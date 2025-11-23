Thiệt hại mưa lũ miền Trung tăng lên hơn 9.000 tỉ, 102 người chết và mất tích

Cập nhật mới nhất thiệt hại mưa lũ miền Trung, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, đến 7 giờ hôm nay 23.11 đã có 102 người chết và bị thương.

Bộ Quốc phòng điều động máy bay trực thăng chở hàng cứu trợ đến người dân tỉnh Phú Yên cũ (nay là tỉnh Đắk Lắk) ẢNH: MAI THANH HẢI

Trong số 90 người chết, tỉnh Quảng Trị 1 người, TP.Huế 2 người, TP.Đà Nẵng 2 người, Gia Lai 3 người, Đắk Lắk 63 người, Khánh Hòa 14 người, Lâm Đồng 5 người) và 12 người vẫn đang mất tích (Đà Nẵng 2 người, Đắk Lắk 8 người, Khánh Hòa 2 người).

Mưa lũ ở các tỉnh miền Trung đã làm 1.154 nhà bị hư hỏng, tăng 208 nhà so với thống kê ngày 22.11, trong đó thiệt hại nhiều nhất ở tỉnh Lâm Đồng với 825 nhà.

Cũng theo thống kê, ở 3 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa đã có 185.733 nhà bị ngập (Gia Lai 19.200 nhà, Đắk Lắk 150.000 nhà, Khánh Hòa 15.396 nhà).

Đến sáng nay, Gia Lai không còn nhà dân bị ngập. Đắk Lắk còn 4 xã, phường: Hòa Xuân, Đông Hòa, Hòa Thịnh, Hòa Mỹ còn bị ngập. Trong đó, nhiều khu vực thuộc xã Hòa Thịnh, Hòa Xuân vẫn đang ngập sâu.

Tỉnh Khánh Hòa còn 87 hộ với 364 khẩu (xã Diên Điền và xã Hòa Trí); tỉnh Lâm Đồng còn 127 hộ dân (xã Nam Đà 105 hộ; xã Cát Tiên 22 hộ) bị ngập.

Mưa lũ miền Trung những ngày vừa qua gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất nông nghiệp với 80.825 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại tập trung ở các tỉnh, thành phố: Quảng Trị 79 ha, Đà Nẵng 59 ha, Đắk Lắk 63.000 ha, Khánh Hòa 13.300 ha, Lâm Đồng 4.446 ha; 117.067 ha cây trồng lâu năm bị thiệt hại (Quảng Trị 10 ha, Đà Nẵng 53 ha, Quảng Ngãi 4 ha, Đắk Lắk 117.000 ha)

Ở các tỉnh nói trên, mưa lũ làm chết, cuốn trôi hơn 3,2 triệu con gia súc gia cầm và gây thiệt hại nặng cho 1.157 ha thủy sản (Đắk Lắk 1.000 ha, Khánh Hòa 157 ha).

Khẩn cấp hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm sau mưa lũ miền Trung

Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề cho hạ tầng lưới điện với hơn 1,1 triệu khách hàng bị ảnh hưởng, đến nay vẫn còn hơn 258.000 khách hàng bị cắt điện; 75/301 xã phường bị mất kết nối thông tin liên lạc 2 cấp (từ tỉnh đến xã) do mất điện (Gia Lai 26/135, Đắk Lắk 31/102, Khánh Hòa 18/64); 552 trạm BTS bị mất kết nối (Đắk Lắk 327 trạm, Khánh Hòa 225 trạm).

Cũng theo ước tính thiệt hại mưa lũ ở các tỉnh miền Trung đến sáng nay khoảng 9.035 tỉ đồng. Trong đó, Quảng Ngãi thiệt hại khoảng 650 tỉ đồng, Gia Lai khoảng 1.000 tỉ đồng, Đắk Lắk khoảng 5.330 tỉ đồng, Khánh Hòa khoảng 1.000 tỉ đồng, Lâm Đồng khoảng 1.055 tỉ đồng.



Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai, các tỉnh miền Trung đang có nhu cầu hỗ trợ khẩn cấp lương thực, thực phẩm, vật tư cần thiết để khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất.

Trong đó Gia Lai đề xuất hỗ trợ 2.000 tấn gạo, 3.000 kg hóa chất Cloramine B, 100.000 viên khử khuẩn nước Aquatabs.

Tỉnh Đắk Lắk đề xuất hỗ trợ 2.000 tấn lương thực, 3.000 kg hóa chất Cloramine B, 1.000 lít hóa chất xử lý nguồn nước và môi trường; 1.000 túi sơ cấp cứu, 2.000 túi thuốc y tế và 5.000 túi an sinh, 30.000 lít hóa chất để khử trùng.

Ngoài ra, địa phương này cũng đề nghị hỗ trợ giống cây trồng (80 tấn lúa giống, 15 tấn ngô giống, 175 tấn giống đậu các loại,…), giống vật nuôi (trâu, bò, lợn, gà,…) và các vật tư thiết yếu khác để khôi phục sản xuất sau mưa lũ.

Trước đó, ngày 22.11, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đã kết nối, huy động và điều phối hàng cứu trợ khẩn cấp của các tổ chức quốc tế bao gồm: Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), Tổ chức Di cư quốc tế (IOM), Tổ chức Cứu trợ trẻ em (Save the Children) và Tổ chức CRS tại Việt Nam để cứu trợ người dân 2 tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk.

Trong đó, 3.350 thùng nước uống đóng chai được chuyển tới tỉnh Gia Lai và 11.500 gói xúc xích, 48.990 gói bánh, 7.362 thùng sữa, 24.828 thùng nước uống đóng chai được vận chuyển tới tỉnh Đắk Lắk để cấp phát cho người dân các địa phương, trong đó có 2 xã Tuy An Đông và Tuy An Tây.