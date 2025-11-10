T.Ư Đoàn tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc

Chiều 10.11, Thành đoàn - Hội Sinh viên TP.Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh niên khối trường học thủ đô năm học 2024 - 2025. Tới dự có anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Kết nạp hơn 1.700 đảng viên mới

Năm học 2024 - 2025, công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh niên, sinh viên thủ đô đạt nhiều kết quả nổi bật. Các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ khối trường học thủ đô tiếp tục được triển khai đồng bộ, có chiều sâu, thể hiện rõ vai trò nòng cốt, xung kích và sáng tạo của lực lượng thanh niên trong mọi lĩnh vực.

Đặc biệt, 8.800 tình nguyện viên đã tham gia và hoàn thành xuất sắc chuỗi các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc Khánh 2.9, được lãnh đạo T.Ư và thành phố ghi nhận.

Anh Nguyễn Minh Triết trao bằng khen tặng những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc ẢNH: BẢO LÂM

Với thế mạnh về sức trẻ, sự sáng tạo không ngừng, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên các cấp đã tổ chức 157 cuộc thi khởi nghiệp; 68 ngày hội tư vấn việc làm việc làm, 48 hội thảo, tọa đàm về khởi nghiệp với hơn 12.000 sinh viên tham dự.

Ngoài ra, công tác phát triển Đảng được quan tâm sâu sắc, với 2.125 đoàn viên đã được giới thiệu cho Đảng xem xét và kết nạp được 1.763 đảng viên mới.

Những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận bằng khen của T.Ư Đoàn ẢNH: BẢO LÂM

Tiếp tục tiên phong tình nguyện vì cộng đồng

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP.Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của các cấp bộ Hội Sinh viên thủ đô.

Anh Nguyễn Tiến Hưng cũng nhấn mạnh những nhiệm vụ chủ yếu mang tính đột phá trong năm học 2025 - 2026. Theo đó, năm học này được xác định là năm đẩy mạnh chuyển đổi số, các cấp bộ Hội sẽ tập trung nâng cao năng lực số cho hội viên, sinh viên, với chỉ tiêu 70% sinh viên được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số.

Anh Nguyễn Tiến Hưng trao cờ thi đua cho những đơn vị xuất sắc ẢNH: BẢO LÂM

Đồng thời, tuổi trẻ khối trường học thủ đô tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm xã hội và lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc.

Anh Hưng cho biết, phong trào "Sinh viên 5 tốt" tiếp tục là mũi nhọn, với mục tiêu cụ thể là đạt 30 danh hiệu cấp T.Ư, 800 danh hiệu cấp thành phố và 6.500 danh hiệu cấp trường.

Tại chương trình, hàng trăm tập thể và cá nhân xuất sắc đã được nhận bằng khen từ T.Ư Đoàn, cùng với cờ thi đua từ T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Thành đoàn và Hội Sinh viên Việt Nam TP.Hà Nội.

T.Ư Đoàn trao tặng bằng khen cho 34 tập thể, 42 cá nhân; khen thưởng cho 11 tập thể, 25 cá nhân xuất sắc trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2025 và 24 tập thể, 25 cá nhân tích cực trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; khen thưởng cho 21 tập thể và 100 cá nhân có đóng góp trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9. T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam trao 9 cờ thi đua xuất sắc cho Hội Sinh viên các trường...