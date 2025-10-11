Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ

T.Ư Đoàn thăm, tặng quà đoàn viên, học sinh Thái Nguyên chịu ảnh hưởng bão số 11

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
11/10/2025 14:46 GMT+7

Sáng 11.10, đoàn công tác của Ban Bí thư T.Ư Đoàn do anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà, động viên các đoàn viên, thanh niên, học sinh chịu ảnh hưởng của bão số 11 tại tỉnh Thái Nguyên.

Đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà các đoàn viên, thanh niên tại Trường THCS Chùa Hang 1 (P.Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên). Đây là một trong nhiều cơ sở trường học chịu ảnh hưởng nặng nề do hoàn lưu bão số 11 (bão Matmo) gây ra.

Nguyễn Minh Triết thăm và tặng quà đoàn viên , học sinh Thái Nguyên sau bão số 11 - Ảnh 1.

Sách vở, tài liệu nhuộm màu nâu của nước lũ tại Trường THCS Chùa Hang 1 (P.Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên)

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Tại trường, rất đông các lực lượng giáo viên, sinh viên tình nguyện, các đơn vị kết nghĩa, bộ đội đang hối hả dọn dẹp, rửa sạch các phòng học, thư viện, sân trường…

Nguyễn Minh Triết thăm và tặng quà đoàn viên , học sinh Thái Nguyên sau bão số 11 - Ảnh 2.
Nguyễn Minh Triết thăm và tặng quà đoàn viên , học sinh Thái Nguyên sau bão số 11 - Ảnh 3.

Đồ đạc, vật dụng tại tầng 1 của các khối đều bị hư hỏng sau ngập lụt

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Theo chị Nguyễn Thị Huyền, nhân viên thư viện nhà trường, mưa lũ đã khiến sân trường ngập sâu khoảng 2 m. Dù nhà trường đã chủ động ứng phó, kê đồ đạc, sách vở, thiết bị lên cao hơn nhưng nước lũ năm nay còn lên cao gấp đôi so với mực nước do bão Yagi gây ra vào năm 2024.

"Sau khi lũ rút để lại lớp bùn rất dày. Riêng đồ đạc, máy tính, thiết bị giảng dạy học tập dù để trên bàn cao cũng bị ngập, hầu như bị hư hỏng hết. Chúng tôi đang cố gắng dọn dẹp, khắc phục hậu quả, nếu sớm thì dự kiến thứ hai tuần tới (ngày 13.10), nhà trường mới có thể đón các con trở lại để giảng dạy", chị Huyền nói.

Nguyễn Minh Triết thăm và tặng quà đoàn viên , học sinh Thái Nguyên sau bão số 11 - Ảnh 4.

Lực lượng sinh viên lật giở từng trang để phơi những cuốn sách còn có thể sử dụng trong thư viện nhà trường

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Nguyễn Minh Triết thăm và tặng quà đoàn viên , học sinh Thái Nguyên sau bão số 11 - Ảnh 5.

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, trao tặng 1 phòng máy tính trị giá 100 triệu đồng cho đại diện Trường THCS Chùa Hang 1

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Tại Trường THCS Chùa Hang 1, anh Nguyễn Minh Triết đã thăm hỏi, động viên và tặng quà các đội hình thanh niên tình nguyện đang hỗ trợ nhà trường khắc phục hậu quả bão lũ. Đồng thời, đoàn công tác trao tặng 1 phòng máy tính trị giá 100 triệu đồng cho Trường THCS Chùa Hang 1.

Nguyễn Minh Triết thăm và tặng quà đoàn viên , học sinh Thái Nguyên sau bão số 11 - Ảnh 6.
Nguyễn Minh Triết thăm và tặng quà đoàn viên , học sinh Thái Nguyên sau bão số 11 - Ảnh 7.

Trường tiểu học Quang Vinh (P.Quang Triều) chịu hậu quả nặng nề do hoàn lưu bão số 11 gây ra

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Tiếp đó, đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ tại Trường tiểu học Quang Vinh (P.Quang Triều).

