Học sinh Hà Nội nghỉ ngày mai 1.10

Trường học lo bữa ăn, chỗ ngủ cho học trò kẹt lại

Nhiều phụ huynh cho biết con được nghỉ học chiều nhưng "mắc kẹt" tại trường do mưa lớn gây ngập lụt, bố mẹ cũng phải ở lại nơi làm việc do nhiều tuyến đường ngập nặng…

Học sinh Hà Nội vất vả vì mưa ngập ẢNH: THU HẰNG

Từ đầu giờ chiều nay, thầy Nguyễn Xuân Khang, Chủ tịch Hội đồng Trường Marie Curie, đã liên tục gửi thông báo đến cán bộ, nhân viên nhà trường và phụ huynh về các phương án nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh.

Ngoài việc cho học sinh tan học sớm, bố trí các tuyến xe bus đưa học sinh về nhà, thầy Khang yêu cầu các cấp học cử một số giáo viên cùng giám thị ở lại trông coi học sinh cho đến khi gia đình đón hết các con về nhà. Nhà bếp chuẩn bị mì gói, xúc xích để học sinh ở lại muộn ăn tạm.

Trong "thông báo đặc biệt ứng phó với thời tiết xấu", người đứng đầu Trường Marie Curie nêu yêu cầu: nhà trường không để học sinh và tất cả mọi người bị đói, bị rét do không về nhà được; các suất ăn tối hoàn toàn miễn phí; các nhà bếp của trường, giáo viên và tổ giám thị lo chu tất chỗ ăn, chỗ ngủ cho những người phải ở lại trường đêm 30.9.

Thầy Nguyễn Xuân Khang cho biết, đến gần 19 giờ có khoảng 150 học sinh vẫn đang ở lại trường và được ăn uống đầy đủ. Đêm nay nếu các con vẫn chưa thể về nhà thì đã có sẵn "chăn ấm đệm êm" ở các phòng bán trú của trường để các con ngủ lại. Các thầy cô cũng được cắt cử ở lại chăm sóc các con. "Trẻ con vui vẻ, no bụng, bố mẹ yên tâm. Tôi chỉ mong có vậy", thầy Khang chia sẻ.

Các thầy cô Trường Marie Curie ở lại phục vụ bữa tối cho học sinh "mắc kẹt" tại trường tối 30.9 ẢNH: M.C

Tương tự hệ thống giáo dục Lô-mô-nô-xốp cũng đều gửi tin nhắn tới phụ huynh thông báo về việc sẽ lo bữa tối cho học sinh và trông giữ học sinh ngủ lại qua đêm để đảm bảo an toàn trong tình trạng toàn thành phố Hà Nội mưa lớn và ngập nặng nhiều tuyến đường, phố.

Theo đó, Trường Tiểu học Lô-mô-nô-xốp còn 50 học sinh chưa được bố mẹ đón. Trường THCS và THPT có khoảng 60 học sinh kẹt lại. Nhà trường cho biết đã tập trung các con, cho ăn nhẹ. Đến 7 giờ tối, những học sinh vẫn chưa được đón, nhà trường lo bữa tối và cho các con ngủ qua đêm tại trường. Ban giám hiệu đã cắt cử lãnh đạo và giáo viên hỗ trợ phụ huynh đảm bảo an toàn cho các con.

Tương tự, Trường Nguyễn Tất Thành đã tập trung học sinh bị kẹt lại trường ở thư viện. Nhà trường thông báo sẽ tổ chức việc ăn uống, nghỉ ngơi để đảm bảo sức khỏe cho học sinh và thầy cô, cán bộ nhân viên không thể về được nhà.

Trường đã lên kế hoạch sắp xếp phòng ngủ dành cho học sinh nữ và học sinh nam ở 2 khu vực riêng biệt, cắt cử giáo viên quản lý. Các học sinh cũng được phát đồ dùng vệ sinh cá nhân như khăn mặt, bàn chải đánh răng và sẽ được nhà trường lo cả bữa sáng mai.

Học sinh toàn thành phố Hà Nội nghỉ học ngày 1.10

Giám đốc Sở GD-ĐT Trần Thế Cương cho biết: "Do thời tiết tiếp tục mưa to ảnh hưởng đến học tập và hệ thống giao thông đi lại trên toàn thành phố, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội quyết định các cơ sở giáo dục toàn thành phố nghỉ học vào ngày mai 1.10. Các nhà trường và thầy cô giáo có thể linh hoạt dạy học trực tuyến cho học sinh".

Trước đó, Sở GD-ĐT có văn bản yêu cầu: "Các đơn vị, cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng của mưa bão, ngập lụt mà học sinh không thể đến trường học tập và sinh hoạt, chủ động xây dựng phương án, hình thức học tập phù hợp.

Tuyệt đối không tổ chức các hoạt động sinh hoạt ngoại khóa, sinh hoạt tập thể, đặc biệt là nơi có, sạt lở. Thiết lập kênh thông tin với cha mẹ học sinh để quản lý học sinh, sinh viên khi tham gia các hoạt động tại địa phương, hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro có thể xảy ra do mưa bão".