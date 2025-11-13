Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ Đoàn - Hội

Người dân vùng lũ Phú Mỡ xúc động khi được hỗ trợ kinh phí xây nhà

Hữu Tú
Hữu Tú
13/11/2025 13:02 GMT+7

Ngôi nhà bị cuốn đi trong đợt lũ vừa qua, giờ chỉ còn nền đất trơ trọi, nay anh Ralan Dỗ (36 tuổi, ở xã Phú Mỡ) xúc động khi được T.Ư Đoàn hỗ trợ 50 triệu đồng xây nhà mới.

Sáng 13.11, chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho người dân xã Phú Mỡ, Đắk Lắk (H.Đồng Xuân, Phú Yên cũ) bị ngập do nước lũ trên sông Kỳ Lộ dâng cao sau bão Kalmaegi.

T.Ư Đoàn trao quà cho 200 hộ dân vùng ngập lụt Phú Mỡ - Ảnh 1.

T.Ư Đoàn trao quà hỗ trợ cho bà con vùng lũ xã Phú Mỡ, Đắk Lắk

ẢNH: HỮU TÚ

Tham gia đoàn còn có anh Nguyễn Minh Sơn, Phó bí thư Thành đoàn TP.HCM và anh Lương Minh Tùng, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk.

Tại đây, chị Nguyễn Phạm Duy Trang cùng đoàn công tác đã trao 200 phần quà cho người dân bị ngập lụt sau bão Kalmaegi, đồng thời hỗ trợ 2 triệu đồng/hộ để người dân khắc phục thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống sau bão, lũ.

T.Ư Đoàn trao quà cho 200 hộ dân vùng ngập lụt Phú Mỡ - Ảnh 2.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn thăm hỏi người dân bị thiệt hại do bão, lũ xã Phú Mỡ

ẢNH: HỮU TÚ

T.Ư Đoàn trao quà cho 200 hộ dân vùng ngập lụt Phú Mỡ - Ảnh 3.

Người dân xã Phú Mỡ vui mừng nhận phần quà hỗ trợ từ T.Ư Đoàn

ẢNH: HỮU TÚ

Nhận quà từ T.Ư Đoàn, bà Cao Thị Lợi (88 tuổi, ở xã Phú Mỡ) phấn khởi nói: "Tôi cảm thấy rất vui khi nhận được phần quà ấm áp của T.Ư Đoàn. Với số tiền này, tôi có thể lợp lại mái nhà do bão cuốn bay, sớm ổn định cuộc sống".

T.Ư Đoàn trao quà cho 200 hộ dân vùng ngập lụt Phú Mỡ - Ảnh 4.

Chị Nguyễn Phạm Duy trang đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kinh phí xây nhà cho hộ dân bị sập nhà do nước lũ sông Kỳ Lộ cuốn trôi

ẢNH: HỮU TÚ

Sau buổi trao quà, chị Nguyễn Phạm Duy Trang cùng các thành viên trong đoàn đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên các hộ dân bị sập nhà do nước lũ sông Kỳ Lộ cuốn trôi.

Anh Ralan Dỗ (36 tuổi, ở xã Phú Mỡ) một trong những hộ dân bị sập nhà do đợt lũ lên bất ngờ trên sông Kỳ Lộ xúc động khi được T.Ư Đoàn hỗ trợ 50 triệu đồng xây nhà mới.

T.Ư Đoàn trao quà cho 200 hộ dân vùng ngập lụt Phú Mỡ - Ảnh 5.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang chia sẻ với hoàn cảnh của anh Ralan Dỗ bị sập nhà trong đợt bão, lũ vừa qua

ẢNH: HỮU TÚ

"Nhà tôi đã bị cuốn đi trong đợt lũ vừa qua, giờ chỉ còn nền đất trơ trọi. Gia đình vốn khó khăn cũng không biết xoay xở làm sao để cất lại nhà mới. Thật cảm kích khi T.Ư Đoàn kịp thời hỗ trợ giúp gia đình có thêm kinh phí xây nhà mới. Số tiền này không chỉ giúp gia đình có thêm kinh phí xây lại nhà mà còn là nguồn động viên vô cùng lớn lao, giúp chúng tôi có thêm niềm tin vượt qua những khó khăn sau bão", anh Ralan Dỗ chia sẻ.

Theo báo cáo thống kê thiệt hại sau bão Kalmaegi của UBND xã Phú Mỡ, trên địa bàn xã có 1.317 căn nhà bị thiệt hại, trong đó có 878 nhà bị ngập nước do nước lũ trên sông Kỳ Lộ bất ngờ dâng cao, có 4 nhà bị sập hoàn toàn, 10 căn bị tốc mái, xói lở nghiêm trọng.

Tin liên quan

T.Ư Đoàn trao quà, hỗ trợ kinh phí xây nhà cho người dân vùng bão

T.Ư Đoàn trao quà, hỗ trợ kinh phí xây nhà cho người dân vùng bão

Đoàn công tác của T.Ư Đoàn do chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư dẫn đầu đã đến thăm, trao 200 suất quà cho người dân tỉnh Đắk Lắk và hỗ trợ kinh phí cho 3 hộ dân bị bão Kalmaegi làm sập nhà, mỗi hộ 50 triệu đồng để xây nhà mới.

Khám phá thêm chủ đề

T.Ư Đoàn chị Nguyễn Phạm Duy Trang Đắk Lắk Bão Kalmaegi Ngập lụt
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận