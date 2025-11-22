Thanh niên đội mưa, ngâm nước lũ giúp dân dọn nhà cửa, quét bùn đất

Ngày 22.11, gần 300 đoàn viên, thanh niên thuộc Tỉnh đoàn Gia Lai đã ra quân hỗ trợ người dân vùng ngập lụt ở các phường Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Đông và Quy Nhơn Tây. Tại đây, người trẻ Gia Lai đã không ngần ngại đội mưa, lội lũ để kịp thời hỗ trợ cho người dân sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Các đoàn viên thanh niên P.Quy Nhơn Tây dọn dẹp, quét bùn đất tại Nhà văn hóa khu phố 6 ẢNH: BÁ CƯỜNG

Anh Huỳnh Võ Hùng, Phó bí thư Đoàn phường Quy Nhơn Tây, cho biết không chỉ sáng nay mà từ những ngày trước đó, các đoàn viên cũng đã ra quân tham gia công tác cứu hộ cho bà con trong thời điểm nước còn ngập sâu.

"Từ ngày 19, đã có một số đoàn viên tham gia vào các đội cứu hộ, tiếp tế lương thực cho bà con khi khu vực phường còn bị ngập sâu. Sau khi nước rút dần, đơn vị đã điều động 100 lượt đoàn viên, thanh niên thay nhau hỗ trợ bà con dọn dẹp sau mưa lũ", anh Hùng nói.

Các đoàn viên dầm mình trong nước lũ để lau chùi bàn ghế cho trường học ẢNH: BÁ CƯỜNG

P.Quy Nhơn Tây có nơi ngập sâu khoảng 3 m, trong những ngày qua, lực lượng đoàn viên, thanh niên đã ra sức kêu gọi hỗ trợ 2.000 suất cơm cho người dân, tích cực tình nguyện hỗ trợ người dân dọn dẹp mặc dù rất nhiều đoàn viên hiện ở nhà nước vẫn chưa rút hết, chưa dọn dẹp.

"Có nhiều đoàn viên nhà bị ngập lụt khá nặng, cao đến ngang cổ, gia đình phải trèo lên mái nhà. Sau khi nước rút, nhận được điều động từ Đoàn phường các bạn vẫn không ngần ngại tham gia để hỗ trợ cho bà con nhân dọn dẹp, lau chùi nhà cửa trước rồi mới đến ngôi nhà của mình", anh Hùng nói thêm.

Không chỉ ra quân hỗ trợ, dọn dẹp nhà cửa, khắc phục hậu quả sau mưa lũ, đoàn viên, thanh niên Gia Lai còn làm cánh tay đắc lực cho các đoàn thiện nguyện và làm cầu nối, kết nối các nhà tài trợ để kêu gọi các phần quà cho bà con nhân dân.

Tại khu phố 6 (P.Quy Nhơn Tây), nhiều nhà dân vẫn đang gồng mình bưng bê bàn ghế, lau chùi nhà cửa, có gia đình bị thiệt hại 7 - 8 tạ lúa được các đoàn viên, bộ đội hỗ trợ tách vỏ, làm sạch để mang đi phơi khô trở lại. Bàn ghế tại nhà văn hóa, trường mầm non lấm lem bùn đất nhưng không ai ngại bẩn mà ra sức chung tay để sớm trả lại cho những công trình công cộng, nhà dân sạch sẽ, ổn định cuộc sống trở lại.

Đoàn viên Đoàn cơ sở Các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai dọn dẹp tại bãi biển Quy Hòa

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Chị Nguyễn Thị Bích Hậu, Bí thư Đoàn cơ sở Các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai, cho biết sáng nay đã điều động 30 đoàn viên, thanh niên đến hỗ trợ dọn dẹp tại khuôn viên Trung tâm quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành (P.Quy Nhơn Nam), trước đó các bạn trẻ cũng đã ra sức kêu gọi, hỗ trợ cho bà con nhân dân.

"Những ngày qua các đoàn viên, thanh niên cũng đã tham gia cứu trợ trên địa bàn P.Quy Nhơn Tây, Tuy Phước Tây. Các nhu yếu phẩm cần thiết như bánh mỳ, chăn mền, mì tôm, nước uống đã được các đoàn viên hỗ trợ cho bà con tại các vùng xung yếu", chị Hậu chia sẻ.

Nhiều đoàn viên nhà bị ngập sâu, nhưng sau khi lũ rút đã lập tức tham gia vào các đội tình nguyện để hỗ trợ nhân dân ẢNH: BÁ CƯỜNG

Trong những ngày tới, Tỉnh đoàn Gia Lai sẽ tiếp tục huy động các đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ cho bà con nhân dân và các cơ sở trường học, công trình công cộng trên địa bàn.

Anh Đỗ Đức Thanh, Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn Gia Lai, chia sẻ đây là thời điểm để tuổi trẻ tỉnh nhà phát huy tinh thần xung kích, tương thân tương ái cùng nhau thể hiện sức trẻ để giúp đỡ cho bà con đã nhiều ngày chống chọi trong mưa lũ.

"Các bạn trẻ đã không ngần ngại dầm mưa, lội lũ để hỗ trợ cho người dân, đây là thời điểm thích hợp và cấp bách để phát huy tinh thành xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, tiếp tục đồng hành cùng bà con nhân dân tỉnh nhà đang nhiều ngày gặp khó khăn vì mưa lũ", anh Thanh nói.