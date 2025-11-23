Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Chưa khi nào 3 tiếng nghĩa đồng bào lại vang lên đầy xúc động như lúc này!

Trần Đăng
Trần Đăng
23/11/2025 10:22 GMT+7

Bao giờ cũng vậy, hễ mỗi khi đất nước lâm nguy thì toàn dân đồng lòng đứng lên giữ nước, mỗi khi người dân mình gặp hoạn nạn là cả nước chung tay góp sức. Chưa khi nào mà nghĩa đồng bào lại sâu đậm như lúc này!

Sáng 22.11, những chiếc bánh chưng như vẫn còn ấm nóng đã được trao tận tay những người dân vùng lũ thuộc phía đông tỉnh Đắk Lắk

Trước đó, sáng 21.11, Quảng Ngãi vẫn còn mưa nhưng không ai bảo ai, các chị phụ nữ ở phường Cẩm Thành đã mượn tạm căn nhà của một chị phụ nữ trong phường để gói và nấu bánh chưng.

Hàng chục phụ nữ trong phường đã có mặt từ rất sớm và sẵn sàng vào việc. Các chị tự phân công, người đi mua củi, người đi mua lá chuối, chị đi mua dây buộc, còn gạo nếp thì đã được mua và ngâm từ hôm trước, mỗi người một việc, rất nhịp nhàng để nồi bánh chưng đầu tiên được chín sớm nhất và đưa vào vùng lũ nhanh nhất.

Số bà con bị kẹt lũ từ 3 - 4 bữa nay, ở nơi trú ẩn không còn chút lương thực nào, nước uống cũng đã hết, hẳn sẽ ấm lòng qua cơn đói khi nhận từ tay các bạn tình nguyện viên ở Quảng Ngãi một chút tình của chị em phường Cẩm Thành. 

Bánh chưng có thể không đủ cho những vùng còn bị ngập sâu nhưng hẳn những ai nhận được những chiếc bánh chưng ấy sẽ cảm thấy ấm lòng biết bao! 

Ấm lòng không chỉ vì được ăn bánh chưng sau những ngày nhịn đói, thúc thủ trong lũ dữ mà trong mỗi chiếc bánh chưng ấy đã chứa đựng những tấm lòng ở đó. Nghĩa đồng bào rõ nhất qua nghĩa cử này.

Chưa khi nào 3 tiếng nghĩa đồng bào lại vang lên đầy xúc động như lúc này!- Ảnh 1.

Hơn lúc nào hết, đồng bào miền Trung đang cần hỗ trợ khẩn cấp sau cơn lũ lịch sử

ẢNH: MAI THANH HẢI

Không phải đến trận lũ này, các chị phụ nữ ở Quảng Ngãi mới có nghĩa cử là gói bánh chưng giúp dân vùng lũ mà từ vài năm nay, hễ mỗi khi nghe đâu đó có lũ lụt nặng, bà con vùng lũ không đủ lương thực để cầm cự thì chị em đã ở trong tư thế sẵn sàng. 

Ai có ít giúp ít, ai có nhiều giúp nhiều, mỗi người một tay, mỗi chị một việc, những chiếc bánh chưng ấm áp nghĩa tình ấy từng có mặt ở những vùng lũ lụt từ vài năm nay. 

Đây là một sáng kiến hay, cần được nhân rộng, vì bánh chưng tuy không để được lâu như mì tôm nhưng nó cấp thiết và lại vừa đỡ ngán khi suốt ngày phải ăn mì gói.

Cũng trong sáng 22.11, tại nhiều trụ sở và địa điểm ở TP.HCM đã nhộn nhịp ngay từ tờ mờ sáng. Người dân thành phố không cần đợi sự kêu gọi nào, đã tự nguyện mang những gì có thể giúp cho người dân vùng lũ miền Trung được thì họ mang đến. 

Người dăm tạ gạo, người mười thùng mì; cũng có người lục trong túi áo còn thấm đẫm mồ hôi sau cuốc xe chở hàng buổi sớm một số tiền ít ỏi, lặng lẽ mang bỏ vào thùng quyên góp giúp người dân vùng lũ. 

Người khá đông nhưng không ồn ào, tất cả như lặng thầm làm việc nghĩa. Đa số những dì, những mẹ, những bác, những cô ấy, họ đều không muốn để lại một dòng tên nào. 

Giúp đồng bào mình trong cơn hoạn nạn thì không cần phải lưu lại tên làm gì - ai cũng nghĩ thế. Người Sài Gòn là vậy, hào hiệp và nghĩa tình.

Chưa khi nào 3 tiếng nghĩa đồng bào lại vang lên đầy xúc động như lúc này!- Ảnh 2.

Cư dân chung cư Saigon Gateway (TP.HCM) tập trung phân loại thực phẩm đêm 20.11

ẢNH: NVCC

Cũng trong 2 ngày nay, nhiều tỉnh, thành trong cả nước đã hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đã gửi hàng trăm tấn hàng về vùng lũ. 

Những tổn thất mà người dân Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng... đã phải chịu đựng trong những ngày qua là vô cùng to lớn, không gì có thể bù đắp được. 

Vì vậy, giúp cho đồng bào mình đang gặp hoạn nạn bao nhiêu cũng thấy thiếu. Rất cần sự chung tay của mọi người để bà con gặp hoạn nạn có thể chống chọi với một mùa đông khắc nghiệt sắp bắt đầu.

Hiện tại, các đội quân cứu hộ gồm bộ đội, công an, dân quân tự vệ, thanh niên xung kích và lực lượng tình nguyện viên vẫn chưa rời trận địa vì nhiều vùng nông thôn còn bị cô lập. Họ sẽ mang những món quà tình nghĩa để trao tận tay người dân vùng lũ một cách sớm nhất.

Bao giờ cũng vậy, hễ mỗi khi đất nước lâm nguy thì toàn dân đồng lòng đứng lên giữ nước, mỗi khi người dân mình gặp hoạn nạn là cả nước chung tay góp sức. Chưa khi nào mà nghĩa đồng bào lại sâu đậm như lúc này!

