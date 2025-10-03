TP.HCM: Công an xác minh clip một số nữ sinh đánh nhau ở bờ sông

Ngày 3.10, mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại cảnh một số nữ sinh đánh nhau tại công viên và khu vực bờ sông Sài Gòn.

Công an xác minh các đoạn clip nữ sinh đánh nhau tại phường Hiệp Bình ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo đó, có đoạn clip thể hiện 2 nhóm người mặc đồng phục học sinh tập trung tại khu vực bờ sông Sài Gòn. Trong tiếng hò reo của nhiều bạn học, 2 cô gái (mặc áo khoác đen) lao vào đánh nhau dữ dội. Một cô gái thất thế bị đè xuống thì nhóm người xung quanh vây lại đánh hội đồng, tạo nên cảnh hỗn loạn.

Ngoài ra, một đoạn clip khác ghi lại cảnh 2 nữ sinh khác đánh, vật nhau dưới nền đất tại công viên. Lúc này, 1 cô gái bị đối phương ghì tóc, đè xuống đất và liên tục dùng tay đấm vào mặt, đầu.

Vụ việc được một người dân đi qua phát hiện, chạy tới ngăn cản thì nhóm này rời đi. Sau đó, 2 nữ sinh tiếp tục kéo đến nơi khác đánh nhau. Đáng chú ý, nhiều người khác, có cả người lớn đứng xem, cổ vũ, dùng điện thoại ghi hình.

Theo xác minh, những người xuất hiện trong các đoạn clip là học sinh của 1 trường trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn phường Hiệp Bình. Các đoạn clip đánh nhau được ghi lại tại khu vực đường số 12, công viên và đoạn ven bờ sông Sài Gòn, phường Hiệp Bình (thành phố Thủ Đức cũ), TP.HCM trong ngày 1.10.

Liên quan vụ việc, lãnh đạo 2 nhà trường bước đầu đã xác định những học sinh có liên quan và đang phối hợp cơ quan chức năng địa phương xử lý.

Ngày 3.10, Công an phường Hiệp Bình đã nắm thông tin vụ việc và khẩn trương mời làm việc học sinh liên quan, xử lý theo quy định.