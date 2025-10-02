Hà Nội nắng đẹp, học sinh vẫn bì bõm lội nước ra về

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 (bão Bualoi), Hà Nội hứng trận mưa lớn kéo dài, gây ngập lụt nhiều nơi, khiến nhiều phụ huynh gặp rất khó khăn trong việc đưa đón con trong ngày 30.9. Nhiều gia đình phải mất hàng giờ mới đưa được con về nhà. Thậm chí, nhiều phụ huynh không đón được con, khiến các cháu phải ở lại trường qua đêm. Sự đảo lộn này khiến nhiều phụ huynh bức xúc, cho rằng ngành giáo dục phản ứng chậm, thiếu chủ động và không kịp thời đưa ra quyết định cho học sinh toàn thành phố nghỉ học ngay từ sớm ngày 30.9