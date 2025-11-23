Công an Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai: Xuyên ngày đêm cứu dân và cứu trợ

Những ngày qua, hình ảnh làm nhiều người xúc động là lực lượng cán bộ, chiến sĩ công an rất nhiều nơi, nhất là Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng... dấn thân, lăn xả vào vùng ngập lụt để hỗ trợ, ứng cứu bà con.

Lực lực công an dùng drone vận chuyển nhu yếu phẩm vào vùng cô lập là xã Yang Mao (Đắk Lắk) ẢNH: CTV

Cán bộ, chiến sĩ công an cõng người già, bế các em bé sơ sinh vượt qua làn nước lạnh buốt, thoát khỏi vùng ngập lụt. Họ mang áo ấm, thuốc men, cơm nóng... đến tận tay người dân đang run rẩy, lạnh và đói trên mái nhà, trên gác xép vì nước dâng cao.

Hàng trăm chuyến cứu trợ của các đơn vị công an Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa... đã liên tục tham gia hỗ trợ đồng bào suốt từ ngày 19.1 đến nay.

Lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa cứu cụ già ra khỏi vùng ngập lụt

Ngày 22.11, công an tiếp tục ra quân ứng cứu người dân vùng lũ. Khi các tuyến đường, cây cầu bị mưa lũ tàn phá, hư hỏng, sạt lở, thậm chí là sập đổ, lộ trình vận chuyển hàng cứu trợ và tiếp cận người dân trở nên vất vả hơn.

Họ phải tìm mọi cách vượt qua bùn lầy, qua những đoạn đường bị chia cắt, để từng gói mì, từng chiếc áo ấm kịp thời đến được tay đồng bào.

Trong đó, 27 tấn nhu yếu phẩm của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (PC03) - Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Ban Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Đắk Lắk được phân loại, vận chuyển trong 2 đợt (19.1 và 22.1) đến với đồng bào 3 xã Đồng Xuân, Hòa Thịnh, Yang Mao và một số xã khác trên địa bàn - nơi có nhiều thôn đang bị cô lập do mưa lũ và nguy cơ sạt lở.

Ban Thanh niên, Hội Phụ nữ và PC03 Công an tỉnh Đắk Lắk xuyên đêm đến sáng 22.11 chia nhu yếu phẩm để gửi đến bà con vùng lũ ẢNH: CTV

Trong sáng 22.1, hàng chục cán bộ, chiến sĩ PC03 Công an tỉnh Đắk Lắk đã theo 9 xe hàng chở 17 tấn nhu yếu phẩm gồm mì tôm, nước, gạo, bánh mì, chả... băng rừng xuyên đêm đến xã Đồng Xuân - nơi bị nước lũ chia cắt, ngập sâu để hỗ trợ bà con.

Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ PC03 Công an tỉnh Đắk Lắk, cùng với sự chung tay của các nhà hảo tâm đã hỗ trợ khẩn cấp 450 triệu đồng tiền mặt. Không dừng lại, ở thời điểm hiện tại, PC03 đang tiếp tục khảo sát, bổ sung danh sách các hộ dân cần cứu trợ, đặc biệt là những khu vực bị chia cắt, để có kế hoạch hỗ trợ một cách thiết thực nhất. Đơn vị vẫn đang tích cực kêu gọi cộng đồng tiếp tục chung tay giúp đỡ.

Để giải quyết vấn đề đường sá bị hư hỏng, sạt lở nghiêm trọng, khiến các phương tiện cứu hộ thông thường không thể tiếp cận các khu dân cư bị cô lập, lực lượng công an PC03 đã quyết định huy động và sử dụng thiết bị bay không người lái (drone).

Những chiếc drone đã được điều khiển để thực hiện nhiệm vụ vận chuyển khẩn cấp, đưa những vật phẩm thiết yếu như lương khô, thuốc men, và các nhu yếu phẩm nhẹ đến tận tay người dân đang bị mắc kẹt.

Công an phường Bình Kiến (tỉnh Đắk Lắk) tiếp tục xuyên đêm, phát hơn 1.000 suất nhu yếu phẩm hỗ trợ bà con vùng lũ.

Mỗi chiếc áo được xếp, mỗi chai nước, gói thuốc, gói đồ ăn được đưa đi, đều mang theo hơi ấm của tình đồng chí, nghĩa đồng bào.

Cán cán bộ Công an tỉnh Khánh Hòa ăn vội phần cơm để tiếp tục ứng cứu bà con ở khu vực Nha Trang

Thiệt hại mưa lũ miền Trung tăng lên hơn 9.000 tỉ, 102 người chết và mất tích

Tiếp cận vùng sâu, vùng cô lập để hỗ trợ bà con

Những ngày qua, tại các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai, quân đội, công an và bộ đội biên phòng đã huy động hàng chục ngàn cán bộ, chiến sĩ và nhiều phương tiện để sơ tán người dân và tiếp cận các điểm ngập sâu nhằm hỗ trợ bà con vùng ngập lụt.

