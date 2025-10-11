T.Ư Đoàn thăm, tặng quà đoàn viên, học sinh Thái Nguyên chịu ảnh hưởng bão số 11

Đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà các đoàn viên, thanh niên tại Trường THCS Chùa Hang 1 (P.Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên). Đây là một trong nhiều cơ sở trường học chịu ảnh hưởng nặng nề do hoàn lưu bão số 11 (bão Matmo) gây ra.

Sách vở, tài liệu nhuộm màu nâu của nước lũ tại Trường THCS Chùa Hang 1 (P.Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên) ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Tại trường, rất đông các lực lượng giáo viên, sinh viên tình nguyện, các đơn vị kết nghĩa, bộ đội đang hối hả dọn dẹp, rửa sạch các phòng học, thư viện, sân trường…

Đồ đạc, vật dụng tại tầng 1 của các khối đều bị hư hỏng sau ngập lụt ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Theo chị Nguyễn Thị Huyền, nhân viên thư viện nhà trường, mưa lũ đã khiến sân trường ngập sâu khoảng 2 m. Dù nhà trường đã chủ động ứng phó, kê đồ đạc, sách vở, thiết bị lên cao hơn nhưng nước lũ năm nay còn lên cao gấp đôi so với mực nước do bão Yagi gây ra vào năm 2024.

"Sau khi lũ rút để lại lớp bùn rất dày. Riêng đồ đạc, máy tính, thiết bị giảng dạy học tập dù để trên bàn cao cũng bị ngập, hầu như bị hư hỏng hết. Chúng tôi đang cố gắng dọn dẹp, khắc phục hậu quả, nếu sớm thì dự kiến thứ hai tuần tới (ngày 13.10), nhà trường mới có thể đón các con trở lại để giảng dạy", chị Huyền nói.

Lực lượng sinh viên lật giở từng trang để phơi những cuốn sách còn có thể sử dụng trong thư viện nhà trường ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, trao tặng 1 phòng máy tính trị giá 100 triệu đồng cho đại diện Trường THCS Chùa Hang 1 ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Tại Trường THCS Chùa Hang 1, anh Nguyễn Minh Triết đã thăm hỏi, động viên và tặng quà các đội hình thanh niên tình nguyện đang hỗ trợ nhà trường khắc phục hậu quả bão lũ. Đồng thời, đoàn công tác trao tặng 1 phòng máy tính trị giá 100 triệu đồng cho Trường THCS Chùa Hang 1.

Trường tiểu học Quang Vinh (P.Quang Triều) chịu hậu quả nặng nề do hoàn lưu bão số 11 gây ra ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Tiếp đó, đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ tại Trường tiểu học Quang Vinh (P.Quang Triều).

Kể về trận lũ kinh hoàng do bão số 11 gây ra, cô Hà Thị Quỳnh, Hiệu trưởng Trường tiểu học Quang Vinh, cho biết mực nước lũ trong đợt vừa qua dâng cao gần ngập cửa chính tầng 1. Vì vậy, hầu hết thiết bị đồ dùng ở tầng 1 đều bị hỏng.

Sân trường nhuộm màu nâu của bùn non sau khi nước lũ rút ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Trước đó, sau đợt ngập lụt do bão Yagi gây ra, nhà trường đã được cấp kinh phí mua sắm bàn ghế làm từ gỗ tự nhiên phòng trường hợp nếu những năm học tiếp theo, trường có bị ngập lụt thì vẫn sẽ cơ bản khắc phục, sửa chữa được để sử dụng.

Tuy nhiên, lũ lớn kèm theo nước chảy xiết đã làm bật cửa chính và cổng trường, khiến khoảng 50 bộ bàn ghế bị cuốn trôi.

"Hầu như nhà trường không giữ lại được gì cả, các phòng học bây giờ đều trống trơn. Lũ rút để lại lớp bùn dày từ 20 - 30 cm", cô Quỳnh ngậm ngùi nói.

Theo cô Quỳnh, từ ngày 9.10 đến nay, khi nước rút, nhà trường nhận được hỗ trợ từ các đơn vị trường bạn, cùng rất nhiều học sinh, sinh viên và lực lượng công an, quân đội.

"Hôm nay, mọi người cơ bản đẩy được bùn non ra bên ngoài là đã thấy phấn khởi lắm rồi. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để giữa tuần tới có thể đón các con đến lớp. Bởi vì, sau khi rửa sạch phòng học, đồ đạc thì nhà trường sẽ tiến hành phun khử khuẩn, đảm bảo vệ sinh vì các con ăn bán trú tại chỗ", cô Quỳnh cho biết thêm.

Các lực lượng tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ, dọn vệ sinh tại Trường tiểu học Quang Vinh ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Tại Trường tiểu học Quang Vinh, đoàn công tác đã trao tặng Tỉnh đoàn Thái Nguyên 300 triệu đồng của T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam và 2.000 bộ dụng cụ học tập.

Đồng thời, trao tặng 5.000 thùng sữa của Lof và 300 phần sữa, nước của Vinamilk cho các cháu thiếu nhi. Trao tặng 500 túi thuốc y tế của Hội Thầy thuốc trẻ cho học sinh. Cạnh đó, Thành đoàn Hà Nội cũng trao tặng 100 triệu đồng cùng nhiều vật phẩm...

Tổng trị giá số tiền, vật phẩm được đoàn công tác của Ban Bí thư T.Ư Đoàn trao tặng các đoàn viên, thanh niên, học sinh tại tỉnh Thái Nguyên trong sáng 11.10 là 2,375 tỉ đồng.