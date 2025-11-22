Ông Nguyễn Phi Long thăm, tặng quà hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 22.11, trong chuyến công tác về Gia Lai, ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó bí thư Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể T.Ư, đã đến thăm, tặng quà hỗ trợ người dân P.Quy Nhơn Bắc và xã Tuy Phước Tây, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc tỉnh Bình Định). Người dân tại các địa phương này đang nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ.

Tại mỗi địa phương, ông Nguyễn Phi Long trao 100 suất quà cho các hộ bị thiệt hại nặng.

Ông Nguyễn Phi Long tận tay trao quà cho người dân P.Quy Nhơn Bắc ẢNH: BÁ CƯỜNG

Ông Nguyễn Phi Long từng công tác tại Bình Định (nay thuộc tỉnh Gia Lai) từ năm 2018 - 2022, đảm nhiệm các vị trí Phó chủ tịch rồi Chủ tịch UBND tỉnh. Trở lại địa phương trong thời điểm người dân đang gồng mình khắc phục hậu quả mưa lũ, ông bày tỏ sự sẻ chia sâu sắc trước những mất mát mà bà con phải trải qua.

Phát biểu tại buổi trao quà, ông Nguyễn Phi Long gửi lời động viên, mong người dân tiếp tục đoàn kết, hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn, sớm khôi phục sản xuất, kinh doanh và ổn định đời sống. Ông Long đề nghị chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ, tham mưu các giải pháp hỗ trợ để quá trình khắc phục hậu quả ngập lụt diễn ra nhanh và hiệu quả hơn.

"Với tình cảm của mình, tôi chúc bà con sớm vượt qua những thiệt hại do mưa lũ, ổn định cuộc sống, mạnh khỏe và tiếp tục đoàn kết", ông Long nhấn mạnh.

Anh Nguyễn Duy Hoàng (24 tuổi, P.Quy Nhơn Bắc) cho biết đợt lũ vừa qua khiến nhà anh ngập hơn 1 m, đồ đạc hư hỏng, lúa bị ướt, mất điện, nước khiến việc dọn dẹp, phục hồi càng gian nan. "Những lúc khó khăn, được nhận quà hỗ trợ từ lãnh đạo, chúng tôi rất xúc động", anh nói.

Gia đình ông Phan Ngọc Hùng (P.Quy Nhơn Bắc) cũng chịu thiệt hại nặng, nhà bếp bị sập, đồ đạc trôi hư, lúa ướt. Khi nước ngập hơn 2,5 m, gia đình phải phá mái tôn để thoát lũ.

"May nhà có chiếc ghe nhỏ nên kịp thoát. Tôi để bếp ga mini và thực phẩm lên trần nhà, nhờ vậy sau khi nước rút vẫn còn cái để nấu ăn cho gia đình và giúp thêm vài nhà xung quanh", vợ ông Hùng chia sẻ.