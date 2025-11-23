Đê phụ Vân Hội tan hoang sau mưa lũ

Ngày 23.11, UBND xã Tuy Phước cho biết đợt mưa lũ vừa qua đã khiến đoạn đê phụ thôn Vân Hội bị đánh gãy, hư hỏng.

Đoạn đê phụ thôn Vân Hội tan hoang do mưa lũ ẢNH: TRẦN GIA

Theo đó, mưa lớn kết hợp nước từ thượng lưu sông Hà Thanh đổ về với lưu lượng lớn, tốc độ nhanh đã khiến mực nước dâng đột ngột, tràn qua nhiều đoạn đê dọc sông Hà Thanh. Tại khu vực thôn Vân Hội, một đoạn đê dài 90 mét bị đánh gãy tan hoang. Ngoài ra, nước lũ cũng đã làm đê thôn Luật Lễ bị vỡ khoảng 30 mét.

Mực nước liên tục dâng cao, tràn qua các đoạn đê vỡ gây ngập lụt toàn bộ khu vực, 10 thôn bị cô lập hoàn toàn. Toàn xã có hơn 17.600 căn nhà bị ngập nước, 16 trường học bị ngập sân, phòng học.

Tuyến đường bê tông trên đê bị đánh sập ẢNH: TRẦN GIA

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, lãnh đạo UBND xã đã triển khai rà soát khu vực có nguy cơ ngập sâu để chủ động di dời dân đến các điểm an toàn như trụ sở xã, trường học, chùa, trụ sở thôn hoặc nhà dân kiên cố. UBND xã cũng tiến hành cho học sinh tạm nghỉ nhằm đảm bảo an toàn.

Sau đợt mưa lũ, chính quyền địa phương tiếp tục huy động lực lượng gia cố các đoạn đê xung yếu, mở rộng điểm sơ tán, tiếp tế lương thực, nước uống cho người dân, đặc biệt là các hộ neo đơn, người già và trẻ em. Dù phần lớn các khu vực nước đã rút, nhưng một số nơi như Phước Nghĩa cũ và Phước Thuận cũ vẫn còn ngập sâu, buộc xã phải sử dụng ca nô, ghe để tiếp cận và cấp phát nhu yếu phẩm.

Sức mạnh khủng khiếp của cơn lũ đã đánh gãy những kết cấu bê tông trên đê ẢNH: TRẦN GIA

Hiện UBND xã đang tiếp tục tiếp nhận và phân phối hàng cứu trợ từ các tổ chức, cá nhân nhằm hỗ trợ kịp thời cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ.

Mưa lũ đã khiến đoạn đê dài 90 m bị đánh sập ẢNH: TRẦN GIA

Những trụ đèn cũng đã bị giật đổ ẢNH: TRẦN GIA