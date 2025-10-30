Sự kiện mở đầu cho chuỗi 11 hội thảo khoa học sinh viên toàn quốc

Sự kiện là hoạt động mở đầu cho chuỗi 11 hội thảo khoa học sinh viên toàn quốc, gắn với các nhóm ngành công nghệ chiến lược theo định hướng Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.



Diễn đàn học thuật mở của sinh viên Việt Nam thời đại số

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của chương trình: "Hội thảo khoa học sinh viên trên 11 lĩnh vực công nghệ chiến lược mà Chính phủ vừa ban hành, trong đó hội thảo về điện toán đám mây, điện toán lượng tử và dữ liệu lớn là điểm khởi đầu. Đây không chỉ là một hoạt động học thuật, mà còn là hành trình khẳng định vai trò tiên phong của sinh viên Việt Nam trong nghiên cứu, sáng tạo và làm chủ công nghệ".

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu tại hội thảo ẢNH: C.T.V

Anh Triết cho biết chuỗi hội thảo này là bước cụ thể hóa định hướng lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao, qua đó tạo ra một diễn đàn học thuật mở, nơi sinh viên, giảng viên, nhà khoa học và doanh nghiệp có thể gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ tri thức, đề xuất hướng nghiên cứu và ứng dụng mới, góp phần định hình không gian tri thức Việt Nam thời đại số.

Các sinh viên tham gia hội thảo ẢNH: C.T.V

Theo anh Triết, đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên số, và tri thức chính là nguồn năng lượng của phát triển. "Phát triển khoa học, công nghệ; đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là một trong 3 đột phá chiến lược. Con đường phát triển của Việt Nam hôm nay không thể dựa vào tài nguyên hay lao động giá rẻ, mà phải dựa trên trí tuệ và sáng tạo của con người Việt Nam", anh Triết nói

Kết nối hơn 2.000 sinh viên trong và ngoài nước

Hội thảo được tổ chức kết hợp trực tiếp và trực tuyến, với sự tham dự của hơn 800 chuyên gia, giảng viên, sinh viên tại điểm cầu TP.HCM cùng hơn 2.000 sinh viên ở gần 90 điểm cầu trong nước và 15 Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài.

Hội thảo có nhiều tham luận của các nhà khoa học trẻ ẢNH: C.T.V

Hội thảo quy tụ nhiều tham luận tiêu biểu đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ trong và ngoài nước, trong đó có: PGS.TS Thoại Nam (Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến liên ngành, Trường ĐH Bách khoa TP.HCM); tiến sĩ Wibowo Hardjawana (ĐH Sydney, Úc); tiến sĩ Đào Như Ngọc (ĐH Sejong, Hàn Quốc); PGS.TS Nguyễn Ngọc Điệp (Giám đốc Trung tâm công nghệ chiến lược Australia - Vietnam); đại diện doanh nghiệp FPT Software, Softech cùng các nhà nghiên cứu trẻ.

Hội thảo góp phần xây dựng một mạng lưới học thuật của sinh viên Việt Nam trên toàn cầu ẢNH: C.T.V

Anh Nguyễn Minh Triết đánh giá cao tinh thần học thuật, sáng tạo và khát vọng cống hiến của sinh viên Việt Nam trong nước và quốc tế: "Tri thức không chỉ để học, để thi, mà để sống, để sáng tạo và để cống hiến. Mỗi dòng mã, mỗi ý tưởng, mỗi công trình nghiên cứu của các bạn – dù nhỏ bé đến đâu – đều là một viên gạch góp vào nền móng của một Việt Nam hùng cường trong tương lai".

Anh Triết cũng gửi thông điệp đến toàn hệ thống Hội Sinh viên trong và ngoài nước: "Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố, các trường và các tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài cần tích cực hưởng ứng, sáng tạo các mô hình học thuật phù hợp, góp phần xây dựng một mạng lưới học thuật trẻ toàn cầu – nơi mỗi sinh viên Việt Nam, dù ở trong hay ngoài nước, đều được kết nối, được cống hiến và được trưởng thành".

Đặt nền móng cho mạng lưới sinh viên tài năng công nghệ

Theo báo cáo nhanh của ban tổ chức, hội thảo đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng sinh viên công nghệ, thu hút sự quan tâm của các chuyên gia, doanh nghiệp và các trường đại học trong và ngoài nước. Các đại biểu đánh giá cao tinh thần kết nối học thuật, tính thời sự của chủ đề, cũng như định hướng xây dựng mạng lưới sinh viên tài năng công nghệ giai đoạn 2025 – 2030.

Các ý kiến thảo luận tại hội thảo thống nhất đề xuất thành lập mạng lưới sinh viên điện toán đám mây, điện toán lượng tử và dữ liệu lớn, trực thuộc hệ thống Hội Sinh viên Việt Nam, nhằm thúc đẩy chia sẻ học thuật, khởi nghiệp sáng tạo và hợp tác nghiên cứu giữa sinh viên Việt Nam trong nước với du học sinh quốc tế.

Nhiều tham luận được trình bày tại hội thảo ẢNH: C.T.V

Anh Nguyễn Minh Triết tặng hoa cho các đơn vị cùng tham gia tổ chức hội thảo ẢNH: C.T.V

Hội thảo cũng là bước khởi đầu quan trọng để triển khai các hội thảo tiếp theo trong chuỗi 11 nhóm lĩnh vực công nghệ chiến lược mà T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam sẽ chủ trì trong thời gian tới, góp phần đào tạo, phát hiện và nuôi dưỡng đội ngũ trí thức trẻ sẵn sàng tham gia vào tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Anh Nguyễn Minh Triết khẳng định: "T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục đóng vai trò kiến tạo, kết nối và đồng hành, tạo mọi điều kiện tốt nhất để sinh viên Việt Nam thực hiện sứ mệnh làm chủ khoa học – công nghệ, luôn giữ vững vị thế tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2025 – 2030, góp phần đưa đất nước cất cánh trong kỷ nguyên mới của tri thức và sáng tạo".

Hội thảo này là sự kiện khởi đầu cho chuỗi 11 hội thảo khoa học sinh viên toàn quốc gắn với 11 nhóm công nghệ chiến lược của Việt Nam, bao gồm: AI, chip bán dẫn, an ninh mạng, robot - tự động hóa, vật liệu - năng lượng tiên tiến, y sinh học, blockchain, 5G/6G, công nghệ đất hiếm - đại dương - lòng đất, và hàng không - vũ trụ. Sự kiện góp phần khẳng định vai trò tiên phong của Hội Sinh viên Việt Nam, sinh viên Việt Nam trong nghiên cứu, sáng tạo và làm chủ các công nghệ nền tảng, thúc đẩy hợp tác giữa nhà trường - doanh nghiệp - tổ chức quốc tế, và chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2025-2030.



