Hết bão lũ ở miền Bắc đến ngập lụt ở miền Trung, vừa qua cơn bão này đã đón ngay trận lũ khác, mà trận nào cũng hết sức dữ dằn.

Người dân gần như trở tay không kịp trước những cú ra đòn hiểm độc của thiên nhiên. Cũng chưa năm nào mà lực lượng cứu hộ từ quân đội, công an, dân quân tự vệ cho đến các tình nguyện viên phải vất vả như những ngày qua.

Với tâm thế của người lính, lao vào dòng nước lũ, đi vào chỗ hiểm nguy nhất cũng không khác gì ra trận. Họ đã chứng minh câu nói đã "hành quân" cùng họ suốt bao mùa kháng chiến cũng như sau 50 năm thống nhất đất nước: "Nơi nào khó nhất, nơi đó có chúng tôi!".

Với lực lượng quân đội, công an thì việc giữ bình yên và an toàn tính mạng cho người dân là nhiệm vụ cao cả.

Còn đối với lực lượng tình nguyện viên, họ là những người anh hùng thầm lặng.

Họ lao vào chỗ khó nhất, đến những nơi hiểm nguy nhất để trao cho người dân từng gói mì tôm, từng thùng nước uống ngay trong thời khắc sinh tử.

Nhìn những ánh mắt biết ơn của các cụ già khi nhận những gói nhu yếu phẩm ngay trong dòng nước xiết mới thấy hết ý nghĩa từ việc làm của đội quân tình nguyện này. Họ xứng đáng để nhận mọi sự tin yêu của toàn thể người dân Việt Nam.

Một lời cảm ơn của toàn dân, nhất là người dân vùng lũ dành cho lực lượng cứu hộ từ bộ đội, công an, dân quân du kích cho đến những tình nguyện viên vẫn là chưa đủ.

Chưa lúc nào câu nói của người xưa lại ấm áp như lúc này: "Trong hoạn nạn mới hiểu lòng nhau".

Nhân dân và đất nước luôn hiểu và ghi nhận sự quên mình vì việc nghĩa của các anh!