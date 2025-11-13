Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ Đoàn - Hội

T.Ư Đoàn trao quà, hỗ trợ kinh phí xây nhà cho người dân vùng bão

Hữu Tú
Hữu Tú
13/11/2025 09:24 GMT+7

Đoàn công tác của T.Ư Đoàn do chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư dẫn đầu đã đến thăm, trao 200 suất quà cho người dân tỉnh Đắk Lắk và hỗ trợ kinh phí cho 3 hộ dân bị bão Kalmaegi làm sập nhà, mỗi hộ 50 triệu đồng để xây nhà mới.

Chiều 12.11, chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà hỗ trợ cho người dân xã Xuân Cảnh, Đắk Lắk (TX.Sông Cầu, Phú Yên cũ) chịu thiệt hại sau bão Kalmaegi (bão số 13).

Tham gia đoàn còn có anh Nguyễn Minh Sơn, Phó bí thư Thành đoàn TP.HCM và anh Lương Minh Tùng, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk.

T.Ư Đoàn tặng quà, hỗ trợ tiền xây nhà cho người dân sau bão Kalmaegi - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang trao tặng 200 suất quà cho người dân chịu thiệt hại do bão Kalmaegi

ẢNH: HỮU TÚ

Tại xã UBND Xuân Cảnh, chị Nguyễn Phạm Duy Trang cùng đoàn công tác đã trao 200 phần quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão Kalmaegi. Mỗi phần quà gồm 2 triệu đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm như gạo, dầu ăn, đường...

Dịp này, chị Trang cũng gửi lời hỏi thăm, động viên bà con sớm vượt qua khó khăn trước mắt, để ổn định lại cuộc sống sau bão.

T.Ư Đoàn tặng quà, hỗ trợ tiền xây nhà cho người dân sau bão Kalmaegi - Ảnh 2.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang trực tiếp trao quà cho người dân xã Xuân Cảnh

ẢNH: HỮU TÚ

Sau buổi trao quà, chị Nguyễn Phạm Duy Trang cùng các thành viên trong đoàn đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên 3 hộ dân có nhà bị sập hoàn toàn, ghi nhận những mất mát và chia sẻ trước những khó khăn mà người dân đang gánh chịu.

Đặc biệt, T.Ư Đoàn đã hỗ trợ 3 hộ dân bị sập nhà, mỗi hộ 50 triệu đồng, để xây dựng lại nhà mới.

T.Ư Đoàn tặng quà, hỗ trợ kinh phí xây nhà cho người dân vùng bão - Ảnh 1.

Đoàn công tác T.Ư Đoàn trao kinh phí hỗ trợ gia đình ông Hồ Quốc Thắng xây nhà mới

ẢNH: HỮU TÚ

Ông Hồ Quốc Thắng (56 tuổi, xã Xuân Cảnh), một trong 3 hộ dân được T.Ư Đoàn hỗ trợ tiền xây lại nhà, chia sẻ: “Gia đình đang khó khăn, chật vật sau bão Kalmaegi lại nhận được sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của T.Ư Đoàn, chúng tôi rất biết ơn và cảm kích vô cùng. Số tiền này không chỉ giúp gia đình có thêm kinh phí xây lại nhà mà còn là nguồn động viên vô cùng lớn lao, giúp chúng tôi có thêm niềm tin vượt qua những khó khăn sau bão".

Thành đoàn TP.HCM trao quà hỗ trợ người dân Gia Lai bị ảnh hưởng bão Kalmaegi

Ngày 12.11, Thành đoàn TP.HCM phối hợp với Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức trao quà hỗ trợ người dân các xã Phù Mỹ Bắc và Phù Mỹ Đông (Gia Lai). Nhận quà là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại bởi bão số 13.

Tham dự chương trình có anh Phạm Hồng Hiệp, Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai; anh Nguyễn Đức Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Thành đoàn TP.HCM, cùng đại diện chính quyền địa phương và đông đảo người dân.

T.Ư Đoàn tặng quà, hỗ trợ tiền xây nhà cho người dân sau bão Kalmaegi - Ảnh 4.

Thành đoàn TP.HCM hỗ trợ 40 triệu đồng cho 1 hộ dân ở Gia Lai có nhà bị bão Kalmaegi đánh sập

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo đó, đoàn công tác đã trao 400 phần quà cho 400 hộ gia đình, mỗi phần trị giá 2 triệu đồng, góp phần giúp bà con khắc phục khó khăn sau bão. Ngoài ra, 4 hộ có nhà bị thiệt hại nặng được hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ để sửa chữa, ổn định nơi ở.

Toàn bộ kinh phí hỗ trợ do Thành đoàn TP.HCM vận động và trao tặng.

Đức Nhật