Ngay sau khi bão lũ gây ảnh hưởng đến đời sống người dân, lực lượng Công an xã Xuân Lộc (thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên cũ) đã thể hiện tinh thần chủ động, kịp thời tổ chức công tác cứu trợ nhân đạo.

Cán bộ Công an tỉnh Khánh Hòa đi ca nô tiếp cận những căn nhà ngập sâu để gửi nhu yếu phẩm cho bà con ẢNH: CÔNG AN TỈNH KHÁNH HOÀ

Lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ Công an xã Xuân Lộc đã lập tức kêu gọi sự chung tay của các nhà hảo tâm. Với sự hỗ trợ kịp thời từ cộng đồng, đơn vị đã huy động được 1.000 suất quà là nhu yếu phẩm, phát tận tay bà con tại 4 địa điểm ở trụ sở công an xã, chợ Thạch Khê, thôn Long Thạnh chiều 22.11.

Ngoài các suất quà, Công an xã Xuân Lộc còn hỗ trợ thêm gạo cho hộ người già, neo đơn, tàn tật và chăn, mền, quần áo cho các hộ có nhu cầu cần sử dụng.

Chính phủ kêu gọi tinh thần tương thân tương ái của đồng bào cả nước

Tổng thiệt hại mưa lũ miền Trung đến sáng nay 23.11 tăng lên 102 người chết và mất tích. 5 tỉnh miền Trung mất trắng hơn 9.000 tỉ đồng.

Trong cuộc họp trực tuyến khẩn cấp ứng phó với mưa lũ nghiêm trọng tại các tỉnh miền Trung do Thủ tướng Phạm Minh Chính từ Algeria chủ trì, thủ tướng tiếp tục kêu gọi tinh thần tương thân, tương ái của đồng bào, đồng chí cả nước, những nhà hảo tâm với tinh thần "ai có gì giúp nấy, ai có của giúp của, ai có công giúp công, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, thuận tiện ở đâu thì giúp ở đó", giúp đỡ toàn diện trên tất cả các lĩnh vực với tất cả khả năng có được.

Trên cơ sở đề xuất của các tỉnh, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính cân đối việc hỗ trợ ngay 200 tỉ đồng cho tỉnh Lâm Đồng, 200 tỉ đồng cho tỉnh Khánh Hòa, hỗ trợ Đắk Lắk thêm 150 tỉ đồng (đã hỗ trợ 230 tỉ đồng), Gia Lai thêm 150 tỉ đồng (đã hỗ trợ 330 tỉ đồng); các thủ tục phải xong trong đêm 20.11 và hoàn thành trước 8 giờ ngày 21.11. Tổng số tiền hỗ trợ là 1.260 tỉ đồng.

Dưới đây là một số hình ảnh cán bộ, chiến sĩ công an ra quân ứng cứu người dân vùng lũ ở các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng do mưa lũ:

Lực lượng công an cùng phối hợp đưa người dân ra ngoài khỏi vùng ngập ẢNH: CTV

Công an tỉnh Đắk Lắk dùng máy bay không người lái vận chuyển nhu yếu phẩm vào trong cho người dân bị cô lập do bão lũ xã Yang Mao (Đắk Lắk) ẢNH: CTV

Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk ra quân hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ ẢNH: CTV

Lực lượng PC03 Công an tỉnh tỉnh Đắk Lắk cùng nhau vận chuyển hàng hóa lên xe ẢNH: CTV

Nữ cán bộ công an Công an tỉnh Khánh Hòa cõng bé gái ra khỏi vùng ngập lũ ẢNH: CTV

Chiến sĩ Công an tỉnh Khánh Hòa đi vào sâu vùng ngập nặng cứu người dân ra ngoài ẢNH: CTV

Hàng chục xe chở hàng cứu trợ người dân vùng lũ đi từ trụ sở Công an xã Xuân Lộc đi từ sớm 22.11 ẢNH: NGỌC PHÚ

Rất nhiều hàng cứu trợ đến xã Xuân Lộc trong sáng 22.11 ẢNH: NGỌC PHÚ

Công an xã Ia Pa (Gia Lai) dùng hết sức cõng người già, trẻ nhỏ ra khỏi khu vực ngập nguy hiểm ẢNH: CÔNG AN XÃ IA PA

Lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đưa người lớn, phụ nữ, trẻ em ra khỏi vùng ngập ẢNH: CÔNG AN TỈNH GIA LAI

Bà con xã Đồng Xuân nhận nhu yếu phẩm từ hỗ trợ của PC03 Công an tỉnh Đắk Lắk ẢNH: T.N

PC03 Công an tỉnh Đắk Lắk có mặt tại xã Đồng Xuân gửi nhu yếu phẩm cho bà con xã Đồng Xuân

