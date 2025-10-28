Khởi tố vụ 2 người hành hung bảo vệ tàu metro ở TP.HCM

Tối 28.10, Công an phường Thủ Đức (TP.HCM) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Như Vũ Bảo (17 tuổi, ở phường Cầu Ông Lãnh), để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng.

Đồng thời, công an đang củng cố hồ sơ xử lý N.H.T.K (15 tuổi) để xử lý theo quy định.

Hình ảnh vụ bảo vệ tàu metro số 1 bị hành hung ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Đây là động thái mới nhất của cơ quan chức năng liên quan clip 2 nam giới hành hung bảo vệ trên tàu metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Nạn nhân trong vụ hành hung được xác định là anh T.H.N.M (23 tuổi, ở phường Sài Gòn), là nhân viên bảo vệ tàu metro.

Theo kết quả điều tra, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn giữa bảo vệ M. với nhóm hành khách đi tàu.

Cụ thể, chiều 26.10, trong lúc làm nhiệm vụ trên tàu metro, bảo vệ M. dùng tay vỗ vào lưng một cháu bé 3 tuổi để nhắc bé không la hét trên tàu. Lúc này, chị N.T.H (33 tuổi, dì của cháu bé) tức giận và hỏi "sao đánh cháu tôi?".

Bảo vệ M. xin lỗi và nói do "hơi mệt" nên cư xử chưa đúng thì chị H. nói "anh đi ra chỗ khác". Lát sau, bảo vệ M. thấy chị H. để chân lên ghế nên nhắc nhở. Lúc này, Bảo và K. lao vào hành hung bảo vệ M.

Cả 2 nhiều lần dùng cùi chỏ, đầu gối, đấm tấn công vào đầu bảo vệ M. khiến nạn nhân khuỵu dưới sàn. Thấy vậy, nhiều người đã can ngăn, ôm Bảo và K. lại, kêu "bình tĩnh đi em ơi", nhưng cả 2 quá hung hăng, tiếp tục đạp, đá vào bụng trong khi nạn nhân đang nằm dài dưới sàn.

Triệu tập 2 người hành hung bảo vệ tàu metro gây xôn xao

Lát sau, khi đến trạm dừng chân, những người liên quan xuống tàu và được Công an phường Thủ Đức mời về trụ sở làm rõ. Cơ quan chức năng ghi nhận, hốc mắt, chân mày và môi của anh M. bị thương nhẹ.

Vụ việc gây náo loạn, ảnh hưởng an ninh trật tự trên tàu metro, nơi có rất đông hành khách và làm xấu hình ảnh giao thông công cộng.

Công an phường Thủ Đức đã nhanh chóng làm rõ, đến nay khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Như Vũ Bảo về hành vi gây rối trật tự công cộng và củng cố hồ sơ xử lý N.H.T.K theo quy định.