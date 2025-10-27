Hành hung 2 học sinh để dằn mặt vì nẹt pô

Ngày 27.10, nguồn tin Thanh Niên cho biết, Công an phường Thủ Đức (TP.Thủ Đức cũ) phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM vừa truy tìm được nam thanh niên hành hung 2 học sinh lớp 10.

Nam thanh niên chở bạn gái, hành hung 2 học sinh để dằn mặt vì nẹt pô

Các nạn nhân cùng 16 tuổi, học lớp 10 tại một trường cao đẳng trên địa bàn TP.HCM.

Trước đó, bà T.T.N.A (40 tuổi) đến Công an phường Thủ Đức trình báo về việc con trai bà cùng bạn học bị hành hung trên đường đến trường.

Cụ thể, trưa 23.10, 2 nam sinh chạy xe máy trên đường số 2 (phường Thủ Đức) thì bị một nam thanh niên cũng chạy xe máy chở theo bạn gái ngồi sau đuổi theo, chặn đầu phương tiện. Người này đã dùng nón bảo hiểm tấn công nhiều lần vào đầu 2 nam sinh. Lúc này, 2 nam sinh chỉ biết ôm đầu chịu trận, sau đó nam thanh niên lên xe rời đi.

Vụ việc làm 1 nam sinh bị chấn thương sọ, xuất huyết não và phải nhập viện điều trị. Đến nay, sức khỏe dần hồi phục.

Camera an ninh ghi lại diễn biến vụ 2 học sinh bị hành hung ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Nhận tin báo, Công an phường Thủ Đức phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM xác minh, truy xét, đưa nam thanh niên hành hung 2 nam sinh về trụ sở lấy lời khai.

Bước đầu, nam thanh niên khai đang chở bạn gái trên đường thì thấy 2 học sinh chạy qua mặt nẹt pô nên đuổi theo, hành hung để dằn mặt.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.