Đời sống Cộng đồng

Sư thầy đến Nghệ An, Thanh Hóa hỗ trợ bà con vùng lũ 700 triệu đồng

Vũ Phượng
Vũ Phượng
24/10/2025 21:30 GMT+7

Sư thầy của tu viện Khánh An (phường An Phú Đông, TP.HCM) cùng các ni sư từ Mỹ và phật tử đã đến Nghệ An, Thanh Hóa hỗ trợ bà con vùng lũ 700 triệu đồng.

Với tinh thần nhường cơm sẻ áo cùng đồng bào bị thiên tai qua các cơn bão trong mấy tháng qua, trong hai ngày 19 - 20.10, sư thầy ở tu viện Khánh An đã tổ chức chuyến thiện nguyện hỗ trợ bà con vùng lũ Nghệ An, Thanh Hóa. Đây là 2 địa phương chịu ảnh hưởng bởi bão số 10 và số 11 vừa qua.

Đoàn do đại đức Thích Tuệ Tâm hướng dẫn, tháp tùng có các ni sư từ Mỹ cùng các tăng, phật tử tu viện.

- Ảnh 1.

Sư thầy từ TP.HCM cùng các ni sư từ Mỹ và phật tử đến vùng lũ hỗ trợ bà con khắc phục khó khăn

ẢNH: T.T

Từ sân bay Thọ Xuân, đoàn vượt hơn 260 km đường đồi núi hiểm trở, nhiều đoạn sạt lở, trơn trượt bùn đất để đến với xã Mỹ Lý (Nghệ An), nơi bị thiệt hại nặng do mưa lũ. Tại đây, đoàn đã trao tặng 432 phần quà đến các hộ dân ở hai điểm phát, mỗi phần gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 10 kg gạo.

Đại diện đoàn, sư thầy Tuệ Tâm chia sẻ đến người dân: "Những phần quà nhỏ bé này là tấm lòng của những người luôn hướng về bà con. Dẫu của cải hay vật chất có mất đi, xin bà con hãy giữ vững niềm tin, không ai bị bỏ lại phía sau. Hãy cùng nhau dựng xây lại cuộc sống bằng nghị lực và lòng yêu thương".

- Ảnh 2.

Người dân hỗ trợ đoàn vận chuyển nhu yếu phẩm

ẢNH: T.T

Tại chùa Thiên Vương (xã Hoa Lộc, Thanh Hóa) - ngôi chùa do thượng tọa Thích Trí Chơn trụ trì, đoàn đã trao 200 phần quà (gồm 300.000 đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm) đến người dân chịu ảnh hưởng bởi bão lũ.

Trong buổi lễ, sư thầy Tuệ Tâm đã gửi lời thăm hỏi sức khỏe, động viên bà con hãy vững lòng vượt qua khó khăn, cùng nhau kiến tạo đời sống tốt đẹp bằng niềm tin và phước đức. "Nơi nào có từ tâm khởi lên, nơi ấy có hoa trái của an lành. Mong bà con giữ niềm tin làm điều phước thiện, xây dựng xã hội ngày càng thịnh vượng".

Đoàn cũng trao 200 phần quà và tiền mặt hỗ trợ bà con vùng lũ tại chùa Thiên Vương (Thanh Hóa)- Ảnh 3.

Đoàn cũng trao 200 phần quà và tiền mặt hỗ trợ bà con tại chùa Thiên Vương (Thanh Hóa)

ẢNH: T.T

Đại diện lãnh đạo địa phương, ông Tạ Văn Trung, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hoa Lộc bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến thầy, ni sư và phật tử đã không ngại đường xa, mang đến nguồn động viên thiết thực cho bà con.

Ông cũng hy vọng trong thời gian tới, đoàn sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động kết nối, sẻ chia cùng nhân dân địa phương.

- Ảnh 4.

Người dân địa phương xúc động vì các tăng ni không ngại đường xa về tận nơi hỗ trợ, động viên

ẢNH: T.T

Dịp này, đoàn cũng thăm, tặng quà hỗ trợ Đồn Biên phòng xã Mỹ Lý và Cơ sở bảo trợ xã hội Hiền Lương (Nghệ An) - nơi chịu thiệt hại nặng do ngập lụt.

Kết thúc hành trình hai ngày đầy ý nghĩa, tổng kinh phí cho chuyến thiện nguyện hỗ trợ bà con vùng lũ lần này là 700 triệu đồng. Dự kiến, tu viện sẽ tổ chức chuyến thiện nguyện lần hai vào tháng 11 tới đến bà con vùng lũ phía Bắc.

Tu viện gần 120 tuổi ở TP.HCM được phủ khắp màu xanh cây cối

Tu viện gần 120 tuổi ở TP.HCM được phủ khắp màu xanh cây cối

Vì trân quý từng cọng cỏ, ngọn cây như chính hơi thở của mình, những người tu hành đã phủ màu xanh của cây cối ở mọi nơi, tạo dấu ấn đặc biệt cho tu viện Khánh An.

