Ông Nguyễn Phi Long làm Phó bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư

Chiều 5.9, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Phi Long, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ, giữ chức Phó bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư.

Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư, đã thay mặt Bộ Chính trị trao quyết định cho ông Nguyễn Phi Long.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư, thay mặt Bộ Chính trị trao quyết định cho ông Nguyễn Phi Long

ẢNH: GIA HÂN

Phát biểu tại hội nghị, ông Đỗ Văn Chiến cho hay, ông Nguyễn Phi Long được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ công tác Đoàn, được đào tạo, bồi dưỡng và giữ nhiều vai trò quan trọng, từ Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình rồi Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ.

Do đó, ông Đỗ Văn Chiến bày tỏ tin tưởng ông Nguyễn Phi Long sẽ phát huy năng lực, sở trường cùng với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, vừa qua Bộ Chính trị đã nghe và cho ý kiến về các văn kiện, án nhân sự để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể T.Ư lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ban Thường trực Đảng ủy đang điều chỉnh, bổ sung các nhiệm vụ để có thể chuẩn bị tốt đại hội sắp tới.

Do vậy, ông Chiến bày tỏ mong muốn, ngay từ khi nhận quyết định, ông Nguyễn Phi Long bắt tay ngay vào công việc. Ban Thường vụ Đảng ủy sẽ họp sớm nhất để thống nhất, phân công nhiệm vụ cụ thể, trước mắt là tập trung cho Đại hội thành công. Đồng thời, tiếp tục tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội, các hội quần chúng từ T.Ư đến cấp xã vận hành thông suốt, góp phần thực hiện thắng lợi các mục Đại hội XIII của Đảng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Phi Long nhấn mạnh việc được Bộ Chính trị điều động, phân công về nhận công tác tại Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư là vinh dự, cũng là trách nhiệm to lớn trước yêu cầu ngày càng cao trong việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ông Nguyễn Phi Long phát biểu nhận nhiệm vụ ẢNH: GIA HÂN

Ông Nguyễn Phi Long hứa sẽ nỗ lực làm việc tích cực, học tập, nghiên cứu, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, gương mẫu, tận tụy với công việc; cùng tập thể Đảng ủy phát huy truyền thống đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Ông Long cũng bày tỏ cảm ơn đảng bộ, chính quyền, nhân dân các địa phương nơi ông được luân chuyển công tác trong 8 năm qua.

Ông Nguyễn Phi Long (49 tuổi), quê tại Yên Bái; là thạc sĩ quản trị kinh doanh giao thông vận tải. Ông Long xuất thân là cán bộ Đoàn. Từ năm 2014, ông Long là Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa X, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Từ tháng 1.2018, ông Long được Ban Bí thư T.Ư Đảng phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định nhiệm kỳ 2015 - 2020. Sau đó được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đến tháng 10.2020, ông Long được bầu làm Phó bí thư Tỉnh ủy Bình Định nhiệm kỳ 2020 - 2025, sau đó được HĐND tỉnh Bình Định bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tại Đại hội XIII của Đảng, tháng 1.2021, ông Long được bầu là Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng khóa XIII. Tới tháng 6.2021, ông Long tiếp tục được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tháng 7.2022, ông Long được điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình. Sau khi Hòa Bình sáp nhập với Phú Thọ, Vĩnh Phúc từ 1.7, ông Long được chỉ định làm Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ mới.