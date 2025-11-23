Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Ông lão ở Gia Lai cứu thanh niên chìm trong nước lũ: 'Không kịp nghĩ gì khác'

Đức Nhật
Đức Nhật
23/11/2025 08:58 GMT+7

Giữa dòng nước lũ đang cuồn cuộn chảy, ông lão 65 tuổi bất chấp hiểm nguy lao xuống kéo người đàn ông đang lịm dần.

Suốt mấy ngày trời, xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc H.Tuy Phước, tỉnh Bình Định) chìm trong nước lũ. Lũ bắt đầu lên từ đêm 18.11, âm thầm rồi dữ dội, cuốn theo bùn đất và những nỗi bất an của người dân thôn Dương Thiện. Đến trưa 20.11, nước đã ngập sâu, nhiều khu vực bị cô lập hoàn toàn.

Ông lão ở Gia Lai cứu thanh niên chìm trong nước lũ: 'Không kịp nghĩ gì khác'- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Tấn Điệp kể chuyện cứu người từ dòng nước lũ

ẢNH: HOÀNG NHẬT

Nhìn dòng nước mỗi lúc một cuộn xiết, anh Đ.T.T (30 tuổi) nóng ruột khi nghĩ về nhà người thân ở thôn Xuân Phương (xã Tuy Phước Đông) cũng đang chìm trong lũ. Anh cùng ba người khác chèo thuyền vào khu vực này để kiểm tra tình hình.

Tuy nhiên, khi đi qua đoạn nước xoáy, thuyền bất ngờ lật úp. Ba người biết bơi nhanh chóng thoát được lên bờ. Riêng anh T., không biết bơi, bị dòng nước cuốn phăng ra xa, chỉ còn đủ sức vùng vẫy và kêu cứu trong tuyệt vọng.

Giữa mênh mông sóng nước, tiếng kêu cứu yếu ớt vang lên. Ông Nguyễn Tấn Điệp (65 tuổi, Phó tổ An ninh trật tự thôn Dương Thiện) đang theo dõi tình hình mưa lũ thì nghe tiếng kêu vọng lại từ dòng nước xiết. Không một giây chần chừ, ông đẩy chiếc thuyền nhỏ xuống nước, gọi thêm vài thanh niên rồi lao thẳng vào vùng xoáy.

Khi tiếp cận, ông thấy anh T. gần như đã lịm đi, cơ thể dập dềnh theo dòng nước. Ông lập tức nhảy xuống, kéo nạn nhân lên mạn thuyền. Nước dâng cao quá đầu người, dòng chảy quật mạnh khiến ông chật vật giữ thăng bằng. 

"Lúc đó tôi chỉ nghĩ phải kéo cho kịp, chứ không kịp nghĩ gì khác", ông nhớ lại.

Đưa được nạn nhân lên bờ, ông Điệp nhanh chóng đưa vào một ngôi nhà gần đó và thực hiện sơ cứu. Không có dụng cụ chuyên môn, ông chỉ biết hà hơi thổi ngạt, ép ngực và xoa bóp liên tục với hy vọng giành lại sự sống cho người đàn ông xa lạ.

Ông lão ở Gia Lai cứu thanh niên chìm trong nước lũ: 'Không kịp nghĩ gì khác'- Ảnh 2.

Nạn nhân được ông Điệp cứu sống, đưa vào bờ sơ cứu

ẢNH: NVCC

Vài phút sau, anh T. khẽ nấc, những ngụm nước lũ trào ra từ miệng. Mọi người lập tức nhóm bếp lửa, lấy khăn khô giữ ấm cho nạn nhân. Khi đã tỉnh táo hơn, anh được đưa về trụ sở thôn chăm sóc cho đến khi hồi phục. Đến 16 giờ cùng ngày, anh T. hoàn toàn bình phục và được ông Điệp đưa về nhà.

"Thấy người gặp nạn thì phải cứu thôi. Tôi nghĩ ai gặp cảnh đó cũng sẽ làm như vậy", ông Điệp nói, miệng nở nụ cười nhẹ tênh như chẳng có gì đáng nhắc đến.

Ngày 22.11, trung tá Nguyễn Văn Duy, Phó trưởng Công an xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai, cho biết đơn vị đã đề nghị địa phương khen thưởng ông Nguyễn Tấn Điệp vì đã có thành tích xuất sắc khi không quản hiểm nguy, dũng cảm cứu sống người gặp nạn trong dòng nước lũ.

