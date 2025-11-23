Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đê phụ Vân Hội tan hoang sau mưa lũ

Đức Nhật
Đức Nhật
23/11/2025 15:33 GMT+7

Mưa lớn kéo dài khiến nước sông Hà Thanh dâng đột ngột, dòng chảy xiết đánh gãy 90 mét đê phụ thôn Vân Hội, khiến cả vùng chìm trong mưa lũ.

Ngày 23.11, UBND xã Tuy Phước cho biết đợt mưa lũ vừa qua đã khiến đoạn đê phụ thôn Vân Hội bị đánh gãy, hư hỏng.

Đê phụ Vân Hội tan hoang sau mưa lũ - Ảnh 1.

Đoạn đê phụ thôn Vân Hội tan hoang do mưa lũ

ẢNH: TRẦN GIA

Theo đó, mưa lớn kết hợp nước từ thượng lưu sông Hà Thanh đổ về với lưu lượng lớn, tốc độ nhanh đã khiến mực nước dâng đột ngột, tràn qua nhiều đoạn đê dọc sông Hà Thanh. Tại khu vực thôn Vân Hội, một đoạn đê dài 90 mét bị đánh gãy tan hoang. Ngoài ra, nước lũ cũng đã làm đê thôn Luật Lễ bị vỡ khoảng 30 mét.

Mực nước liên tục dâng cao, tràn qua các đoạn đê vỡ gây ngập lụt toàn bộ khu vực, 10 thôn bị cô lập hoàn toàn. Toàn xã có hơn 17.600 căn nhà bị ngập nước, 16 trường học bị ngập sân, phòng học.

Đê phụ Vân Hội tan hoang sau mưa lũ - Ảnh 2.

Tuyến đường bê tông trên đê bị đánh sập

ẢNH: TRẦN GIA

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, lãnh đạo UBND xã đã triển khai rà soát khu vực có nguy cơ ngập sâu để chủ động di dời dân đến các điểm an toàn như trụ sở xã, trường học, chùa, trụ sở thôn hoặc nhà dân kiên cố. UBND xã cũng tiến hành cho học sinh tạm nghỉ nhằm đảm bảo an toàn.

Sau đợt mưa lũ, chính quyền địa phương tiếp tục huy động lực lượng gia cố các đoạn đê xung yếu, mở rộng điểm sơ tán, tiếp tế lương thực, nước uống cho người dân, đặc biệt là các hộ neo đơn, người già và trẻ em. Dù phần lớn các khu vực nước đã rút, nhưng một số nơi như Phước Nghĩa cũ và Phước Thuận cũ vẫn còn ngập sâu, buộc xã phải sử dụng ca nô, ghe để tiếp cận và cấp phát nhu yếu phẩm.

Đê phụ Vân Hội tan hoang sau mưa lũ - Ảnh 3.

Sức mạnh khủng khiếp của cơn lũ đã đánh gãy những kết cấu bê tông trên đê

ẢNH: TRẦN GIA

Hiện UBND xã đang tiếp tục tiếp nhận và phân phối hàng cứu trợ từ các tổ chức, cá nhân nhằm hỗ trợ kịp thời cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ.

Đê phụ Vân Hội tan hoang sau mưa lũ - Ảnh 4.

Mưa lũ đã khiến đoạn đê dài 90 m bị đánh sập

ẢNH: TRẦN GIA

Đê phụ Vân Hội tan hoang sau mưa lũ - Ảnh 5.

Những trụ đèn cũng đã bị giật đổ

ẢNH: TRẦN GIA

Đê phụ Vân Hội tan hoang sau mưa lũ - Ảnh 6.

Nước lũ tràn qua đê vỡ khiến nhiều căn nhà bị thiệt hại

ẢNH: TRẦN GIA

Tin liên quan

Vỡ đê sông Luật Lễ, Gia Lai sơ tán khẩn cấp khoảng 1.000 hộ dân

Vỡ đê sông Luật Lễ, Gia Lai sơ tán khẩn cấp khoảng 1.000 hộ dân

Mưa lớn và lũ từ thượng nguồn đổ về mạnh làm vỡ đê sông Luật Lễ giữa đêm, gây ngập sâu nhiều khu dân cư, buộc phải sơ tán khoảng 1.000 hộ dân ở Gia Lai.

Khám phá thêm chủ đề

Mưa lũ vỡ đê cô lập Sơ tán Gia Lai Tuy Phước Đê phụ Vân Hội Vân Hội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận