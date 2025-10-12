Thắp sáng tình yêu Tổ quốc và ngọn lửa sống đẹp của người trẻ

Tham dự lễ kỷ niệm có ông Hoàng Bình Quân, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Trưởng ban Đối ngoại T.Ư, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, nguyên Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên VN; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên VN.

Thắp sáng lên tình yêu đất nước trong mỗi trái tim người trẻ

Tại lễ kỷ niệm, anh Nguyễn Tường Lâm cho biết sau 69 năm xây dựng và trưởng thành, Hội Liên hiệp thanh niên VN đã phát triển mạnh mẽ với gần 9 triệu hội viên; 34 Hội liên hiệp thanh niên tỉnh, thành phố; 4 tập đoàn, tổng công ty lớn và 6 tổ chức Hội Thanh niên sinh viên VN ở ngoài nước. Không chỉ trong nước, Hội còn là nhịp cầu kết nối tuổi trẻ VN với bạn bè quốc tế, vận động thanh niên tham gia các diễn đàn và sáng kiến cho mục tiêu phụng sự Tổ quốc. Qua đó góp phần khẳng định vai trò, vị thế của thanh niên VN trong xây dựng hòa bình, phát triển bền vững và hợp tác quốc tế.

Ông Hoàng Bình Quân, anh Bùi Quang Huy và anh Nguyễn Tường Lâm trao Giải thưởng 15 tháng 10 cho 69 cán bộ Hội ẢNH: ĐĂNG HẢI

Theo anh Lâm, trong giai đoạn vươn mình mạnh mẽ của đất nước, hoạt động của Hội phải có những chuyển mình mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên: từ học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp đến phát triển kỹ năng, tri thức và đời sống tinh thần. Kể từ Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên lần 7 năm 2014, Phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đã trở thành phong trào chủ đạo, xuyên suốt trong công tác Hội và là "ngọn cờ" hiệu triệu, thắp sáng lên tình yêu quê hương, đất nước trong tim mỗi thanh niên VN thời đại mới.

Từ phong trào, nhiều chương trình, hoạt động mang đậm dấu ấn nhân văn và trách nhiệm xã hội được triển khai thường xuyên, không ngừng đổi mới, tiêu biểu như chương trình Những bước chân vì cộng đồng, Tháng Ba biên giới, Chia sẻ cùng thầy cô, các Ngày hội Thanh niên công nhân, Ngày hội thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo… cùng những giải thưởng uy tín như 15 tháng 10, Gia đình trẻ tiêu biểu, Thanh niên sống đẹp, Sao vàng đất Việt, Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc…

"Tất cả đã tạo môi trường, tạo không khí thi đua sôi nổi để thanh niên VN rèn luyện bản lĩnh, phát huy trí tuệ, hoàn thiện nhân cách và trưởng thành trong hành trình khẳng định mình, đóng góp cho gia đình, quê hương, đất nước", anh Lâm nói.

Bên cạnh đó, tổ chức Hội luôn quan tâm, đồng hành và trao cơ hội cho các nhóm thanh niên đặc thù, thanh niên yếu thế, những người gặp khó khăn trong cuộc sống: từ thanh niên khuyết tật, thanh niên hoàn lương, thanh niên công nhân xa quê đến thanh niên dân tộc, tôn giáo…, với mong muốn không một thanh niên nào bị bỏ lại phía sau trên hành trình phát triển.

Nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống, anh Lâm kêu gọi mỗi cán bộ, hội viên, thanh niên hãy không ngừng rèn luyện, phấn đấu để viết tiếp truyền thống vẻ vang 69 năm của Hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV sắp tới.

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao Giải thưởng 15 tháng 10 năm 2025 cho 69 cán bộ Hội tiêu biểu trên khắp mọi miền đất nước, là những cá nhân có nhiều đóng góp xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên. Dù khác nhau về vùng miền, ngành nghề hay vị trí công tác, nhưng họ đều dám dấn thân, tận tụy hết mình với công việc, sáng tạo trong hành động và kiên định với niềm tin, lý tưởng của người thanh niên VN. Mỗi gương cán bộ Hội được trao tặng bằng khen, biểu trưng của T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên VN và phần thưởng 2 triệu đồng của Báo Thanh Niên.

Tôn vinh những người trẻ sống đẹp vì cộng đồng

Tối cùng ngày, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên VN phối hợp cùng nhà tài trợ TCP tổ chức gala "Thanh niên sống đẹp" năm 2025, nhằm tôn vinh 20 gương thanh niên sống đẹp. Tham dự chương trình có ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên VN.

Ông Phạm Tất Thắng và anh Bùi Quang Huy trao Giải thưởng Thanh niên sống đẹp cho ca sĩ Hòa Minzy ẢNH: XUÂN TÙNG

Trong số 20 gương mặt trẻ tiêu biểu được trao Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm nay, có nhiều câu chuyện xúc động, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nhân ái, dũng cảm và cống hiến không ngừng của thế hệ trẻ VN. Đó là lòng dũng cảm quên mình vì cộng đồng của anh Mùa A Thi, Trưởng bản Háng Pu Xi, người trong đêm lũ quét đã quyết đoán sơ tán khẩn cấp 90 người dân đến nơi an toàn.

Đó là lòng nhân ái và nghị lực phi thường của thượng sĩ Giàng A Thắng, người đang hằng ngày chống chọi với bệnh suy thận giai đoạn cuối, nhưng lại là điểm tựa cho cả xóm chạy thận với mô hình "Bó đũa yêu thương" đầy ý nghĩa. Đó là trí tuệ VN vươn tầm thế giới của tiến sĩ Nguyễn Viết Hải, người đại diện cho các nhà khoa học trẻ toàn cầu phát biểu tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc, có những đóng góp quan trọng được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ.

Đó là tinh thần đổi mới, sáng tạo của chàng trai dân tộc Mông Sùng A Tủa, người đã biến "Bản làng trên mây" thành điểm đến du lịch hấp dẫn qua các kênh mạng xã hội góp phần thay đổi diện mạo quê hương. Hay ca sĩ Hòa Minzy, người không chỉ đạt được những thành tựu âm nhạc ấn tượng mà còn bền bỉ với các dự án thiện nguyện, xây cầu, đỡ đầu trẻ mồ côi…

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Tường Lâm cho biết Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" được T.Ư Hội tổ chức từ năm 2017, nhằm tôn vinh những thanh niên tiêu biểu, có việc làm, nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, chia sẻ khó khăn với cộng đồng, xã hội. "Qua 8 năm triển khai, giải thưởng đã vinh danh 192 tấm gương tiêu biểu trên các lĩnh vực. Các anh chị là những điểm sáng tiêu biểu trong bức tranh sống đẹp của thanh niên VN, truyền cảm hứng về lòng nhân ái và tinh thần cống hiến cho cộng đồng", anh Lâm nhìn nhận.

"Những tấm gương tiêu biểu ấy chỉ là lát cắt nhỏ trong bức tranh rạng rỡ về tuổi trẻ VN hôm nay - thế hệ mang trong mình lòng nhân ái, tri thức vững vàng, bản lĩnh kiên cường, giàu lòng yêu nước, có khát vọng vươn xa. Sức mạnh của tuổi trẻ không nằm ở những cá nhân riêng lẻ mà ở sự gắn kết và lan tỏa, tạo nên những phong trào hành động cách mạng sâu rộng, nơi những việc làm đẹp trở thành thói quen, trở thành giá trị sống của hàng triệu thanh niên VN", anh Lâm nhận định.

Theo anh Lâm, mỗi nghĩa cử tử tế, dù giản dị, đều góp phần bồi đắp nên một xã hội nhân văn và tiến bộ; mỗi ý tưởng sáng tạo vì cộng đồng là một viên gạch góp xây dựng nên tương lai hùng cường của đất nước. "Hội Liên hiệp thanh niên VN sẽ luôn là người bạn đồng hành tin cậy, truyền cảm hứng và khơi dậy nhiệt huyết, tạo môi trường, động lực để hội viên, thanh niên VN không ngừng rèn luyện, cống hiến và trưởng thành", anh Lâm khẳng định.

Tại gala, các cá nhân được vinh danh đã nhận bằng khen của T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên VN, biểu trưng của chương trình và giải thưởng trị giá 10 triệu đồng.