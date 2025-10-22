Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Người sống quanh ta

Lan tỏa trên mạng xã hội: Câu chuyện đẹp ở trạm thu phí

Dương Lan
Dương Lan
22/10/2025 06:00 GMT+7

Vị giám đốc người Hàn Quốc để quên ví tại trạm thu phí cao tốc và vô cùng lo lắng vì sợ lỡ chuyến bay. Bất ngờ, ông nhận lại chiếc ví nguyên vẹn từ nữ nhân viên trạm. Hành động giản dị nhưng khiến ông cảm động rớm nước mắt.

Chứng kiến sự việc, anh Trịnh Minh Hiệp (35 tuổi), nhân viên của ông Kim Sung You (quốc tịch Hàn Quốc), đăng tải câu chuyện về trạm thu phí lên mạng xã hội, nhanh chóng nhận được hàng ngàn lượt chia sẻ, bình luận bày tỏ cảm kích.

Câu chuyện đẹp tại trạm thu phí: Lòng tốt giữa cuộc sống hối hả - Ảnh 1.

Ông Kim dừng ở trạm thu phí để làm thủ tục

ẢNH: NVCC

Lòng tốt quanh ta

Anh Hiệp kể cách đây ít ngày, ông Kim lái xe từ công trường ở Đèo Nhe (Thái Nguyên) về nhà tại khu đô thị Ngoại Giao Đoàn (Hà Nội). Khi đi qua trạm thu phí IC3 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, ông phải dừng lại vì từ ngày 1.10.2025, chỉ những tài khoản thu phí tự động ETC đã định danh mới được phép qua trạm.

Sau khi được hướng dẫn hoàn tất thủ tục, ông nhanh chóng tiếp tục hành trình để kịp ra sân bay lúc 20 giờ bắt chuyến bay về Hàn Quốc. Tuy nhiên, gần 18 giờ, nhân viên trạm gọi báo ông Kim đã đánh rơi ví tại trạm. Trong ví có nhiều tiền cùng hộ chiếu, nên nếu thất lạc, ông có thể lỡ chuyến bay.

Câu chuyện đẹp tại trạm thu phí: Lòng tốt giữa cuộc sống hối hả - Ảnh 2.

Xe của ông Kim dừng ở trạm thu phí

ẢNH: NVCC

"Nghe tôi báo tin, sếp mếu máo vì lo lắng. May mắn, người nhặt được ví chính là nhân viên của trạm. Họ lập tức liên hệ để trả lại ví. Sếp tôi mừng như vớ được vàng, còn liên tục nhắn: Thank so much!", anh Hiệp chia sẻ.

Ông Kim nhờ anh Hiệp xin số tài khoản của người đã nhặt ví để gửi tiền cảm ơn, nhưng nữ nhân viên kiên quyết từ chối: "Cháu không nhận đâu, đó là việc nhỏ mà lương tâm một người tử tế cần làm. Chúc ông lên đường may mắn".

Tâm huyết với nghề

Sau khi nghe lại toàn bộ câu chuyện, ông Kim xúc động rớm lệ dù bình thường ông rất nghiêm nghị. Ông nói khi trở lại VN sẽ gặp trực tiếp người phụ nữ tốt bụng để cảm ơn và gửi tặng món quà nhỏ từ Hàn Quốc.

"Tôi chia sẻ câu chuyện này lên mạng xã hội vì thấy rằng giữa cuộc sống hối hả, người tử tế vẫn còn nhiều. Hành động của chị ấy giúp sếp tôi kịp chuyến bay, nhưng hơn thế là giúp chúng tôi thêm tin vào lòng tốt", anh Hiệp nói.

Câu chuyện đẹp tại trạm thu phí: Lòng tốt giữa cuộc sống hối hả - Ảnh 3.

Bà Đông gắn bó với công việc ở các trạm thu phí suốt 17 năm qua

ẢNH: NVCC

Nữ nhân viên trong câu chuyện là bà Nguyễn Thị Đông (48 tuổi), người có 17 năm làm việc tại các trạm thu phí. Bà kể: "Khi phát hiện ví có nhiều tiền và giấy tờ quan trọng, tôi quyết định ở lại hết ca để trực tiếp trao trả cho người mất, cho yên tâm. Mất 10.000 đồng còn tiếc, huống chi cả ví đầy tiền và giấy tờ. Tôi nghĩ đơn giản, ai trong hoàn cảnh ấy cũng mong được giúp".

Bà Đông bắt đầu làm nhân viên trạm thu phí từ tháng 11.2008 trên QL2, tuyến Nội Bài - Vĩnh Yên. Khi trạm thu phí này ngừng hoạt động cuối năm 2020, dù có thể chọn những công việc nhẹ nhàng hơn, bà vẫn tiếp tục ứng tuyển vào trạm khác để được gắn bó với nghề mình yêu thích.

Người phụ nữ chia sẻ trong suốt quá trình làm việc, bà có nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Giữa nhân viên trạm thu phí và tài xế đôi khi xảy ra hiểu lầm, dẫn đến tranh cãi không đáng có, nhưng bà luôn khéo léo xử lý để hai bên vui vẻ, hòa giải êm đẹp.

"Một lần, khi một lái xe đưa nhầm 2 tờ 500.000 đồng thay vì 1 tờ nên tôi rất áy náy. Tôi nhớ biển số xe của anh ấy nên lúc anh quay lại, tôi sang làn bên kia để gửi lại tiền cho lái xe đó", bà Đông kể.

Câu chuyện đẹp tại trạm thu phí: Lòng tốt giữa cuộc sống hối hả - Ảnh 4.

Xem thêm bình luận