Kể về trận lũ kinh hoàng do bão số 11 gây ra, cô Hà Thị Quỳnh, Hiệu trưởng Trường tiểu học Quang Vinh, cho biết mực nước lũ trong đợt vừa qua dâng cao gần ngập cửa chính tầng 1. Vì vậy, hầu hết thiết bị đồ dùng ở tầng 1 đều bị hỏng.

Nguyễn Minh Triết thăm và tặng quà đoàn viên , học sinh Thái Nguyên sau bão số 11 - Ảnh 8.
Nguyễn Minh Triết thăm và tặng quà đoàn viên , học sinh Thái Nguyên sau bão số 11 - Ảnh 9.
Nguyễn Minh Triết thăm và tặng quà đoàn viên , học sinh Thái Nguyên sau bão số 11 - Ảnh 10.

Sân trường nhuộm màu nâu của bùn non sau khi nước lũ rút

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Trước đó, sau đợt ngập lụt do bão Yagi gây ra, nhà trường đã được cấp kinh phí mua sắm bàn ghế làm từ gỗ tự nhiên phòng trường hợp nếu những năm học tiếp theo, trường có bị ngập lụt thì vẫn sẽ cơ bản khắc phục, sửa chữa được để sử dụng.

Tuy nhiên, lũ lớn kèm theo nước chảy xiết đã làm bật cửa chính và cổng trường, khiến khoảng 50 bộ bàn ghế bị cuốn trôi. 

"Hầu như nhà trường không giữ lại được gì cả, các phòng học bây giờ đều trống trơn. Lũ rút để lại lớp bùn dày từ 20 - 30 cm", cô Quỳnh ngậm ngùi nói.

Theo cô Quỳnh, từ ngày 9.10 đến nay, khi nước rút, nhà trường nhận được hỗ trợ từ các đơn vị trường bạn, cùng rất nhiều học sinh, sinh viên và lực lượng công an, quân đội.

"Hôm nay, mọi người cơ bản đẩy được bùn non ra bên ngoài là đã thấy phấn khởi lắm rồi. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để giữa tuần tới có thể đón các con đến lớp. Bởi vì, sau khi rửa sạch phòng học, đồ đạc thì nhà trường sẽ tiến hành phun khử khuẩn, đảm bảo vệ sinh vì các con ăn bán trú tại chỗ", cô Quỳnh cho biết thêm.

Nguyễn Minh Triết thăm và tặng quà đoàn viên , học sinh Thái Nguyên sau bão số 11 - Ảnh 11.
Nguyễn Minh Triết thăm và tặng quà đoàn viên , học sinh Thái Nguyên sau bão số 11 - Ảnh 12.

Các lực lượng tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ, dọn vệ sinh tại Trường tiểu học Quang Vinh

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Tại Trường tiểu học Quang Vinh, đoàn công tác đã trao tặng Tỉnh đoàn Thái Nguyên 300 triệu đồng của T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam và 2.000 bộ dụng cụ học tập.

Đồng thời, trao tặng 5.000 thùng sữa của Lof và 300 phần sữa, nước của Vinamilk cho các cháu thiếu nhi. Trao tặng 500 túi thuốc y tế của Hội Thầy thuốc trẻ cho học sinh. Cạnh đó, Thành đoàn Hà Nội cũng trao tặng 100 triệu đồng cùng nhiều vật phẩm...

Tổng trị giá số tiền, vật phẩm được đoàn công tác của Ban Bí thư T.Ư Đoàn trao tặng các đoàn viên, thanh niên, học sinh tại tỉnh Thái Nguyên trong sáng 11.10 là 2,375 tỉ đồng.

Tin liên quan

Cùng hành động san sẻ yêu thương và giúp dân khắc phục hậu quả bão, lũ

Cùng hành động san sẻ yêu thương và giúp dân khắc phục hậu quả bão, lũ

Ngày 10.10, T.Ư Đoàn đã tổ chức Hội nghị Ban thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 12, khóa XII; Hội nghị tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2025.

Khám phá thêm chủ đề

T.Ư Đoàn bão số 11 thái nguyên Đoàn viên thanh niên anh Nguyễn Minh Triết
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận