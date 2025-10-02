Hà Nội nắng đẹp, học sinh vẫn bì bõm lội nước ra về

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, tính đến 17 giờ chiều nay 2.10, trên địa bàn thành phố còn tồn tại một số điểm úng ngập tại lưu vực sông Nhuệ. Cụ thể là các phố: Dương Đình Nghệ - Nam Trung Yên, Phan Văn Trường, khu đô thị Resco, Phú Xá, Cầu Bươu, khu đô thị Tây hồ Tây, khu đô thị Ciputra, Võ Chí Công, Khu A Geleximco, khu đô thị Văn Quán, đường Đại Mỗ, đường Tây Mỗ, đường Xuân Phương, đường Tây Tựu, phố Trung Kiên, phố Tu Hoàng, phố Miêu Nha; Đại lộ Thăng Long (hầm chui 6, Km9+656), đường gom Đại lộ Thăng Long đoạn Sunhouse, đường gom trái + phải Đại lộ Thăng Long Km26+900 - Km27+100; QL32 (đoạn cổng chào Hoài Đức, đối diện phố Ngọa Long), QL32 (Km16+600 - Km17+400), đường 422 (Km5+950 - Km6+800)
Bình luận (0)