Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Triệu tập 2 người hành hung bảo vệ tàu metro gây xôn xao
Video Thời sự

Triệu tập 2 người hành hung bảo vệ tàu metro gây xôn xao

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
27/10/2025 10:46 GMT+7

Mạng xã hội lan truyền clip 2 nam thanh niên hành hung nam bảo vệ tàu metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên). Công an đã triệu tập lấy lời khai 2 người này.

Ngày 27.10, Công an phường Thủ Đức (TP.Thủ Đức cũ) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM lấy lời khai 2 nam thanh niên hành hung nam bảo vệ trên tàu metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) gây xôn xao dư luận.

Triệu tập 2 người hành hung bảo vệ tàu metro gây xôn xao

Trước đó, tối 26.10, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh hỗn loạn trong không gian hẹp, quang cảnh giống như trên phương tiện giao thông công cộng. Một người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ đang khụy dưới sàn, 2 tay níu chân một nam thanh niên ngồi trên ghế. Một nam thanh niên khác thì liên tục dùng cùi chỏ, đầu gối tấn công vào đầu người mặc đồng phục bảo vệ. Lúc này, nam thanh niên ngồi trên ghế cũng đứng dậy dùng chân tấn công người mặc đồ bảo vệ.

Thấy vậy, nhiều người đã can ngăn, ôm 2 nam thanh niên lại, kêu "bình tĩnh đi em ơi", nhưng 2 người này quá hung hăng, tiếp tục dùng chân đạp, đá vào bụng trong khi nạn nhân đang nằm dài dưới sàn.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào khoảng 17 giờ chiều 26.10 trên tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên). Liên quan vụ việc, Công an phường Thủ Đức phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM nhanh chóng xác minh, mời những người liên quan về trụ sở lấy lời khai làm rõ.

TP.HCM: Lấy lời khai 2 người hành hung bảo vệ tàu metro - Ảnh 1.

Clip ghi lại vụ việc nam bảo vệ bị hành hung trên tàu metro số 1

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo lời khai, bước đầu, cơ quan chức năng xác định, nạn nhân là bảo vệ của tuyến metro số 1, còn 2 người hành hung là khách đi tàu metro, 2 bên không có mâu thuẫn từ trước. Nguyên nhân dẫn đến vụ hành hung là trong lúc làm nhiệm vụ, nam bảo vệ thấy một bé gái gác chân lên ghế thì dùng tay vỗ vào vai bé để nhắc nhở. Sau đó, 2 nam thanh niên là người thân cháu bé đã bức xúc, ra tay hành hung bảo vệ như trong clip.

Liên quan đến vị trí chính xác xảy ra vụ hành hung, cơ quan chức năng xác định thời điểm trên, tàu đang di chuyển với tốc độ nhanh, nên các đơn vị đang xác minh lại nơi bắt đầu xảy ra vụ hành hung.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định.

Khám phá thêm chủ đề

hành hung bảo vệ hành hung trên metro đánh nhau trên metro metro số 1 TP.HCM metro Bến Thành - Suối Tiên tin tức TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận