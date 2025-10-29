30 tài năng trẻ nhận giải Quả cầu vàng, Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam

Lễ trao giải thưởng Quả cầu vàng và Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam cho 30 tài năng trẻ có sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà; Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại lễ trao giải ẢNH: TUẤN MINH

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết cho biết, trong bối cảnh ra đời của Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, hai giải thưởng năm nay có ý nghĩa và sứ mệnh đặc biệt để truyền cảm hứng, tạo môi trường phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ khoa học công nghệ Việt Nam.

T.Ư Đoàn luôn xác định rõ trách nhiệm tiên phong trong hành động hiện thực hóa Nghị quyết 57 bằng những mô hình, sáng kiến cụ thể, mà nổi bật chính là việc tổ chức và không ngừng nâng tầm chất lượng Giải thưởng Quả cầu vàng và Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam.

Các giải thưởng không chỉ tôn vinh các tài năng trẻ mà còn góp phần xây dựng hệ sinh thái phát triển tài năng trẻ khoa học công nghệ Việt Nam; kết nối các nhà khoa học trẻ trong và ngoài nước.



Cũng theo anh Nguyễn Minh Triết, giải thưởng Quả cầu vàng năm nay có 83 nhà khoa học trẻ Việt Nam tham gia, tăng 34% so với 2024. Đặc biệt, giải thưởng thu hút 26 nhà khoa học trẻ Việt Nam đang làm việc ở các quốc gia có nền khoa học công nghệ hiện đại như: Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc, Pháp, Thụy Điển, Anh, Úc... Điều đó khẳng định uy tín và sức lan tỏa mạnh mẽ của giải thưởng, khẳng định năng lực khám phá và chinh phục khoa cho công nghệ của các nhà nghiên cứu trẻ Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn trao giải thưởng Quả cầu vàng cho các nhà khoa học trẻ ẢNH: TUẤN MINH

Nghiên cứu của những nhà khoa học trẻ đạt giải thưởng năm nay tập trung giải quyết các thách thức của toàn cầu, Việt Nam về biến đổi khí hậu, sức khỏe con người và phát triển bền vững. Đây là những bước đi cụ thể góp phần hiện thực hóa các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ 2025 thu hút 176 nữ sinh viên giỏi, xuất sắc của các ngành đào tạo thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ đến từ 45 trường đại học, tăng 56,6% so với năm 2024, trong đó có 4 nữ sinh dân tộc thiểu số và 24 đảng viên trẻ.

"Ban Bí thư T.Ư Đoàn tin tưởng rằng, với trí tuệ, ý chí và tinh thần Việt Nam, các nhà khoa học trẻ, các nữ sinh khoa học công nghệ hôm nay sẽ biến tri thức thành đổi mới sáng tạo, biến đổi mới sáng tạo thành sức mạnh quốc gia. T.Ư Đoàn không chỉ đồng hành trong một lễ trao giải mà sẽ đồng hành cùng các tài năng trẻ trên hành trình theo đuổi khoa học. Chúng tôi tin rằng, trong mỗi công trình nghiên cứu hôm nay là hình hài tương lai đất nước".

Kết nối nguồn lực, hỗ trợ tài năng trẻ tiếp tục phát triển

Phát biểu tại hội nghị, ông Đỗ Văn Chiến biểu dương và đánh giá cao T.Ư Đoàn đã thực hiện tốt sứ mệnh phát hiện, bồi dưỡng và tôn vinh tài năng trẻ Việt Nam, góp phần khẳng định vai trò dẫn dắt của tuổi trẻ Việt Nam trong sự nghiệp phát triển đất nước bằng tri thức, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập toàn cầu.

Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết trao giải thưởng cho 20 Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam ẢNH: TUẤN MINH

Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định Đảng, Nhà nước luôn tin tưởng và kỳ vọng vào các các nhà khoa học trẻ, các bạn nữ sinh khoa học công nghệ được vinh danh. Nhà nước tiếp tục có những giải pháp cụ thể để hỗ trợ tốt nhất cho các thế hệ trẻ và toàn dân trong tham gia phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

"Tôi tin tưởng và mong muốn các bạn trẻ hãy quyết tâm giữ vững ngọn lửa đam mê, tiếp tục dấn thân, vượt qua thử thách, chông gai, không ngừng đổi mới, sáng tạo vì sự phát triển của đất nước. Mỗi công trình nghiên cứu, mỗi sáng kiến đổi mới hôm nay của các bạn sẽ là viên gạch góp phần dựng xây một Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc", ông Chiến nói.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị T.Ư Đoàn tiếp tục tạo môi trường phát triển tài năng trẻ trong lĩnh vực khoa học công nghệ như hình thành các trung tâm ươm tạo tài năng và đổi mới sáng tạo trẻ tại các trường đại học, viện nghiên cứu, khu công nghệ cao. T.Ư Đoàn tiếp tục mở rộng chương trình trao đổi học thuật quốc tế, liên kết đào tạo, nghiên cứu giữa Việt Nam và các nước phát triển; xây dựng mạng lưới chuyên gia trong nước và quốc tế.

Bên cạnh đó, T.Ư Đoàn tiếp tục kết nối các nguồn lực xã hội, doanh nghiệp, quỹ học bổng và các tổ chức quốc tế để hỗ trợ tài năng trẻ phát triển; thiết lập hệ thống dữ liệu quốc gia về nhân tài, tài năng trẻ Việt Nam phục vụ cho việc kết nối, hỗ trợ và sử dụng hiệu quả nguồn lực này.