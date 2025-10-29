Bosch Tech Tour 2025: Nuôi dưỡng tài năng trẻ Việt Nam

Sinh viên tại TP.HCM tham dự talkshow “TechTogether: Your Path to Bosch”.

Điểm nhấn của chương trình là buổi talkshow "TechTogether: Your Path to Bosch", nơi sinh viên được gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với các chuyên gia, kỹ sư AI và nhà sáng tạo của Bosch. Sự kiện giúp sinh viên hiểu rõ hơn về các xu hướng như trí tuệ nhân tạo, sản xuất thông minh, di chuyển bền vững, đồng thời khám phá cơ hội nghề nghiệp trong ngành công nghệ.

Theo bà Trần Ngọc Quỳnh Anh, Giám đốc Nhân sự Bosch Việt Nam: "Sự đổi mới bắt nguồn từ con người. Bosch mong muốn giúp thế hệ trẻ sẵn sàng thích nghi, sáng tạo và dẫn dắt sự thay đổi tích cực cho xã hội".

Với chiến lược "Phát triển tài năng nội địa cho toàn cầu", Bosch đã hợp tác cùng nhiều trường đại học lớn như Bách khoa TP.HCM, Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM và RMIT. Ngoài ra, Trung tâm đào tạo nghề Bosch TGA theo tiêu chuẩn Đức đã đào tạo hơn 200 kỹ thuật viên tay nghề cao, góp phần phát triển nguồn nhân lực công nghệ cho Việt Nam.

Bosch Tech Tour 2025 thể hiện cam kết lâu dài của Bosch trong việc đầu tư cho con người Việt Nam - những nhân tố then chốt đưa đất nước trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực.