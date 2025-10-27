TP.HCM: Lấy lời khai 2 người hành hung bảo vệ tàu metro

Ngày 27.10, Công an phường Thủ Đức (TP.Thủ Đức cũ) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM lấy lời khai 2 nam thanh niên hành hung nam bảo vệ trên tàu metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) gây xôn xao dư luận.

Clip ghi lại vụ việc nam bảo vệ bị hành hung trên tàu metro số 1 ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trước đó, tối 26.10, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh hỗn loạn trong không gian hẹp, quang cảnh giống như trên phương tiện giao thông công cộng. Một người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ đang khụy dưới sàn, 2 tay níu chân một nam thanh niên ngồi trên ghế. Một nam thanh niên khác thì liên tục dùng cùi chỏ, đầu gối tấn công vào đầu người mặc đồng phục bảo vệ. Lúc này, nam thanh niên ngồi trên ghế cũng đứng dậy dùng chân tấn công người mặc đồ bảo vệ.

Thấy vậy, nhiều người đã can ngăn, ôm 2 nam thanh niên lại, kêu "bình tĩnh đi em ơi", nhưng 2 người này quá hung hăng, tiếp tục dùng chân đạp, đá vào bụng trong khi nạn nhân đang nằm dài dưới sàn.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào khoảng 17 giờ chiều 26.10 trên tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên). Liên quan vụ việc, Công an phường Thủ Đức phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM nhanh chóng xác minh, mời những người liên quan về trụ sở lấy lời khai làm rõ.

Theo lời khai, bước đầu, cơ quan chức năng xác định, nạn nhân là bảo vệ của tuyến metro số 1, còn 2 người hành hung là khách đi tàu metro, 2 bên không có mâu thuẫn từ trước. Nguyên nhân dẫn đến vụ hành hung là trong lúc làm nhiệm vụ, nam bảo vệ thấy một bé gái gác chân lên ghế thì dùng tay vỗ vào vai bé để nhắc nhở. Sau đó, 2 nam thanh niên là người thân cháu bé đã bức xúc, ra tay hành hung bảo vệ như trong clip.

Liên quan đến vị trí chính xác xảy ra vụ hành hung, cơ quan chức năng xác định thời điểm trên, tàu đang di chuyển với tốc độ nhanh, nên các đơn vị đang xác minh lại nơi bắt đầu xảy ra vụ hành hung.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định.