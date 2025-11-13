T.Ư Đoàn trao quà, hỗ trợ kinh phí xây nhà cho người dân vùng bão

Chiều 12.11, chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà hỗ trợ cho người dân xã Xuân Cảnh, Đắk Lắk (TX.Sông Cầu, Phú Yên cũ) chịu thiệt hại sau bão Kalmaegi (bão số 13).

Tham gia đoàn còn có anh Nguyễn Minh Sơn, Phó bí thư Thành đoàn TP.HCM và anh Lương Minh Tùng, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang trao tặng 200 suất quà cho người dân chịu thiệt hại do bão Kalmaegi ẢNH: HỮU TÚ

Tại xã UBND Xuân Cảnh, chị Nguyễn Phạm Duy Trang cùng đoàn công tác đã trao 200 phần quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão Kalmaegi. Mỗi phần quà gồm 2 triệu đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm như gạo, dầu ăn, đường...

Dịp này, chị Trang cũng gửi lời hỏi thăm, động viên bà con sớm vượt qua khó khăn trước mắt, để ổn định lại cuộc sống sau bão.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang trực tiếp trao quà cho người dân xã Xuân Cảnh ẢNH: HỮU TÚ

Sau buổi trao quà, chị Nguyễn Phạm Duy Trang cùng các thành viên trong đoàn đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên 3 hộ dân có nhà bị sập hoàn toàn, ghi nhận những mất mát và chia sẻ trước những khó khăn mà người dân đang gánh chịu.

Đặc biệt, T.Ư Đoàn đã hỗ trợ 3 hộ dân bị sập nhà, mỗi hộ 50 triệu đồng, để xây dựng lại nhà mới.

Đoàn công tác T.Ư Đoàn trao kinh phí hỗ trợ gia đình ông Hồ Quốc Thắng xây nhà mới ẢNH: HỮU TÚ

Ông Hồ Quốc Thắng (56 tuổi, xã Xuân Cảnh), một trong 3 hộ dân được T.Ư Đoàn hỗ trợ tiền xây lại nhà, chia sẻ: “Gia đình đang khó khăn, chật vật sau bão Kalmaegi lại nhận được sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của T.Ư Đoàn, chúng tôi rất biết ơn và cảm kích vô cùng. Số tiền này không chỉ giúp gia đình có thêm kinh phí xây lại nhà mà còn là nguồn động viên vô cùng lớn lao, giúp chúng tôi có thêm niềm tin vượt qua những khó khăn sau bão".

