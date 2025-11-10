Sứ mệnh của những sinh viên dấn thân nghiên cứu về hàng không, vũ trụ

Sáng 10.11, tại Hà Nội diễn ra Hội thảo khoa học sinh viên lĩnh vực công nghệ hàng không, vũ trụ với chủ đề: "Khát vọng không gian - Sinh viên Việt Nam với hành trình chinh phục bầu trời mới", do T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam chỉ đạo Hội Sinh viên Việt Nam TP.Hà Nội, Hội Sinh viên Việt Nam tại Anh và Ý phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức.

Đây là hoạt động thứ 2 trong 11 hội thảo khoa học sinh viên toàn quốc, gắn với các nhóm ngành công nghệ chiến lược theo định hướng Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Hướng tới làm chủ công nghệ hàng không, vũ trụ trong tương lai

Phát biểu tại hội thảo, anh Lâm Tùng, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, cho biết trong thời gian qua, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam đã bám sát các chủ trương của Đảng, Nhà nước, trực tiếp chỉ đạo các cấp Hội triển khai nhiều giải pháp thiết thực và chiến lược.

"Chúng tôi mong muốn hội thảo hôm nay trở thành diễn đàn học thuật mở, nơi sinh viên, giảng viên, nhà khoa học và doanh nghiệp có thể gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ tri thức, cùng nhau đề xuất những hướng nghiên cứu, ứng dụng mới, có giá trị khoa học và thực tiễn cao, góp phần định hình không gian tri thức Việt Nam trong kỷ nguyên chinh phục bầu trời và không gian", anh Lâm Tùng bày tỏ.

Anh Lâm Tùng cũng cho biết chuỗi hội thảo này hướng tới xây dựng một cộng đồng học thuật vững mạnh, sáng tạo và cống hiến vì một Việt Nam phát triển, tự cường và làm chủ công nghệ hàng không, vũ trụ trong tương lai.

Sứ mệnh, trách nhiệm của sinh viên với Tổ quốc

Chia sẻ tại hội thảo, ông Trần Hồng Thái, Phó chủ tịch thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, cho biết công nghệ hàng không, vũ trụ được Đảng và nhà nước Việt Nam quan tâm từ sớm, ngay từ khi đất nước còn gian khó đã có anh hùng Phạm Tuân bay vào vũ trụ, đã có những cán bộ được cử đi đào tạo tại nhiều quốc gia phát triển.

Gần đây, công nghệ hàng không vũ trụ được khẳng định là một trong 11 nhóm công nghệ chiến lược của Việt Nam, với 3 sản phẩm chính: vệ tinh viễn thám và viễn thông tầm thấp; trạm mặt đất và hệ thống điều khiển vệ tinh; thiết bị bay không người lái.

"Lĩnh vực hàng không, vũ trụ không còn là những ngành công nghiệp hay công nghệ xa vời. Hàng không, vũ trụ giờ đây là lĩnh vực công nghệ cao, là một trong những trụ cột chiến lược để bảo đảm quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế - xã hội bền vững và khẳng định vị thế quốc gia trên trường quốc tế", ông Thái chia sẻ.

Theo ông Thái, để phát triển được những lĩnh vực này, chúng ta cần những con người tài năng, những con người đam mê khoa học, những con người dám chinh phục những thách thức cao nhất của tri thức.

Ông Thái cho rằng, đã là thanh niên, đã là sinh viên Việt Nam, các em cần có ước mơ, cần có quyết tâm thực hiện ước mơ. Trong đó, ước mơ dấn thân trên con đường công nghệ hàng không, công nghệ vũ trụ là lựa chọn xứng đáng với một thế hệ trẻ có trí tuệ, có khát vọng.

"Với sức trẻ, với quyết tâm của các em, cùng sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, T.Ư Đoàn và hỗ trợ của hệ thống viện nghiên cứu, trường đại học và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, chúng ta sẽ xây dựng và phát triển mạnh ngành công nghệ hàng không, vũ trụ.

Đó chính là sứ mệnh, trách nhiệm của các em với Tổ quốc. Đó là cách mà các em sẽ góp phần đưa Việt Nam vào hàng ngũ các nước dẫn đầu về không gian và viết tiếp trang sử vàng phát triển đất nước, dân tộc", ông Thái bày tỏ.