Đời sống Cộng đồng

Ga metro tiếp nhận hàng cứu trợ miền Trung, người dân TP.HCM có thể đem đến ngay

Phan Diệp
21/11/2025 19:38 GMT+7

Ngay lúc này, tại 14 ga metro ở TP.HCM đang tiếp nhận hàng cứu trợ miền Trung đang gánh chịu lũ lịch sử, người dân có thể mang quần áo, nhu yếu phẩm đến 22 giờ.

Chiều nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM phối hợp triển khai điểm tiếp nhận hàng hóa hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại các tỉnh miền Trung. Để thuận lợi trong công tác tiếp nhận hàng cứu trợ, Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 tổ chức tiếp nhận hàng hóa tại 14 nhà ga thuộc tuyến Metro số 1.

Hàng hóa nhận được sau đó chuyển về trụ sở của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM để tập kết, phân phối gửi ra các tỉnh miền Trung.

Ngay lúc này, người dân TP.HCM có thể mang hàng cứu trợ đến 14 ga metro. Hàng hóa ưu tiên tiếp nhận là:

  • Quần áo mới hoặc quần áo cũ đã giặt sạch, phơi khô. Lưu ý nên phân loại quần áo nam, nữ hoặc trẻ em và ghi rõ bên ngoài túi đựng.
  • Nhu yếu phẩm còn hạn sử dụng, bao bì nguyên vẹn như: mì gói, đồ hộp, gạo, nước uống, chăn, mền, áo mưa.

Đồ cứu trợ nhận được sẽ chuyển về trụ sở Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trước 7 giờ 30 phút, ngày 22.11.2025 (đợt 1) và trước 7 giờ 30 phút, ngày 24.11.2025 (đợt 2). Khung giờ tiếp nhận tập trung hôm nay đến 22 giờ, thứ 7 và chủ nhật tiếp nhận đến 23 giờ.

Cùng hỗ trợ cứu trợ lũ lụt tại 14 ga metro TP.HCM Ngay hôm nay - Ảnh 1.

Thông báo của Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1

Ảnh: Đơn vị cung cấp

Anh Lê Hoài Đức, Trưởng khu ga cho biết: "Mọi người mang đồ cứu trợ đến các ga metro xin vui lòng liên hệ nhân viên nhà ga để được hướng dẫn gửi tại phòng điều hành hoặc quầy thông tin".

Mọi người cũng có thể ủng hộ trực tiếp tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM ở địa chỉ: 55 Mạc Đĩnh Chi, phường Tân Định từ hôm nay đến trước 10 giờ ngày mai, 22.11 và đợt 2 trước 10 giờ, ngày 24.11.2025.


