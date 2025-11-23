Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Toàn cảnh thiệt hại mưa lũ miền Trung và nỗ lực khắc phục khẩn cấp

Uyển Nhi
Uyển Nhi
23/11/2025 13:11 GMT+7

Cập nhật thiệt hại mưa lũ miền Trung sáng 23.11, 102 người chết và mất tích, hàng chục nghìn ngôi nhà bị nhấn chìm. Nhiều tỉnh kêu gọi hỗ trợ để khắc phục hậu quả.

Thiệt hại mưa lũ miền Trung những ngày qua tiếp tục tăng mạnh với nhiều con số đau lòng. Nước bạc cuồn cuộn đổ về, cuốn phăng làng mạc, phố xá và nhấn chìm hàng chục ngàn mái nhà.

Giữa biển nước mênh mông, những nóc nhà chênh vênh và hình ảnh người dân co ro chờ lực lượng cứu hộ đã khiến hàng triệu người trên khắp cả nước nghẹn lòng.

Toàn cảnh thiệt hại mưa lũ miền Trung và nỗ lực khắc phục khẩn cấp- Ảnh 1.

Toàn cảnh thiệt hại mưa lũ miền Trung tính đến 7 giờ ngày 23.11

ĐỒ HỌA: UYỂN NHI

Thiệt hại mưa lũ miền Trung về người và tài sản

Không chỉ cướp đi sinh mạng và khiến nhiều người mất tích, đợt mưa lũ lần này còn gây thiệt hại nặng nề về tài sản, phá hủy cơ sở hạ tầng, làm gián đoạn sản xuất và đình trệ hoạt động kinh doanh tại nhiều tỉnh miền Trung. Cuộc sống người dân vốn khó khăn càng thêm chồng chất.

Cập nhật mới nhất thiệt hại mưa lũ miền Trung, tính đến 7 giờ sáng 23.11, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết đã có 102 người chết và mất tích.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, các tỉnh miền Trung đang có nhu cầu hỗ trợ khẩn cấp lương thực, thực phẩm, vật tư cần thiết để khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất.

Cả nước hướng về miền Trung ruột thịt

Như Báo Thanh Niên đã thông tin, những ngày qua, lực lượng cứu hộ - cứu nạn tại các địa phương đã làm việc hết công suất, huy động tối đa nhân lực và phương tiện để bảo đảm an toàn cho người dân, đồng thời nỗ lực khắc phục hậu quả nặng nề sau mưa lũ.

Toàn cảnh thiệt hại mưa lũ miền Trung và nỗ lực khắc phục khẩn cấp- Ảnh 2.

Hàng trăm người dân TP.HCM thức xuyên đêm gói từng bao gạo, thùng mì để hỗ trợ kịp thời cho đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng lũ lụt

ẢNH: UYỂN NHI

Từng đoàn xe cứu trợ chở hàng ngàn tấn nhu yếu phẩm từ khắp các tỉnh, thành liên tục hướng về miền Trung ruột thịt, tạo nên những hình ảnh khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Riêng tại TP.HCM, hàng trăm tình nguyện viên đã thức trắng đêm để đóng gói từng bao gạo, thùng mì, gửi gắm tấm lòng vào những chuyến hàng tiếp tế cho đồng bào vùng lũ.

Bộ Chính trị lập 5 đoàn công tác chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ 

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thành lập 5 đoàn công tác do các lãnh đạo Đảng, nhà nước dẫn đầu tiếp tục đi kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại một số địa phương.

Trước mắt giao cho một số địa phương thực hiện nhiệm vụ trực tiếp hỗ trợ chi viện về lương thực, thực phẩm, quần áo, thuốc men, cán bộ y tế cho một số địa phương chịu thiệt hại nặng nhất do mưa lũ.

Cụ thể, TP.Hà Nội hỗ trợ tỉnh Gia Lai; TP.HCM hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa; TP.Hải Phòng hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk; tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng.

Trong ngày 22.11, các đoàn công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã đến Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai, Lâm Đồng thăm hỏi, động viên, tặng quà, hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả để sớm ổn định cuộc sống người dân sau ngập lụt lịch sử.

Chưa khi nào 3 tiếng nghĩa đồng bào lại vang lên đầy xúc động như lúc này!

Bao giờ cũng vậy, hễ mỗi khi đất nước lâm nguy thì toàn dân đồng lòng đứng lên giữ nước, mỗi khi người dân mình gặp hoạn nạn là cả nước chung tay góp sức. Chưa khi nào mà nghĩa đồng bào lại sâu đậm như lúc này!

thiệt hại mưa lũ miền trung miền Trung vùng lũ miền trung Gia Lai lũ lụt thiệt hại ngập lụt Phú Yên ngập lụt Đắk Lắk Đắk Lắk Cứu hộ Mưa lũ mưa lũ miền Trung Khánh Hòa hỗ trợ lũ lụt
