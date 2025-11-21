Rơi nước mắt khi trại bò chết sạch, 'giờ không biết phải làm gì'

Sáng 21.11, cộng đồng mạng chia sẻ hình ảnh một trang trại bò ở tỉnh Gia Lai bị nước lũ nhấn chím, chết sạch. Bên dưới bài đăng, nhiều người để lại bình luận động viên, mong ông chủ cố gắng vượt qua.

Chia sẻ với PV Thanh Niên, anh Hoàng Văn Nghiêm ở xã Tuy Phước Tây, tỉnh Gia Lai (khu vực tỉnh Bình Định cũ) cho biết trang trại của anh ở gần đường cao tốc Bắc - Nam, cạnh bên dòng sông Hà Thanh. Nơi đây vốn là khu vực cao ráo, ít khi bị ngập lụt.

"Tối hôm 19.11, mưa lớn kéo dài trước đó mấy ngày khiến nước sông Hà Thanh dâng lên nhanh cộng thêm nước từ trên cao đổ về nhiều gây ra lũ quét. Vì lo lắng cho tính mạng người thân trong gia đình, tôi phải chạy về nhà cách trang trại 3 km. Tình thế cấp bách phải bỏ của chạy lấy người, không kịp sơ tán nên đàn bò 15 con của tôi chết hết rồi", anh kể.



Gia đình anh Nghiêm đưa đàn bò đi chôn, sáng 21.11 Ảnh: NVCC

Cơn lũ dữ đi qua, anh bàng hoàng khi nhìn thấy cơ sở vật chất ở trang trại gần như đổ sập, đàn bò 15 con đã chết.

Anh Nghiêm cho biết đàn bò của mình có những con mẹ đang nuôi con và cả bò nuôi lấy thịt. Mỗi con bò có giá trị trung bình từ 15 - 20 triệu đồng, tổng thiệt hại gần 300 triệu đồng. Đây gần như là tất cả gia tài, vốn liếng của anh và một người bạn cùng hợp tác đầu tư vào trang trại.

Anh Duy Bằng, người làm chung trang trại bò với anh Nghiêm cho biết ở địa phương cũng có nhiều nhà xưởng, trang trại bị thiệt hại. Anh nói: "Mất cũng mất rồi, giờ không biết phải làm gì".

Sáng 21.11, dù rất đau buồn nhưng anh Nghiêm vẫn cố gắng chôn cất đàn bò đã chết. Anh tâm sự rằng, bản thân sống ở khu vực xã Tuy Phước Tây này nhiều năm qua nhưng đợt ngập lụt này rất lớn và gây thiệt hại nhiều nhất cho bà con.

Khung cảnh hoang tàn ở trang trại nhà anh Nghiêm Ảnh: NVCC

Anh Nghiêm xót xa nhìn đàn bò của mình không còn Ảnh: NVCC

Ngoài việc nhà cửa bị tốc mái, đồ dùng bị nước nhấn chìm, cuốn trôi thì những người nông dân như anh Nghiêm còn gần như mất đi cả gia tài, vốn liếng.

"Không chỉ riêng tôi, bà con quanh vùng và người miền Trung nói chung năm nay bị thiệt hại nặng nề quá. Của cải cũng đã mất rồi, giờ cố gắng dọn dẹp, khắc phục và làm lại thôi. Tôi mong bà con nông dân bị thiệt hại được hỗ trợ để xoay vòng vốn, tái thiết cuộc sống sau thiên tai", anh Nghiêm nói.