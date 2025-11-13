Người dân vùng lũ Phú Mỡ xúc động khi được hỗ trợ kinh phí xây nhà

Sáng 13.11, chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho người dân xã Phú Mỡ, Đắk Lắk (H.Đồng Xuân, Phú Yên cũ) bị ngập do nước lũ trên sông Kỳ Lộ dâng cao sau bão Kalmaegi.

T.Ư Đoàn trao quà hỗ trợ cho bà con vùng lũ xã Phú Mỡ, Đắk Lắk ẢNH: HỮU TÚ

Tham gia đoàn còn có anh Nguyễn Minh Sơn, Phó bí thư Thành đoàn TP.HCM và anh Lương Minh Tùng, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk.

Tại đây, chị Nguyễn Phạm Duy Trang cùng đoàn công tác đã trao 200 phần quà cho người dân bị ngập lụt sau bão Kalmaegi, đồng thời hỗ trợ 2 triệu đồng/hộ để người dân khắc phục thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống sau bão, lũ.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn thăm hỏi người dân bị thiệt hại do bão, lũ xã Phú Mỡ ẢNH: HỮU TÚ

Người dân xã Phú Mỡ vui mừng nhận phần quà hỗ trợ từ T.Ư Đoàn ẢNH: HỮU TÚ

Nhận quà từ T.Ư Đoàn, bà Cao Thị Lợi (88 tuổi, ở xã Phú Mỡ) phấn khởi nói: "Tôi cảm thấy rất vui khi nhận được phần quà ấm áp của T.Ư Đoàn. Với số tiền này, tôi có thể lợp lại mái nhà do bão cuốn bay, sớm ổn định cuộc sống".

Chị Nguyễn Phạm Duy trang đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kinh phí xây nhà cho hộ dân bị sập nhà do nước lũ sông Kỳ Lộ cuốn trôi

ẢNH: HỮU TÚ

Sau buổi trao quà, chị Nguyễn Phạm Duy Trang cùng các thành viên trong đoàn đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên các hộ dân bị sập nhà do nước lũ sông Kỳ Lộ cuốn trôi.

Anh Ralan Dỗ (36 tuổi, ở xã Phú Mỡ) một trong những hộ dân bị sập nhà do đợt lũ lên bất ngờ trên sông Kỳ Lộ xúc động khi được T.Ư Đoàn hỗ trợ 50 triệu đồng xây nhà mới.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang chia sẻ với hoàn cảnh của anh Ralan Dỗ bị sập nhà trong đợt bão, lũ vừa qua ẢNH: HỮU TÚ

"Nhà tôi đã bị cuốn đi trong đợt lũ vừa qua, giờ chỉ còn nền đất trơ trọi. Gia đình vốn khó khăn cũng không biết xoay xở làm sao để cất lại nhà mới. Thật cảm kích khi T.Ư Đoàn kịp thời hỗ trợ giúp gia đình có thêm kinh phí xây nhà mới. Số tiền này không chỉ giúp gia đình có thêm kinh phí xây lại nhà mà còn là nguồn động viên vô cùng lớn lao, giúp chúng tôi có thêm niềm tin vượt qua những khó khăn sau bão", anh Ralan Dỗ chia sẻ.



Theo báo cáo thống kê thiệt hại sau bão Kalmaegi của UBND xã Phú Mỡ, trên địa bàn xã có 1.317 căn nhà bị thiệt hại, trong đó có 878 nhà bị ngập nước do nước lũ trên sông Kỳ Lộ bất ngờ dâng cao, có 4 nhà bị sập hoàn toàn, 10 căn bị tốc mái, xói lở nghiêm trọng.