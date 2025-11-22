Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe Khỏe đẹp mỗi ngày

Gia Lai huy động 180 nhân viên y tế xử lý môi trường sau lũ

Đức Nhật
Đức Nhật
22/11/2025 16:53 GMT+7

Ngày 22.11, Sở Y tế Gia Lai đã triển khai hai đoàn công tác với 180 cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng xuống các khu vực bị ngập nặng để xử lý môi trường sau lũ.

Các đoàn được điều động đến TP.Quy Nhơn (cũ) và huyện Tuy Phước (cũ) (thuộc tỉnh Bình Định cũ) nhằm hỗ trợ địa phương khắc phục nguy cơ ô nhiễm và bùng phát dịch bệnh.

Tại hiện trường, lực lượng y tế tiến hành phun hóa chất Cloramin B trên diện rộng, ưu tiên các khu dân cư, trường học, trạm y tế, chợ và những điểm công cộng dễ phát sinh dịch bệnh. Các tổ công tác phối hợp lực lượng tại chỗ dọn dẹp bùn đất, khơi thông cống rãnh, thu gom và xử lý xác động vật theo quy trình. Mục tiêu là 100% khu vực công cộng và hộ dân trong vùng ngập được khử khuẩn.

- Ảnh 1.

Các tổ công tác tiến hành phun hóa chất Cloramin B trên diện rộng

ẢNH: XUÂN PHƯỚC - CDC GIA LAI

Về nguồn nước sinh hoạt, ngành y tế khảo sát mức độ ô nhiễm giếng khoan, giếng đào và các bể chứa; tổ chức thau rửa giếng công cộng; cấp phát Cloramin B và Aquatabs để người dân tự xử lý nước tại nhà.

Song song đó, các đoàn còn triển khai giám sát sức khỏe cộng đồng, theo dõi hàng ngày các triệu chứng bệnh đường tiêu hóa, sốt phát ban, đau mắt đỏ và các bệnh da liễu. Người dân được tư vấn và hướng dẫn đến trạm y tế khám, nhận các loại thuốc thiết yếu như Oresol, men tiêu hóa, thuốc nhỏ mắt và thuốc da liễu.

Lực lượng y tế cũng tăng cường diệt lăng quăng, bọ gậy nhằm phòng chống sốt xuất huyết; chủ động phát hiện, khoanh vùng và xử lý sớm nếu xuất hiện ổ dịch. Công tác truyền thông được triển khai liên tục bằng tờ rơi và loa di động, hướng dẫn người dân ăn chín uống sôi, rửa tay bằng xà phòng, xử lý rác thải đúng quy định và khử khuẩn nước sinh hoạt.

- Ảnh 2.

Các bác sĩ, y tá được điều động đến các địa bàn bị ngập nặng tại P.Quy Nhơn và xã Tuy Phước để xử lý môi trường sau lũ

ẢNH: XUÂN PHƯỚC - CDC GIA LAI

Đợt cao điểm vệ sinh môi trường và phòng chống dịch diễn ra từ ngày 22 đến 26.11. Toàn bộ nhân viên y tế tham gia được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ, máy phun hóa chất cùng các thiết bị cần thiết nhằm đảm bảo an toàn cho lực lượng thực thi nhiệm vụ và cộng đồng.

Gia Lai Sở y tế tình Gia Lai xử lý môi trường sau lũ phòng chống dịch sau lũ vệ sinh môi trường
Xem thêm bình luận