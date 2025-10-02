Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Hà Nội nắng đẹp, học sinh vẫn bì bõm lội nước ra về

Đình Huy
Đình Huy
02/10/2025 20:08 GMT+7

Hôm nay 2.10, các tuyến đường dẫn vào cổng chính Trường tiểu học Xuân Phương (Hà Nội) vẫn bị ngập lụt, khiến phụ huynh, học sinh phải xắn quần, lội bì bõm ra về.

- Ảnh 1.

Theo ghi nhận của Thanh Niên vào chiều 2.10, Hà Nội có nắng, kết thúc chuỗi ngày mưa lớn gây ngập lụt khắp thủ đô. Tuy nhiên, nhiều nơi nước vẫn chưa rút, khiến giao thông khó khăn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân. Một trong những điểm còn ngập lụt là khu vực xung quanh Trường tiểu học Xuân Phương (P.Xuân Phương, Hà Nội).

ẢNH: ĐÌNH HUY

- Ảnh 2.

Theo quan sát, các con đường dẫn đến cổng chính ngôi trường này đều bị ngập, kéo dài cả trăm mét, khiến phụ huynh, học sinh phải lội nước ra về

ẢNH: ĐÌNH HUY

- Ảnh 3.

Mặc dù nhà trường đã yêu cầu phụ huynh đi thẳng phương tiện vào trong trường đón con. Tuy nhiên, do lượng học sinh ùa ra quá đông đã gây ra khung cảnh hỗn loạn trước cổng trường, nhiều em học sinh loay hoay tìm phụ huynh.

ẢNH: ĐÌNH HUY

- Ảnh 4.

Một số phụ huynh cho biết, khu vực Trường tiểu học Xuân Phương bị ngập 3 ngày nay, nhà trường đã cho các em học sinh nghỉ học ngày 30.9 và 1.10. Hôm nay, toàn trường đi học trở lại.

ẢNH: ĐÌNH HUY

- Ảnh 5.

Nước ngập cũng khiến một số người dân đến đón con gặp khó khăn. Người phụ nữ này cho rằng, nước ngập như hiện nay, thì nhà trường nên cho học sinh nghỉ hết tuần vì nay đã là thứ năm. Đi đón các cháu mà phải lội nước thì rất bất tiện và vất vả.

ẢNH: ĐÌNH HUY

- Ảnh 6.

Một số điểm ngập nửa bánh xe khiến việc di chuyển khó khăn

ẢNH: ĐÌNH HUY

- Ảnh 7.
- Ảnh 8.

Một người đàn ông ngã xe máy khi vừa chở cháu ra khỏi cổng trường

ẢNH: ĐÌNH HUY

- Ảnh 9.
- Ảnh 10.
- Ảnh 11.
- Ảnh 12.

Trong lúc đợi phụ huynh đến, các em nhỏ xắn quần, bỏ dép lội qua đoạn ngập

ẢNH: ĐÌNH HUY

- Ảnh 14.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 (bão Bualoi), Hà Nội hứng trận mưa lớn kéo dài, gây ngập lụt nhiều nơi, khiến nhiều phụ huynh gặp rất khó khăn trong việc đưa đón con trong ngày 30.9. Nhiều gia đình phải mất hàng giờ mới đưa được con về nhà. Thậm chí, nhiều phụ huynh không đón được con, khiến các cháu phải ở lại trường qua đêm. Sự đảo lộn này khiến nhiều phụ huynh bức xúc, cho rằng ngành giáo dục phản ứng chậm, thiếu chủ động và không kịp thời đưa ra quyết định cho học sinh toàn thành phố nghỉ học ngay từ sớm ngày 30.9

ẢNH: ĐÌNH HUY

- Ảnh 15.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, tính đến 17 giờ chiều nay 2.10, trên địa bàn thành phố còn tồn tại một số điểm úng ngập tại lưu vực sông Nhuệ. Cụ thể là các phố: Dương Đình Nghệ - Nam Trung Yên, Phan Văn Trường, khu đô thị Resco, Phú Xá, Cầu Bươu, khu đô thị Tây hồ Tây, khu đô thị Ciputra, Võ Chí Công, Khu A Geleximco, khu đô thị Văn Quán, đường Đại Mỗ, đường Tây Mỗ, đường Xuân Phương, đường Tây Tựu, phố Trung Kiên, phố Tu Hoàng, phố Miêu Nha; Đại lộ Thăng Long (hầm chui 6, Km9+656), đường gom Đại lộ Thăng Long đoạn Sunhouse, đường gom trái + phải Đại lộ Thăng Long Km26+900 - Km27+100; QL32 (đoạn cổng chào Hoài Đức, đối diện phố Ngọa Long), QL32 (Km16+600 - Km17+400), đường 422 (Km5+950 - Km6+800)

ẢNH: ĐÌNH HUY

 

Nước ngập tới ngực, người Hà Nội bì bõm lội về nhà lúc nửa đêm

Nước ngập tới ngực, người Hà Nội bì bõm lội về nhà lúc nửa đêm

Để về nhà, nhiều người dân sinh sống tại P.Tây Mỗ (Hà Nội) chọn cách bỏ lại xe máy, lội qua những điểm ngập sâu trên QL70 trong đêm 30.9.

Nhiều trường lo ăn ngủ cho học sinh không thể về nhà vì Hà Nội mưa ngập

Học sinh Hà Nội nghỉ ngày mai 1.10

hà nội học sinh phụ huynh Sở GD-ĐT HÀ Nội Trường tiểu học Xuân Phương
