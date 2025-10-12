Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

T.Ư Đoàn thăm, tặng quà thanh thiếu nhi Hà Tĩnh chịu thiệt hại bão số 10

Phạm Đức
Phạm Đức
12/10/2025 12:13 GMT+7

Sáng 12.10, đoàn công tác của Ban Bí thư T.Ư Đoàn do chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư dẫn đầu đã trực tiếp đến thăm, tặng quà, động viên người dân và thanh thiếu nhi chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 tại tỉnh Hà Tĩnh.

Đoàn công tác của Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho gia đình em Nguyễn Viết Giáp (12 tuổi, ngụ tại thôn Bắc Bình, xã Thạch Lạc, tỉnh Hà Tĩnh). Gia đình em Giáp là một trong nhiều hộ dân trên địa bàn xã này có nhà bị tốc mái, hư hỏng nặng do ảnh hưởng của cơn bão số 10.

T.Ư Đoàn thăm, tặng quà thanh thiếu nhi Hà Tĩnh chịu thiệt hại bão số 10- Ảnh 1.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư thăm, tặng quà cho gia đình em Giáp

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Ông Nguyễn Viết Hùng (58 tuổi, bố em Giáp) cho biết, gia đình ông thuộc diện cận nghèo, nhà đông con, vợ lại đau ốm triền miên nên không làm được việc gì.

"Bão số 10 đã khiến ngôi nhà cấp 4 của gia đình tôi bị tốc mái toàn bộ. Suốt gần nửa tháng qua, gia đình khó khăn quá nên chưa có tiền để mua vật liệu về sửa sang, lợp lại phần mái, phải dùng tấm bạt che tạm. Được Ban Bí thư T.Ư Đoàn đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ kinh phí để sửa nhà, tôi vô cùng biết ơn", ông Hùng nói.

Tại đây, chị Nguyễn Phạm Duy Trang đã ân cần động viên em Giáp và gia đình sớm sửa sang lại nhà cửa để ổn định lại cuộc sống. Bằng sự hỗ trợ này, chị Trang hy vọng sẽ phần nào giúp gia đình em vượt qua khó khăn thiếu thốn trước mắt.

Tiếp đó, đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà cho gia đình em Nguyễn Thảo Uyên (10 tuổi, ngụ tại thôn Vĩnh Thịnh, xã Thạch Lạc). Bố mất sớm, một mình mẹ của em Uyên là chị Trương Thị Hạnh (37 tuổi) phải chật vật nuôi 2 con ăn học.

T.Ư Đoàn thăm, tặng quà thanh thiếu nhi Hà Tĩnh chịu thiệt hại bão số 10- Ảnh 3.

Chị Trang thăm hỏi, tặng quà cho gia đình em Nguyễn Thảo Uyên

ẢNH: PHẠM ĐỨC

"Vừa qua, căn nhà của 3 mẹ con tôi bị bão số 10 làm tốc mái, chưa có kinh phí để sửa chữa. Hôm nay được sự giúp đỡ của Ban Bí thư T.Ư Đoàn, tôi sẽ thuê thợ về sửa sang lại mái nhà để mẹ con yên tâm sinh sống", chị Hạnh vui mừng nói.

T.Ư Đoàn thăm, tặng quà thanh thiếu nhi Hà Tĩnh chịu thiệt hại bão số 10- Ảnh 4.

Đoàn công tác của Ban Bí thư T.Ư Đoàn thăm hỏi, tặng quà cho gia đình học sinh ở xã Đồng Tiến

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Tại xã Đồng Tiến (tỉnh Hà Tĩnh), đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà cho gia đình 2 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhà cửa bị ảnh hưởng do bão số 10. Tại mỗi gia đình, đoàn đã trao hỗ trợ kinh phí lợp lại mái nhà với số tiền 10 triệu đồng.

T.Ư Đoàn thăm, tặng quà thanh thiếu nhi Hà Tĩnh chịu thiệt hại bão số 10- Ảnh 5.

Ban Bí thư T.Ư Đoàn tặng quà, kinh phí lợp lại mái nhà khắc phục thiệt hại bão số 10 cho người dân tỉnh Hà Tĩnh với tổng trị giá 1,2 tỉ đồng

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Để giúp người dân và các em thanh thiếu nhi ở Hà Tĩnh bị thiệt hại do bão số 10 khắc phục khó khăn, dịp này Ban Bí thư T.Ư Đoàn tặng quà và kinh phí lợp lại mái nhà với tổng nguồn lực trị giá 1,2 tỉ đồng.

Thắp sáng tình yêu Tổ quốc và ngọn lửa sống đẹp của người trẻ

Thắp sáng tình yêu Tổ quốc và ngọn lửa sống đẹp của người trẻ

Ngày 11.10 tại Hà Nội, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên VN tổ chức Lễ kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên VN (15.10.1956 - 15.10.2025) và trao Giải thưởng 15 tháng 10; Giải thưởng Thanh niên sống đẹp.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
